根据 IBM 的研究，约有 42％ 的受访企业在其业务中使用了 AI。在所有用例中，我们中的许多人现在都非常熟悉自然语言处理 AI 聊天机器人，它们可以回答我们的问题并协助完成撰写电子邮件或论文等任务。然而，即使这些聊天机器人得到了广泛采用，企业仍然偶尔会遇到一些挑战。例如，这些聊天机器人可能会产生不一致的结果，因为它们从大型数据存储中提取的数据可能与当前的查询不相关。

值得庆幸的是，检索增强生成 (RAG) 已成为一种有前途的解决方案，可以为大型语言模型 (LLM) 锚定最准确、最新的信息。作为一种 AI 框架，RAG 致力于将模型锚定于知识源来补充 LLM 内部信息表示，从而提高 LLM 生成的回复的质量。IBM 于 2023 年 5 月推出了其新的 AI 产品组合 watsonx，该产品组合提供 RAG。

简单来说，利用 RAG 就像让模型参加开卷考试，因为您要求聊天机器人回答一个问题，并提供所有现成的信息。但是，RAG 是如何在基础设施层面运行的呢？通过混合使用平台即服务 (PaaS) 服务，RAG 可以轻松地成功运行，从而为使用 LLM 的各行各业的组织提供生成式 AI 结果。