IBM Cloud® Object Storage 非常适合存储大量非结构化数据。它提供分布式、可访问 API 的存储，并与其他 IBM Cloud® 服务集成，使开发人员能够轻松连接其应用程序。
无论是部署在裸机、虚拟服务器还是无服务器选项上，可扩展的云存储都能提供最佳性能、可移植性和速度。
以本机格式无限量存储内容数据，包括媒体文件、图像、视频、文档和数据集等。
配置 IBM Cloud Object Storage 帐户和存储区来创建凭证，并将 Kubernetes 服务绑定到存储区。
使用诸如 Docker、IBM® Cloud Foundry 和 IBM Cloud Functions 等云工作负载模式（基于 Apache OpenWhisk）利用微服务。
支持一组通用的 S3 API 功能，以便使用 IBM Cloud Object Storage API 进行编程访问，这是一个基于 REST 的 API。
利用 IBM Cloud Object Storage 获得对策略和权限的集成支持，该对象存储器使用 IBM Identity and Access Management 进行保护。
在多个地点加密和分散信息，然后立即自动部署带有数据的应用程序。