主页 存储 Cloud Object Storage 云原生应用程序数据存储
图示：蓝色细线构成精致的三角形图案

IBM Cloud® Object Storage 非常适合存储大量非结构化数据。它提供分布式、可访问 API 的存储，并与其他 IBM Cloud® 服务集成，使开发人员能够轻松连接其应用程序。

无论是部署在裸机、虚拟服务器还是无服务器选项上，可扩展的云存储都能提供最佳性能、可移植性和速度。
您可以做什么
构建云应用程序

使用计算运行时微服务构建集成应用程序，并使用 IBM Cloud Object Storage 服务存储数据。
实现应用现代化

改造原有应用程序，使其能在云中运行。弹性恢复和加密选项有助于确保数据安全，因此几乎可以消除对数据丢失的担忧。
构建智能应用程序

使用 IBM Cloud Object Storage 为以数据为中心的移动应用程序提供云数据存储，并为智能设备应用程序收集和存储大量的非结构化物联网数据。
功能 无限制扩展

以本机格式无限量存储内容数据，包括媒体文件、图像、视频、文档和数据集等。

 存储区连接

配置 IBM Cloud Object Storage 帐户和存储区来创建凭证，并将 Kubernetes 服务绑定到存储区。

 IBM Cloud 上的微服务

使用诸如 DockerIBM® Cloud FoundryIBM Cloud Functions 等云工作负载模式（基于 Apache OpenWhisk）利用微服务。

 可通过 API 访问的存储器

支持一组通用的 S3 API 功能，以便使用 IBM Cloud Object Storage API 进行编程访问，这是一个基于 REST 的 API。

 安全和加密

利用 IBM Cloud Object Storage 获得对策略和权限的集成支持，该对象存储器使用 IBM Identity and Access Management 进行保护。

 弹性恢复选项

在多个地点加密和分散信息，然后立即自动部署带有数据的应用程序。
相关用例 备份和恢复

在取代磁带流程、精简备份操作和简化存档流程的同时，还能获得耐用、安全、经济高效的云存储；云原生功能；以及自动化、应用一致的备份和恢复解决方案。

 数据归档

分层功能、文件网关合作伙伴和集成合作伙伴解决方案生态系统，使数据的移动和归档变得更加容易。通过降低 IT 基础架构和运营成本，实现成本节约，并帮助获取曾经无法访问的数据。

 用于 AI 分析的存储

能够为几乎无限量的数据构建集中式数据存储库，数据保持其本机格式，不需要移入和移出存储；相反，基于 IBM Cloud Object Storage 的数据湖是持久数据存储，可用于分析。
采取后续步骤

开始每月免费使用 25 GB 存储空间，或查看哪些定价选项适合您的业务需求。

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