数据归档 分层功能、文件网关合作伙伴和集成合作伙伴解决方案生态系统，使数据的移动和归档变得更加容易。通过降低 IT 基础架构和运营成本，实现成本节约，并帮助获取曾经无法访问的数据。

云原生应用程序数据存储 我们的弹性扩展基础架构是大量非结构化数据的理想选择，它提供分布式、可访问 API 的存储，并与 IBM Cloud 进行简单集成，使开发人员能够轻松快速地集成云原生应用程序和流程，并更新应用程序组件。