IBM Cloud Object Storage 为您提供云原生功能，以实现自动化、应用程序一致的备份和恢复解决方案。降低存储成本，减少恶意软件、灾难和宕机损失。
替换昂贵且低效的磁带备份、本地磁带库和非现场物理归档。
将备份软件与 IBM Cloud Object Storage 结合使用，自动将企业本地数据库备份到云，或将 IBM Cloud® 数据库备份到低成本对象存储器。
将 IBM Cloud Object Storage 纳入满足关键 IT 系统恢复目标计划的组成部分，同时无需产生高昂的资本和运营基础架构费用。
IBM Cloud Object Storage 的地理分散存储功能可提供备份和数据保护。它始终可访问，即使遇到灾难或在多重故障的情况下也是如此。
多个存储类有助于优化备份成本和数据恢复目标，采取即付即用定价模式，无需前期资本投资。
数据完整度机制可用以检查、验证和应用自我修复功能。专为 99.999999999% 的数据耐久性而设计。个别结果可能有所不同。
单个 API 有助于数据恢复，实现业务连续性。使用磁带存储更快地访问备份数据，以满足法律法规要求或业务需求。
缺省情况下，自动管理缺省的服务器端加密密钥。您可以管理自己的密钥或使用 IBM Key Protect。
根据您的需求无缝扩展，从而更轻松地以经济高效的方式管理和满足整个企业的数据保护要求。
分层功能、文件网关合作伙伴和集成合作伙伴解决方案生态系统，使数据的移动和归档变得更加容易。通过降低 IT 基础架构和运营成本，实现成本节约，并帮助获取曾经无法访问的数据。
我们的弹性扩展基础架构是大量非结构化数据的理想选择，它提供分布式、可访问 API 的存储，并与 IBM Cloud 进行简单集成，使开发人员能够轻松快速地集成云原生应用程序和流程，并更新应用程序组件。
能够为几乎无限量的数据构建集中式数据存储库，数据保持其本机格式，不需要移入和移出存储；相反，基于 IBM Cloud Object Storage 的数据湖是持久数据存储，可用于分析。