将数据存储在一个地理区域内的三个地区，以实现最高可用性和弹性恢复。
将数据存储在单个地理区域内的多个数据中心设施中，以实现最佳可用性和性能。
如果数据本地化最重要，可将数据存储在单个数据中心的多个设备中。
跨区域
区域
单个数据中心
定义
可以进行并行存取的多区域保护
单个区域内的多站点保护，支持并行数据中心访问
单个数据中心保护和访问
推荐用途
实现跨多个区域的业务连续性、可用性和弹性恢复等功能
默认弹性选择；适用于应用程序开发以及高延迟和低延迟工作负载
国内和本地限制数据
等待时间
数百毫秒
数十毫秒
数十毫秒
IBM Cloud 服务集成的可用性
并非所有 IBM Cloud 服务集成均可用。
在所有支持的 IBM Cloud 服务集成中，可用集成范围最大。
并非所有服务集成均可用；一些服务可能在区域之外托管。
位置
达拉斯、华盛顿特区、法兰克福、东京、阿姆斯特丹、圣何塞、米兰
达拉斯、华盛顿特区、法兰克福、东京、伦敦、悉尼、圣保罗、多伦多
阿姆斯特丹、圣何塞、米兰、钦奈、巴黎、蒙特利尔、大阪
保护
防止整个区域不可用或中断
防止整个站点中断，但不防止区域中断
发生灾难时，数据可能无法恢复；建议客户备份