标准（用于存储活动数据）：用于每月访问多次的活动数据。需要时可立即提供数据。常见用例包括流媒体移动和网页内容、DevOps、分析、协作和活动内容存储库等。不收取检索费用，没有最小对象规格和最短存储期限要求。

保险库（用于存储不太活跃的数据）：用于存储每月访问一次或更少的不太活跃的数据。需要时可立即提供数据。读取数据需支付少量检索费用。常见用例包括备份和数据资产保留。保险库设有对象规格和存储周期阈值，最小可计费的对象规格为 128 KB，最短存储期限为 30 天。

冷保险库（用于存储冷数据）：用于存储每年只访问几次的数据。读取数据需支付较高检索费用。常见用例包括长期备份、大型数据集保存或较旧的媒体内容。冷保险库设有对象规格和存储周期阈值，最小可计费的对象规格为 256 KB，最短存储期限为 90 天。小于最小容量规格的对象将按照最小可计费对象规格收费。