主页 存储 Cloud Object Storage 数据归档
图示：蓝色细线构成精致的三角形图案

IBM Cloud® Object Storage 存储类原生集成有 IBM® Aspera® 高速数据传输功能和集成的合作伙伴解决方案，使得在 IBM Cloud Object Storage 中移动和归档数据变得经济高效且简单易行。

将数据归档到 IBM Cloud®，实现与降低 IT 基础架构和运营成本直接相关的成本节约，并帮助您的组织访问曾经无法访问的数据。
您可以做什么
原始数据深度归档

存储原始数据有助于降低昂贵的网络连接存储器 (NAS) 的成本，并利用云存储提供的全局数据访问和扩展能力。
灵活的归档选项

使用两个恢复选项来存储非读取和写入密集型数据；费用最低的归档选项可在 12 小时或更短时间内恢复数据；加速归档选项可在 2 小时或更短时间内快速恢复。
磁带替换

使用此归档选项可避免前期成本，并且几乎可以消除维护成本和负担。
监管归档

使用对象存储器上的数据归档，帮助管理监管需求以确保数据合规。遵守各种合规要求，延长数据存储时间。
媒体资产保留

将大量富媒体内容（比如图像或视频）以低成本的方式保留在传统存储设备上。
大数据集保留

使用对象存储器上的数据归档，保留数据以供将来使用。例如基因组数据或 IoT 数据
功能 使用归档策略进行数据转换

应用基于时间的策略，将对象转换为低成本的归档存储，从而通过智能分层 (Smart Tier)、标准 (Standard)、保险库 (Vault) 和冷保险库 (Cold Vault) 降低成本。

 最低成本层

数据存储价格低至每 GB 每月 0.00099 美元，数据恢复价格为每 GB 0.02 美元。

 简单 API

使用支持 S3 API 构造的简单 API 实现生命周期过渡并恢复数据。使用 IBM Cloud Object Storage SDK 编写应用程序。

 持久存储

实施数据完整性机制来检查、验证和应用自我修复功能。专为 99.999999999% 的数据耐久性而设计。个别结果可能有所不同。

成功案例

戴眼镜的人坐在数据中心的电脑前
Herman IT

Herman IT 开发了基于 IBM Cloud Object Storage 的现代数据备份和归档服务，帮助控制快速增长的数据需求并获得竞争优势。

Cloud Object Storage System 平台为我们提供了高性能且经济高效的存储技术，能够满足我们不断扩展的数据环境需求。 Tillmann Sittig Senior Manager of IT Infrastructure PRIME Research International 了解这家通信咨询公司如何为大量非结构化数据创建动态存储库
相关用例 备份和恢复

在取代磁带流程、精简备份操作和简化存档流程的同时，还能获得耐用、安全、经济高效的云存储；云原生功能；以及自动化、应用一致的备份和恢复解决方案。

 云原生应用程序数据存储

我们的弹性扩展基础架构是大量非结构化数据的理想选择，它提供分布式、可访问 API 的存储，并与 IBM Cloud 进行简单集成，使开发人员能够轻松快速地集成云原生应用程序和流程，并更新应用程序组件。

 用于 AI 分析的存储

能够为几乎无限量的数据构建集中式数据存储库，数据保持其本机格式，不需要移入和移出存储；相反，基于 IBM Cloud Object Storage 的数据湖是持久数据存储，可用于分析。
采取后续步骤

开始免费使用每月 25 GB 存储空间，或查看哪些定价选项适合您的业务需求。

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