备份和恢复 在取代磁带流程、精简备份操作和简化存档流程的同时，还能获得耐用、安全、经济高效的云存储；云原生功能；以及自动化、应用一致的备份和恢复解决方案。

云原生应用程序数据存储 我们的弹性扩展基础架构是大量非结构化数据的理想选择，它提供分布式、可访问 API 的存储，并与 IBM Cloud 进行简单集成，使开发人员能够轻松快速地集成云原生应用程序和流程，并更新应用程序组件。