IBM Cloud® Object Storage 存储类原生集成有 IBM® Aspera® 高速数据传输功能和集成的合作伙伴解决方案，使得在 IBM Cloud Object Storage 中移动和归档数据变得经济高效且简单易行。
将数据归档到 IBM Cloud®，实现与降低 IT 基础架构和运营成本直接相关的成本节约，并帮助您的组织访问曾经无法访问的数据。
存储原始数据有助于降低昂贵的网络连接存储器 (NAS) 的成本，并利用云存储提供的全局数据访问和扩展能力。
使用两个恢复选项来存储非读取和写入密集型数据；费用最低的归档选项可在 12 小时或更短时间内恢复数据；加速归档选项可在 2 小时或更短时间内快速恢复。
使用此归档选项可避免前期成本，并且几乎可以消除维护成本和负担。
使用对象存储器上的数据归档，帮助管理监管需求以确保数据合规。遵守各种合规要求，延长数据存储时间。
将大量富媒体内容（比如图像或视频）以低成本的方式保留在传统存储设备上。
使用对象存储器上的数据归档，保留数据以供将来使用。例如基因组数据或 IoT 数据。
应用基于时间的策略，将对象转换为低成本的归档存储，从而通过智能分层 (Smart Tier)、标准 (Standard)、保险库 (Vault) 和冷保险库 (Cold Vault) 降低成本。
数据存储价格低至每 GB 每月 0.00099 美元，数据恢复价格为每 GB 0.02 美元。
使用支持 S3 API 构造的简单 API 实现生命周期过渡并恢复数据。使用 IBM Cloud Object Storage SDK 编写应用程序。
实施数据完整性机制来检查、验证和应用自我修复功能。专为 99.999999999% 的数据耐久性而设计。个别结果可能有所不同。
在取代磁带流程、精简备份操作和简化存档流程的同时，还能获得耐用、安全、经济高效的云存储；云原生功能；以及自动化、应用一致的备份和恢复解决方案。
我们的弹性扩展基础架构是大量非结构化数据的理想选择，它提供分布式、可访问 API 的存储，并与 IBM Cloud 进行简单集成，使开发人员能够轻松快速地集成云原生应用程序和流程，并更新应用程序组件。
能够为几乎无限量的数据构建集中式数据存储库，数据保持其本机格式，不需要移入和移出存储；相反，基于 IBM Cloud Object Storage 的数据湖是持久数据存储，可用于分析。