评估钻石的净度是一个复杂的过程。宝石学家使用放大镜、显微镜或图像，仔细检查每颗钻石的内含物，即隐藏在钻石结构中的微小特征。内含物可能是微小的内部斑点，也可能是从表面渗透到宝石内部的裂纹。

完美无瑕的钻石（即没有任何内含物的钻石）极为罕见。在全球经 GIA 评级的钻石中，只有不到一半的钻石属于这一类。绝大多数钻石都有一种或多种内含物，这些内含物组合在一起，使每颗钻石都独一无二。

在 IBM Research 成功开发出概念验证 (POC)，证明 AI 确实可以帮助实现钻石分级流程自动化之后，IBM 全球云加速团队 (GCAT) 介入并将该项目推进到下一阶段。GCAT 团队与 GIA Engineering DevOps 团队合作，将解决方案从 POC 引导到具有独立开发、测试、生产和灾难恢复集群的生产就绪环境。

如今，该解决方案已进入测试阶段，即将全面投入使用。GIA 鉴定所将每颗钻石的专业图像上传到 IBM Cloud® 上的 IBM Cloudant® 数据库。该系统的中间件层由 IBM Cloud Kubernetes Services 集群组成。Patel 说：“我们决定使用 IBM Kubernetes Services，因为它为我们提供了处理大量数据的灵活性和计算能力。”

GIA 的集群由 3 个 NVIDIA K80 GPU 组成，每个 GPU 在无服务器架构中拥有 1 个共享虚拟节点和 1 个裸机节点。NVIDIA GPU 能够快速处理高分辨率图像，有助于加快整个流程，因此非常适合 GIA 的需求。它们还能缩短验证 AI 算法所需的时间。

新的解决方案使用两种自定义算法模型对每颗钻石进行分析。自动绘图 AI 模型可以直观地显示钻石的内含物，而分级模型则可以评估钻石的整体等级。然后，这些信息会通过 iPad 应用程序发送给 GIA 的宝石鉴定师，他们可以对自动绘图进行评估，并在必要时做出修改。这些变化随后会反馈到系统中，以重新评估等级，并可用于重新训练 AI 模型，以提高准确性。