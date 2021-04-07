云数据湖、数据仓库和数据市场：

如今，无论是用于日常业务还是完成特定任务，基于云的企业数据存储（尤其是大数据）都是人们关注的焦点。

数据驱动着众多商业职能，从为客户与潜在用户创建精准营销方案，到优化生产制造与运营流程，再到病毒检测及疫苗的研发、测试、分发与追踪。现代企业的命脉在于能够随时按需获取所需数据。然而，寻找最适合需求的数据存储方案并非易事，往往需要为不同数据类别配置多种类型的存储库。

让我们从基础概念入手，通过具体案例探讨为何企业需要单一或多类型数据存储库来满足业务需求。