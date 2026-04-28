RAG 矢量数据库包含两个关键组成部分：检索架构 (RAG) 和数据层（矢量数据库）。
RAG 是一种将语言模型与外部知识源连接起来的架构，使其能够检索相关信息，并在查询时将上下文融入响应中。这种方式弥补了 LLM 的常见短板，包括知识截止范围、生成幻觉以及领域适配性不足等问题。
这项技术带来的性能提升是可衡量的。当 Wikimedia Deutschland 需要让 LLM 能够访问 Wikidata 的 1.2 亿个条目的知识图谱时，他们选择了 IBM watsonx.data 上的 DataStax Astra DB 作为其矢量数据库。其结果是：查询速度比本地矢量计算快 30 倍，开发时间减少 90%，让团队能够专注于构建而非维护基础设施。
在大多数 RAG 实现方案中，RAG 系统依靠矢量数据库或矢量索引技术实现语义检索。然而，矢量搜索并非必要操作。RAG 架构还可以根据用例搭配关键字搜索、结构化查询或混合方法使用。
即使是最先进的模型，也会受到训练数据的制约。随着训练数据逐步老化、用例场景愈发细分，各类数据缺口也随之出现。
RAG 通过引入研究人员所说的“非参数记忆”解决这一问题，即在运行阶段查询外部知识，而非将知识存储在模型参数当中。1
生成模型是概率性的，意味着它们生成合理的反应，而非经过核实的事实。这会带来幻觉风险。
RAG 通过将响应定位在检索到的数据中来缓解这种情况。跨医疗保健和教育等领域的研究表明，将检索与生成相结合可以提高问题解答系统中事实的准确性和可靠性。3
RAG 改变了 AI 系统的维护和扩展方式。组织无需重新训练模型以融入新知识，而是可以更新底层数据或检索逻辑，从而实现更快的迭代和更强的跨用例适应性。
因此，RAG 已成为现代 AI 系统中的主导架构模式，尤其是在企业环境和面向消费者的应用程序中，在这些应用程序中，模型必须访问最新数据或外部数据才能生成准确的响应。
在较高级别上，RAG 矢量数据库遵循结构化序列：
为了使查询可搜索，它被转换为提供含义的数字表示的嵌入。理解这一点的一种方法是通过地理位置。
通过将令牌转换为嵌入，系统从语言转入一个可以数学比较意义的空间（高维矢量空间）。
一旦查询被表示为嵌入（或查询矢量），矢量数据库就会搜索相似的矢量。这一过程依赖于余弦相似度等相似度指标，这些指标可以衡量矢量在高维空间中的对齐紧密程度。许多系统还包括排名层，会优先考虑最相关的结果，从而提高准确性和连贯性。
系统会检索与最相似的嵌入相关的较小数据块或“块”。这一过程被称为“分块”，其基础是分块的定义方式，从而决定检索质量。如果数据块过大，检索精度可能会降低。如果太小，它们可能会丢失上下文。
将检索到的信息插入到模型的输入中，这被称为提示增强。原始查询和检索到的上下文形成一个令牌序列。该模型无法区分它们。它只是处理组合后的输入并生成响应，因此提示结构至关重要。
增强提示部署到位后，模型会生成响应。这一阶段强调了 RAG 与微调等过程的不同，后者是修改模型内部参数，将知识直接嵌入模型中。RAG 在运行时检索知识，保持模型不变。换句话说，微调负责改善模型知道的内容，而 RAG 则改善模型可以访问的内容。
RAG 矢量数据库系统不是一个单一的工具，而是一组协调的组件，它们协同工作以构建和生成响应。该过程的核心组成部分包括：
嵌入模型将自然语言转化为捕捉意义的矢量表示。
该组件决定信息在语义空间中的位置，从而影响检索过程中查询和文档的比较方式。如果嵌入模型未能捕捉到领域特定的细微差别，如技术术语或上下文关系，检索质量将受到影响。
生成器是负责生成最终响应的语言模型。它本身并不检索信息。相反，它会解读增强提示，并根据获取的上下文生成响应。这一点区别十分关键。生成器的作用不是“知道”一切，而是综合并输出系统提供的信息。
设计和部署 RAG 矢量数据库涉及准确性、性能和系统复杂性之间的权衡。虽然架构在概念上浅显易懂，但其有效性取决于每个组件与当前任务的匹配程度。注意事项通常包括：
RAG 系统依赖检索作为其主要可信信息源。如果系统检索到不完整或不相关的信息，模型将生成存在偏差的响应。这一挑战通常源于嵌入质量和排名逻辑。嵌入可能会忽略特定领域的细微差别，而相似性搜索可能会返回技术上接近但上下文错误的结果。
为此，现代系统结合了重排序层、领域特定嵌入模型以及结合语义相似性与结构化过滤的混合检索技术。
检索性能还取决于数据分割方式。由于文档在检索之前会被分成更小的部分，因此定义不明确的分块策略可能会导致含义碎片化或降低精确度。通常，团队会将分块视为一种设计考量，并在特殊性和上下文之间取得平衡。
RAG 在推理管道中引入了额外的步骤，包括嵌入生成、矢量搜索和提示构建。虽然每个步骤都会增加价值，但也会增加延迟。
在实时 AI 应用程序中，即使是很小的延迟也会影响用户体验。在大规模部署中，这类延迟可能会带来吞吐量和响应能力方面的挑战。这也是生产系统通常采用 ANN 搜索、缓存、并行处理等优化索引技术，来兼顾精度与复杂度的原因。
RAG 矢量数据库在信息庞大、动态且难以通过传统界面导航的场景中最有价值。典型应用包括：
在金融、医疗保健和法律分析等领域，RAG 系统根据上下文呈现来自多个来源的相关信息，允许用户提出复杂、多部分的问题并接收合成回复。结果是提高决策的速度和准确性。
RAG 矢量数据库通过启用用户偏好和内容之间的语义相似性来增强推荐引擎。这类系统可以同步生成说明与推荐内容，筛选结果不仅依据过往行为，还会结合从底层数据中提取的共有特征、评价及使用模式。
随着组织从实验性实施转向生产规模系统，RAG 矢量数据库正在迅速发展。研究和行业发展表明存在几个新兴趋势，包括：
虽然矢量搜索仍是基础，但它越来越多地与关键词搜索、元数据过滤以及在某些情况下的基于图的检索 (GraphRAG) 结合。这种协同运作使系统能够同时捕捉语义意义和结构化关系，提高复杂环境中的精度和回忆能力。
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1 Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks，ACM，2020 年
2 Hybrid Dense-Sparse Retrieval for High-Recall Information Retrieval，ResearchGate，2026 年
3 Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey，arXiv，2023 年
4 Agentic Retrieval-Augmented Generation: A Survey on Agentic RAG，arXiv，2025 年