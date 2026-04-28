RAG 矢量数据库重新定义了机器学习和生成式 AI (Gen AI) 系统访问和应用信息的方式。该架构不再将知识视为模型内部的固定内容，而是支持结合应用场景动态检索、评估并运用知识。

这一转变涉及四大关键领域：知识、检索、定位和运营。