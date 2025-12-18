借助 DataStax 深化 watsonx 的功能，以解锁企业数据的价值，并构建精准的企业级 AI 应用程序。
DataStax 为 watsonx 带来了涵盖 Astra DB、HCD、Langflow 的先进功能，助力企业实现规实时、多模态、非结构化 AI 数据的规模化管理。
结果：开放的 AI 就绪基础架构，可在任何环境（本地、混合或多云）中运行，同时简化企业为安全无虞、治理得当的生产级 AI 和应用程序工作负载提供支持的方式。
自动摄取、扩充和检索非结构化数据，以减少摩擦并快 AI 工作负载和企业应用程序的部署与扩展。
轻松使用企业级工具保障数据访问和治理的安全，这些工具基于可信的基础设施和开源创新技术而构建，并与 watsonx 无缝集成，提供了内置加密、访问控制，并简化了非结构化数据的编排。
与 watsonx 相辅相成，使用低代码开源工具将可靠的 AI 工作负载扩展并部署到任何云环境或本地环境，极大地提升应用程序的速度和灵活性。
通过实现非结构化数据管理的自动化，降低总拥有成本并简化 AI 运营，帮助降低云数据库整体成本。
Astra DB 和 HCD 能够通过向量功能增强 IBM® watsonx.data 的 NoSQL 数据库，从而加强我们的检索增强生成和知识嵌入能力。这些解决方案可以实现弹性扩展能力和可预测的性能，以近乎零延迟的表现为任务关键型工作负载提供支持。
Astra DB 被 Forrester 评选为在云上提供 NoSQL 矢量搜索功能的领导者，基于 Apache Cassandra 构建，能够提供现代 AI 工作负载（包括表格、搜索和图形数据）需的速度、可靠性和多模型支持。这让生成式 AI 应用程序能够跨不同数据格式，进行复杂的上下文相关搜索。
正在寻找本地云或私有云？超融合数据库为在本地或通过私有云运行数据库资源的组织提供了解决方案。这些技术以 DataStax 的形式随 IBM watsonx.data Premium 版一起提供。
Langflow 是一款开源工具，GitHub 星标超过 10 万。借助该工具，开发者能够通过直观的低代码界面，进行检索增强生成和多智能体 AI 应用程序的原型设计、构建和部署。
Langflow 与 IBM® watsonx Orchestrate 作为中间件灵活集成，可简化 AI 应用程序开发。凭借可信的基础架构、可组合的工具以及开源创新技术，IBM 和 DataStax 提供了强大的基础，能够助力企业安全地以规模化方式从非结构化数据中获取更深入的洞察分析。
Langflow 是采用 Python 构建的，能够跨模型、API 和数据库工作，可通过降低复杂性并助力实现从原型到生产的顺畅路径，帮助团队简化生成式 AI 的开发。
企业数据在很大程度上是非结构化的，解锁其价值对于 AI 的扩展至关重要。Langflow 与 Astra DB 并用，让团队能够更轻松地访问、编排和操作非结构化数据，从而减少生成式 AI 开发中的摩擦。Langflow 的低代码设计环境简化了应用程序开发，而 Astra DB 提供了高级向量和知识图功能，以及对高可用性、线性可扩展性和多模型数据运行的内置支持。这些工具与 watsonx.data 和 watsonx Orchestrate 搭配使用，有助于缩短实现价值的时间，让企业能够更快地以其独特数据资产为基础，构建 AI 驱动的解决方案。
开源是 watsonx AI 产品组合的基石，也是我们与 DataStax 的共同价值观，这让我们倍感自豪。DataStax 因其在 Cassandra、Langflow、OpenSearch 等开源技术方面的领导地位而广受认可。
Langflow 在 GitHub 上获得了超过 10 万星标，表明它得到了快速普及，并具备简化生成式 AI 规模化开发的能力。
数以万计的开发者使用 Langflow 降低了复杂性，并在从编排到部署的每个阶段加快了生成式 AI 管道的速度。
Astra DB 能提供近乎零延迟的实时性能，专为高速向量搜索和 AI 工作负载而打造。
