Astra DB 和 HCD 能够通过向量功能增强 IBM® watsonx.data 的 NoSQL 数据库，从而加强我们的检索增强生成和知识嵌入能力。这些解决方案可以实现弹性扩展能力和可预测的性能，以近乎零延迟的表现为任务关键型工作负载提供支持。

Astra DB 被 Forrester 评选为在云上提供 NoSQL 矢量搜索功能的领导者，基于 Apache Cassandra 构建，能够提供现代 AI 工作负载（包括表格、搜索和图形数据）需的速度、可靠性和多模型支持。这让生成式 AI 应用程序能够跨不同数据格式，进行复杂的上下文相关搜索。

正在寻找本地云或私有云？超融合数据库为在本地或通过私有云运行数据库资源的组织提供了解决方案。这些技术以 DataStax 的形式随 IBM watsonx.data Premium 版一起提供。