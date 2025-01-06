矢量数据库以矢量形式存储和管理数据集。它们可以帮助组织管理非结构化数据，对于高级人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 工作至关重要

矢量是表示复杂概念和对象（如文字和图像）的数字阵列。

非结构化数据（如文本、视频和音频）占当今企业数据的很大一部分，但传统数据库通常不适合组织和管理这些数据。

组织可以将这些数据提供给专门的深度学习嵌入模型，这些模型输出称为“嵌入”的矢量表示。例如，单词“cat”可能由矢量 [0.2, -0.4, 0.7] 表示，而单词“dog”可能由矢量 [0.6, 0.1, 0.5] 表示。

将数据转换为矢量使组织能够以共享格式将不同种类的非结构化数据存储在一个矢量数据库中。

矢量还可以帮助组织解锁这些数据在 AI 和 ML 中的价值。矢量捕获元素之间的语义关系，使得大型语言模型 (LLM) 和生成式 AI 工具能够进行有效处理。大多数先进的 AI 和 ML 应用程序今天依赖于矢量进行训练和内容生成。

与其他矢量数据库一样，Milvus 为组织提供了一种管理和组织嵌入矢量的方法。Milvus 矢量数据库的高度可扩展的存储空间和高效的矢量搜索功能使其成为检索增强生成、推荐系统和其他 AI 应用程序的热门选择。