watsonx 中的分块

IBM watsonx 平台可支持并加速 RAG 模式落地，同时支持文档分块与内容理解。watsonx Orchestrate 与 watsonx Discovery 搭配使用，可支持从低代码/无代码到高度自定义的文档分块方案落地。

所列方法为 RAG 用例中实施分块技术的通用考量要点。watsonx 提供混合分块技术，可实现更优的精准度与处理速度。整体流程会将文档按单句拆分，保障粒度合理有效。随后通过 LLM 将句子组合为数据块。LLM 会判断句子上下文是否适配当前数据块，若不适配则新建数据块。基于该数据块，LLM 可提取标题、ID、摘要等有效元数据。

有关该方法的更多信息，可参阅此 IBM 博客：https://developer.ibm.com/articles/awb-enhancing-llm-performance-document-chunking-with-watsonx/