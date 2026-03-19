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概述

在网络爬虫与文档索引领域，有效的分块方法对于优化搜索性能与相关性至关重要。处理 HTML 网页或 PDF 文档时，您采用的策略会显著影响搜索应用程序的效率与准确性。以下是针对不同场景的高效分块方法综合指南，尤其适用于以 Elasticsearch 作为矢量存储的场景。

 
文档分割

网页的大小与结构差异极大。为了实现高效处理：

  • HTML 解析：依据 HTML 标签将 HTML 页面分割为易处理的数据块（如 <p> 对应段落、<div> 对应板块）。
  • 内容提取：重点提取正文、标题、结构化数据等有效内容。
分块策略
  • 按 URL ：将每个 URL 视为独立文档。该方法简便易行，适用于页面体量较小、内容独立的网站。
  • 按页面板块：按有效内容板块（如文章、博客文章）分割文档。该方法适用于长篇内容及内容类型多样的网站。
  • 内容长度：避免使用超大数据块，在检索相关性所需的粒度与系统性能之间做好平衡。更小的数据块可提升检索精准度，但可能增加处理开销。
处理管道
  • 使用 Beautiful Soup、Scrapy 等库开展网页抓取。
  • 对文本进行规范化处理，删除 HTML 标签并解决编码问题。
  • 应用专属语言分析器（如词干提取、停用词处理），提升检索精准度。
旧版 HTML 代码的相关挑战

当网络抓取涉及旧版 HTML 代码时，会严重影响 Elasticsearch 中用于索引的数据块提取质量。以下是一些主要挑战与缓解策略：

结构不一致性

非标准标签与属性：

  • 旧版 HTML 代码可能使用现代解析器无法正确处理或完全识别的非标准标签或属性。
  • 这可能导致内容块提取不完整或出错，尤其当爬虫依赖标准 HTML 解析库时。

嵌套元素与已弃用元素：

  • 旧版 HTML 常包含嵌套元素，或 <font>、<center>、<strike> 等已弃用标签，现代 HTML 解析器可能无法正确解析这类内容。
  • 因此，基于这些元素的内容分割，可能会生成碎片化或结构错误的数据块。

内容质量与相关性

内联样式与格式设置：

  • 旧版 HTML 可能大量依赖内联样式与格式标签（<font>、<b>、<i> 等），这会让提取的文本杂乱，降低索引数据块的质量。
  • Elasticsearch 分析并索引这类数据块时，搜索质量可能受影响，进而降低搜索结果的相关性。

文档结构不一致：

  • 旧版 HTML 页面缺乏标准化文档结构，会导致数据块大小与内容分段不统一。
  • 这种不一致性难以在有意义的内容段落间划分清晰边界，会影响数据块的粒度与搜索相关性。

技术挑战

编码与字符问题：

  • 旧版 HTML 页面可能存在编码问题，例如字符集错误或实体字符异常（ 、<），文本提取时需妥善处理这类问题。
  • 处理不当会导致文本乱码，或索引数据块中的内容展示错误。

脚本与动态内容：

  • 基础网络爬虫可能无法有效处理旧版 HTML 页面中嵌入的动态元素与脚本（如 JavaScript、Flash）。
  • 这会导致内容提取不完整，或动态生成文本被遗漏，影响索引数据块的完整性。

缓解策略

为降低旧版 HTML 代码对 Elasticsearch 索引所用爬虫数据块质量的影响，可采用以下策略：

  • 使用稳定解析库：采用可兼容多版本 HTML 与非标准元素的高级 HTML 解析库。
  • 文本规范化：预处理提取的文本，统一格式并移除多余标签或属性。
  • 内容清理：提取过程中过滤无关或废弃元素，提升索引数据块的质量。
  • 调整提取逻辑：开发自定义逻辑处理旧版 HTML 页面的特殊问题，确保精准分割出有意义的内容块。
  • 定期更新：维护爬虫逻辑与解析库，适配网络标准与 HTML 规范的迭代更新。

通过主动应对这些挑战，可提升从旧版 HTML 页面提取的内容块质量，进而优化基于 Elasticsearch 的搜索应用的整体效果与相关性。
为 PDF 编制索引

PDF 内容提取

  • 从 PDF 中提取文本，兼顾标题、段落、表格等元素。
  • 单独处理元数据（标题、作者、日期），用于索引构建。

分块策略

  • 按文档：将每个 PDF 文件作为单个文档进行索引。
  • 按页面：如需，也可按页面或逻辑板块将 PDF 分割为数据块。
  • 文本块：根据内容的自然分隔（如段落），将大型数据块拆分为更小单元。

文本提取的挑战、事实与误区

  • 事实：PDF 可能包含图片或扫描件，需通过 OCR（光学字符识别）完成文本提取。watsonx Discovery 具备 OCR 功能，因此该问题无需担忧。
  • 处理 PDF 特有的文本编码与格式问题（如连字、换行）。

索引管道

  • 对提取的文本进行规范化处理，删除特殊字符并处理连字问题。
  • 对处理后的文本应用专属语言分析器，提升检索能力。
注意事项

通用注意事项

  • 性能：平衡数据块大小，保障索引与查询的高效运行。
  • 相关性：确保数据块包含有效内容片段，保障检索结果精准。
  • 索引开销：考量海量数据索引的开销，优化 Elasticsearch 中的索引设置与分片分配。
  • 搜索质量：测试并优化检索查询语句，确保在分块文档中返回相关结果。

分块方法选择

  • 内容特征：短文本场景下，句子级分块即可满足需求。长文档可采用内容感知分块，或尝试混合不同大小的异构分块方式。
  • 应用程序需求：如果计算效率为核心需求，固定大小分块是合适的基础方案。如果富上下文检索至关重要，内容感知分块则为更优选择。

综上，将 Elasticsearch 用于网络抓取或 PDF 索引时，最优分块策略是将内容拆分为易管理的单元（文档、页面、板块），在粒度与索引、查询效率间达成平衡。您可根据内容源类型（如网页、PDF）及检索应用的具体需求，调整该策略。通过实施这些方法，您可提升搜索引擎的性能与精准度，为用户提供更相关、更精准的结果。

分块方法对比

优势 操作简单，易于管理

 

用例：

  • <b style=" font-family: inherit; ">内容独立的小型页面网站：<span style=" font-family: inherit; "> 便于将每个 URL 作为单独文档管理。
  • 每个 URL 对应独立文档的场景： 确保文档处理清晰简便。
优势 粒度更精细，搜索查询相关性更高

 

用例：

长内容网站：通过拆分长篇文章或帖子，提升搜索相关性。

内容类型多样的网站：便于对多元内容进行更好的组织与检索。

 
优势 兼顾粒度与性能，提升搜索精准度

 

用例：

内容密集型网站：避免数据块过大，提升搜索精准度与性能。

不适合超大数据块的网站：平衡精细化索引需求与系统性能。
优势 计算效率高，性能可预测

 

用例：

对计算效率要求高的应用：性能与资源占用可预测。

标准化数据处理任务：适用于需要统一数据块大小的场景。
优势 内容细粒度可控，搜索结果相关性高

 

用例：

 

短消息索引：适用于短文本的精准搜索与检索。

- 文本分析应用程序：支持对短文本片段的细致分析与理解。
优势 上下文感知分块，提升搜索相关性

 

用例：

内容多元的长文档：确保数据块保留完整的有效上下文。

精细化内容分析：通过保留上下文提升搜索结果质量。
优势 逻辑化分割，可读性更佳

 

用例：

PDF 索引：将每页作为逻辑单元，提升可读性与可检索性。

每页为独立单元的文档：保留页面内容的完整性。

 
优势 依托内容自然分隔，更适配结构化文档处理

 

用例：

段落分隔清晰的大型文档：便于阅读与处理。

结构化文档索引：确保有效内容板块被单独索引。
IBM 解决方案

watsonx 中的分块

IBM watsonx 平台可支持并加速 RAG 模式落地，同时支持文档分块与内容理解。watsonx Orchestrate 与 watsonx Discovery 搭配使用，可支持从低代码/无代码到高度自定义的文档分块方案落地。

所列方法为 RAG 用例中实施分块技术的通用考量要点。watsonx 提供混合分块技术，可实现更优的精准度与处理速度。整体流程会将文档按单句拆分，保障粒度合理有效。随后通过 LLM 将句子组合为数据块。LLM 会判断句子上下文是否适配当前数据块，若不适配则新建数据块。基于该数据块，LLM 可提取标题、ID、摘要等有效元数据。

有关该方法的更多信息，可参阅此 IBM 博客：https://developer.ibm.com/articles/awb-enhancing-llm-performance-document-chunking-with-watsonx/
开源工具

句法分块

句法分块采用结构导向的方式，根据文档格式对文本进行分割。最常用且自然的方式，是将章节标题作为分隔依据。而对于无编码信息的文档格式（即 PDF），可将字体大小作为分割数据块的标识。

优势：

  • 实施简单

限制条件：

  • 该算法依托信息层级逻辑，因此可能会遗漏部分句法标识

在文档拓扑结构可预测、格式规整便于分割的场景下，句法分块能发挥良好效果。

固定大小分块

固定大小分块会将输入数据分割为大小均等的数据块。该方法通常依据词元数量，将文本分割为预设大小的数据块。该方法易于实现，也易于理解，适用于输入数据大小统一、可预测的任务场景。

优势：

  • 易于实现与理解
  • 计算效率高

限制条件：

  • 规则僵化，无法适配文本上下文
  • 可能遗漏文本中的关键上下文信息

固定大小分块最适用于输入数据可预测、无需完整上下文的场景。

from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter

# 示例文本
text = "The quick brown fox jumps over the lazy dog."

# 创建固定大小分块的分割器
splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=10, chunk_overlap=0)

# 拆分文本
chunks = splitter.split(text)

# 打印数据块
for chunk in chunks:
 print(chunk)

语义分块

语义分块依据上下文分割文本，并通过算法技术对有意义的内容单元进行分组。在内容含义对生成回复至关重要的场景（如法律文档）中，语义分块尤为重要。

优势：

  • 检索到的数据准确性与相关性更高
  • 分块过程中可保持知识库的连贯性

限制条件：

  • 需依托复杂算法实现，落地难度较高
  • 计算资源消耗更高

示例：

from langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSplitter

# 示例文本
text = "Steve Jobs was born in California. He co-founded Apple in 1976."

# 创建语义分块分割器
splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10)

# 分割文本
chunks = splitter.split(text)

# 打印数据块
for chunk in chunks:
 print(chunk)

混合分块同时运用上下文与结构信息，融合了固定大小分块和语义分块的双重优势。该方法最适用于跨用例、数据量大、格式与内容多样的场景，例如企业知识库。

优势：

  • 依托基于知识库结构与上下文的灵活分块技术，实现准确性与速度的最优平衡

限制条件：

  • 资源需求较高，落地与维护成本更高

示例：

from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter, RecursiveCharacterTextSplitter

# 示例文本
text = "Steve Jobs was born in California. He co-founded Apple in 1976."

# 固定大小分割器
fixed_size_splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10)
fixed_size_chunks = fixed_size_splitter.split(text)

# 语义分割器
semantic_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=100, chunk_overlap=20)
semantic_chunks = semantic_splitter.split(text)

# 打印固定大小数据块
print("Fixed-size chunks:")
for chunk in fixed_size_chunks:
 print(chunk)

# 打印语义数据块
print("\nSemantic chunks:")
for chunk in semantic_chunks:
 print(chunk)

智能体式分块

这种分块策略会使用大语言模型 (LLM)，根据数据块的使用场景，确定文本块的合适长度与内容。该策略的灵感源于“命题”概念，即从原始文本中提取独立的表述语句。

为实现这一方法，此策略会使用 LangChain 提供的命题检索模板，从文本中提取命题。随后将这些命题输入基于 LLM 的智能体，由其判断每个命题应归入现有数据块，还是需新建数据块。

该基于 LLM 的智能体会综合多项因素做出判断，包括命题与当前数据块的相关性、数据块的整体连贯性，以及模型的目标与意图。通过这种方式运用 LLM，该策略旨在生成既连贯、贴合上下文，又与模型目标和意图一致的文本数据块。

优势：

  • 自主性：LLM 可自主决定数据块包含的命题及新建数据块的时机，无需人工干预，能实现更高效、可扩展的文本处理。
  • 连贯性：LLM 可生成连贯、贴合上下文的文本，能确保生成的数据块语义清晰、易于理解。

限制条件：

  • 计算消耗高：使用 LLM 生成文本的计算开销较大，大型或复杂模型尤为明显。这会限制 LLM 在部分应用场景中的可扩展性与实用性。
  • 幻觉：当模型基于自身内部偏见或假设，而非实际数据与上下文生成文本时，就会出现幻觉。

那么我们该如何将这些技术应用到文档分块中呢？目前有许多开源库可用于运行这类算法与分块技术。您可以从使用 LangChain 文本分割器入手，具体可用的文本分割器可参考以下文档。https://python.langchain.com/v0.1/docs/modules/data_connection/document_transformers/
后续步骤

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内容添加者：

Haneen BakbakLuke Major

更新日期：2024 年 11 月 15 日