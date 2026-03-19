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在网络爬虫与文档索引领域，有效的分块方法对于优化搜索性能与相关性至关重要。处理 HTML 网页或 PDF 文档时，您采用的策略会显著影响搜索应用程序的效率与准确性。以下是针对不同场景的高效分块方法综合指南，尤其适用于以 Elasticsearch 作为矢量存储的场景。
网页的大小与结构差异极大。为了实现高效处理：
当网络抓取涉及旧版 HTML 代码时，会严重影响 Elasticsearch 中用于索引的数据块提取质量。以下是一些主要挑战与缓解策略：
非标准标签与属性：
嵌套元素与已弃用元素：
内联样式与格式设置：
文档结构不一致：
编码与字符问题：
脚本与动态内容：
为降低旧版 HTML 代码对 Elasticsearch 索引所用爬虫数据块质量的影响，可采用以下策略：
通过主动应对这些挑战，可提升从旧版 HTML 页面提取的内容块质量，进而优化基于 Elasticsearch 的搜索应用的整体效果与相关性。
综上，将 Elasticsearch 用于网络抓取或 PDF 索引时，最优分块策略是将内容拆分为易管理的单元（文档、页面、板块），在粒度与索引、查询效率间达成平衡。您可根据内容源类型（如网页、PDF）及检索应用的具体需求，调整该策略。通过实施这些方法，您可提升搜索引擎的性能与精准度，为用户提供更相关、更精准的结果。
IBM watsonx 平台可支持并加速 RAG 模式落地，同时支持文档分块与内容理解。watsonx Orchestrate 与 watsonx Discovery 搭配使用，可支持从低代码/无代码到高度自定义的文档分块方案落地。
所列方法为 RAG 用例中实施分块技术的通用考量要点。watsonx 提供混合分块技术，可实现更优的精准度与处理速度。整体流程会将文档按单句拆分，保障粒度合理有效。随后通过 LLM 将句子组合为数据块。LLM 会判断句子上下文是否适配当前数据块，若不适配则新建数据块。基于该数据块，LLM 可提取标题、ID、摘要等有效元数据。
有关该方法的更多信息，可参阅此 IBM 博客：https://developer.ibm.com/articles/awb-enhancing-llm-performance-document-chunking-with-watsonx/
句法分块采用结构导向的方式，根据文档格式对文本进行分割。最常用且自然的方式，是将章节标题作为分隔依据。而对于无编码信息的文档格式（即 PDF），可将字体大小作为分割数据块的标识。
优势：
限制条件：
在文档拓扑结构可预测、格式规整便于分割的场景下，句法分块能发挥良好效果。
固定大小分块会将输入数据分割为大小均等的数据块。该方法通常依据词元数量，将文本分割为预设大小的数据块。该方法易于实现，也易于理解，适用于输入数据大小统一、可预测的任务场景。
优势：
限制条件：
固定大小分块最适用于输入数据可预测、无需完整上下文的场景。
from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter # 示例文本 text = "The quick brown fox jumps over the lazy dog." # 创建固定大小分块的分割器 splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=10, chunk_overlap=0) # 拆分文本 chunks = splitter.split(text) # 打印数据块 for chunk in chunks: print(chunk)
语义分块依据上下文分割文本，并通过算法技术对有意义的内容单元进行分组。在内容含义对生成回复至关重要的场景（如法律文档）中，语义分块尤为重要。
优势：
限制条件：
示例：
from langchain.text_splitter import RecursiveCharacterTextSplitter # 示例文本 text = "Steve Jobs was born in California. He co-founded Apple in 1976." # 创建语义分块分割器 splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) # 分割文本 chunks = splitter.split(text) # 打印数据块 for chunk in chunks: print(chunk)
混合分块同时运用上下文与结构信息，融合了固定大小分块和语义分块的双重优势。该方法最适用于跨用例、数据量大、格式与内容多样的场景，例如企业知识库。
优势：
限制条件：
示例：
from langchain.text_splitter import CharacterTextSplitter, RecursiveCharacterTextSplitter # 示例文本 text = "Steve Jobs was born in California. He co-founded Apple in 1976." # 固定大小分割器 fixed_size_splitter = CharacterTextSplitter(chunk_size=50, chunk_overlap=10) fixed_size_chunks = fixed_size_splitter.split(text) # 语义分割器 semantic_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=100, chunk_overlap=20) semantic_chunks = semantic_splitter.split(text) # 打印固定大小数据块 print("Fixed-size chunks:") for chunk in fixed_size_chunks: print(chunk) # 打印语义数据块 print("\nSemantic chunks:") for chunk in semantic_chunks: print(chunk)
这种分块策略会使用大语言模型 (LLM)，根据数据块的使用场景，确定文本块的合适长度与内容。该策略的灵感源于“命题”概念，即从原始文本中提取独立的表述语句。
为实现这一方法，此策略会使用 LangChain 提供的命题检索模板，从文本中提取命题。随后将这些命题输入基于 LLM 的智能体，由其判断每个命题应归入现有数据块，还是需新建数据块。
该基于 LLM 的智能体会综合多项因素做出判断，包括命题与当前数据块的相关性、数据块的整体连贯性，以及模型的目标与意图。通过这种方式运用 LLM，该策略旨在生成既连贯、贴合上下文，又与模型目标和意图一致的文本数据块。
优势：
限制条件：
那么我们该如何将这些技术应用到文档分块中呢？目前有许多开源库可用于运行这类算法与分块技术。您可以从使用 LangChain 文本分割器入手，具体可用的文本分割器可参考以下文档。https://python.langchain.com/v0.1/docs/modules/data_connection/document_transformers/