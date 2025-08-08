什么是 AI 搜索引擎？

人工智能 Emerging technology
2025 年 8 月 8 日

 

 

作者

Amanda McGrath

Writer

IBM

Amanda Downie

Inbound Content Lead, AI Productivity & IBM Consulting

什么是 AI 搜索引擎？

AI 搜索引擎是一种由人工智能技术驱动的搜索工具，包括自然语言处理 (NLP)、机器学习 (ML) 和大型语言模型 (LLM)。

与侧重于关键字索引的传统搜索引擎不同，AI 搜索引擎可分析查询的上下文、意图和语义，以提供个性化且高度相关的结果。它们以对话方式解读用户输入，突破简单的关键词匹配操作，从而分析模式并提供定制化响应。

AI 搜索引擎旨在处理复杂查询、追问式问题以及需要更深层次上下文理解的任务。它们的搜索能力和搜索功能可以处理结构化和非结构化数据，这意味着它们可用于支持广泛的应用程序。

传统搜索引擎与 AI 搜索引擎

传统搜索引擎依赖于基于关键字的索引，来将用户查询与相关结果进行匹配。虽然这种方法能有效处理简单的搜索，并且易于扩展，但它也有其局限性。搜索结果往往很笼统，个性化程度也极低。此外，传统搜索引擎可能无法处理非结构化数据，也难以应对复杂的会话式查询。

相比之下，人工智能驱动的搜索引擎运用先进算法来分析上下文、意图和语义。他们能够通过利用诸如嵌入（即将文本或图像等数据转换为供机器学习使用的数字数组）等技术，来提供高质量的结果。他们还运用语义搜索（即理解含义，而不仅仅是关键词）。这使得 AI 搜索引擎更适合精细查询、追问式问题和动态数据环境。

如今，传统搜索引擎也开始引入 AI 概览功能，即提供由 AI 生成的关键结果摘要。此外，搜索引擎优化 (SEO) 的本质正在发生变化。内容创作者们不能再只关注关键词密度和外链战略，而必须开始考虑 AI 模型如何解读上下文、相关性和用户意图。

为什么 AI 搜索引擎很重要？

AI 搜索引擎可通过以下方式改善搜索体验：

  • 提升用户体验：通过提供精确、个性化的结果，减少用户查找相关信息所需的时间和精力。
  • 处理复杂查询：它们能够解读细微或多层次查询，对于寻求详细答案的用户来说必不可少。
  • 处理大型数据集：它们擅长分析海量数据，这使其在医疗、金融和零售等行业中至关重要。
  • 提供实时洞察分析：通过实时数据处理，它们能够帮助企业更快地做出决策。
  • 支持自动化：他们支持工作流程自动化，例如与 AI 聊天机器人虚拟智能体集成。

AI 搜索引擎的关键功能

AI 搜索引擎融合了高级机器学习、自然语言处理和信息检索系统的功能。其核心组件包括：

向量表示与语义搜索

AI 搜索引擎使用矢量嵌入技术，来从语义层面表示数据。这些嵌入技术将文本、图像或其他类型的输入转换为能够编码概念间关系的高维向量。该系统支持语义搜索，即算法不仅通过关键字匹配查询，还通过其概念含义匹配查询。

最近邻算法 (NNA) 则通过该向量空间中的接近度，来帮助识别最相关的结果。这些方法使 AI 搜索引擎能够高效地检索海量数据集，从中发现传统索引技术无法企及的模式与关联。

转换器模型和大语言模型

现代 AI 搜索引擎由转换器模型提供支持，例如 GPT（生成式预训练转换器）和 BERT（来自转换器的双向编码器表示）。这些模型能够一次性分析整个句子或短语，而非逐词进行分析。这种方法使他们能够更有效地理解上下文和单词之间的关系，并提供精细且个性化的回复。

检索增强生成 (RAG)

AI 搜索引擎的一项关键进展，整合检索增强生成 (RAG) 技术。RAG 将 LLM 的生成能力与外部知识库或实时数据源相结合。提交查询时，系统会先检索相关的文档或数据点，然后由生成式 AI 模型将其归结为连贯且准确的响应。

分布式索引编制和优化

AI 搜索引擎旨在高效处理海量数据。为此，他们运用分布式索引系统来组织信息，以便快速、轻松地找到信息。这些系统将倒排索引（即创建关键字列表）等传统方法与基于向量的搜索（侧重于理解数据背后的含义）等新技术相结合。

为了进一步提升搜索速度，AI 搜索引擎还使用高级算法和缓存等优化方法，通过临时存储常用信息以便更快地检索。

实时更新

AI 搜索引擎常常与应用程序编程接口 (API) 和外部数据源集成，以提供实时更新。此功能对于需要动态和最新信息的应用程序（例如金融市场或天气预报）非常有用。整合过程涉及将搜索引擎的后端连接到外部系统,以实现无缝数据使用。

AI 搜索引擎的用途是什么？

人工智能驱动的搜索引擎是多功能工具，可用于众多行业和用例。

网络搜索

AI 搜索引擎能够增强传统的网络搜索。对于想要详细、信息丰富的回答，而非简单的链接列表的用户，它们是理想的选择。它们对于处理追问式问题、多层次查询或探索不熟悉的主题时，可能非常有用。

电子商务

在电子商务领域，AI 搜索引擎可以分析用户行为、偏好和购买历史，以提供定制化结果。当企业需要提升购物体验、通过个性化促进销售，或高效处理海量搜索查询时，就会求助于 AI 搜索引擎。

客户支持

AI 搜索引擎为聊天机器人和虚拟助理提供技术支持，使企业能够将客户支持工作流程自动化。这些工具可以回答常见问题、解决问题，并在必要时将复杂问题上报给人工客服。

医疗保健

在医疗保健领域，AI 搜索引擎可以通过快速、准确地检索相关的医学研究、病患记录或诊断信息，来为专业人员提供帮助。他们能够改善对海量非结构化数据（如研究论文、文档或成功案例）的访问，从而为医疗保健专业人员提供支持。

企业解决方案

一些组织可能会运用 AI 功能来简化内部知识管理。对于拥有庞大、分散数据集，且员工需要快速访问这些数据集的企业来说，它们尤其有用。

AI 搜索引擎示例

一些最佳的 AI 搜索引擎包括：

  • IBM® Watson Discovery作为一款专为企业设计的强大AI搜索引擎，可加速业务决策和流程。该工具提供先进的 NLP 和机器学习能力。
  • Google AI（使用 Gemini 进行搜索）：将生成式 AI 集成到 Google 搜索中，可在 AI 模式下提供由 AI 生成的摘要并增强搜索功能。
  • Microsoft Copilot（先前为 Bing AI）：将 OpenAI 的 LLM 与 Microsoft 的搜索平台相结合，以提供会话式结果和集成式 AI 助手。
  • OpenAI 的 ChatGPT 搜索：将传统的网络搜索与实时回答和自然语言摘要融为一体。
  • Perplexity AI：适用地需要深度研究的搜索查询和自动化工作流程。
  • Anthropic 的 Claude Search：专注于细致入微的自然语言响应和 AI 概述。
  • You.com：一款注重隐私的自定义 AI 工具，融合了聊天、搜索和类似应用程序的功能。

AI 搜索引擎的优势

AI 搜索引擎的优势包括：

提高准确性

AI 搜索引擎通过理解查询背后的上下文和意图，来提供更精确的结果。

提高效率

用户花费更少的时间筛选不相关的结果。

个性化体验

建议和响应可根据个人偏好和行为量身定制。

可扩展性

AI 搜索引擎能够处理海量数据集，并随着数据量的增长而扩展。

AI 搜索引擎的挑战和局限性

  • 数据质量和不准确性：低质量或过时的数据可能导致结果不准确。模型可能会产生幻觉，即其会自信地输出错误或误导性响应。
  • 偏见：AI 模型可能会继承训练数据中存在的偏见，从而影响公平性和包容性。
  • 成本：实施和维护人工智能驱动的系统需投入高昂成本，尤其是对于初创公司或小型企业而言。
  • 隐私问题：处理敏感数据需要强有力的安全措施来保护用户隐私。

AI 透明度、数据治理和模型训练方面的进步，正在解决其中许多局限性。随着技术的不断进步，各利益相关者之间的协作，将是打造更准确、更公平、更注重隐私的 AI 搜索引擎的关键。
