传统搜索引擎依赖于基于关键字的索引，来将用户查询与相关结果进行匹配。虽然这种方法能有效处理简单的搜索，并且易于扩展，但它也有其局限性。搜索结果往往很笼统，个性化程度也极低。此外，传统搜索引擎可能无法处理非结构化数据，也难以应对复杂的会话式查询。

相比之下，人工智能驱动的搜索引擎运用先进算法来分析上下文、意图和语义。他们能够通过利用诸如嵌入（即将文本或图像等数据转换为供机器学习使用的数字数组）等技术，来提供高质量的结果。他们还运用语义搜索（即理解含义，而不仅仅是关键词）。这使得 AI 搜索引擎更适合精细查询、追问式问题和动态数据环境。

如今，传统搜索引擎也开始引入 AI 概览功能，即提供由 AI 生成的关键结果摘要。此外，搜索引擎优化 (SEO) 的本质正在发生变化。内容创作者们不能再只关注关键词密度和外链战略，而必须开始考虑 AI 模型如何解读上下文、相关性和用户意图。