在客户服务环境中，企业聊天机器人作为全渠道支持策略的一部分，帮助管理数字和消息渠道中大量重复性问题。它们能够提供即时、准确的应答，且全天候可用，缩短响应时间，保障客户交互的一致性，从而有助于提升客户满意度。

例如，英国一家大型零售和商业银行采用了由人工智能驱动的系统，该系统可以解答用户提出的自然语言问题，并在聊天中主动回答。这一实施使得部分回答的满意度提升了 150%。1

此外，通过自动化处理常规咨询，企业聊天机器人能够减轻支持团队的压力，让人工客服专注于更复杂的查询与问题。