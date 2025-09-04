用于客户服务的会话式 AI

客户服务团队使用技术来加强沟通并全天候为客户提供实时支持。它使用自然语言处理 (NLP) 和机器学习 (ML) 来分析人类语言并创建类似人类的响应。通过这项人工智能驱动的技术，联络中心可以转移简单查询的工作量并解决问题，从而提供更好的客户体验。

会话式 AI 是 AI 驱动的客户服务日益增长的趋势的一部分1。根据 IBM 商业价值研究院最近发布的一份报告，高管们预测，到 2027 年，将实现向完全自主的自动化的重大转变。受访高管预计，到 2027 年，为客户提供个性化自助服务的 AI 使用量将增加 53%，自助服务呼叫解决率将提高 47%。

这种会话式 AI 技术可以包括聊天机器人、虚拟助理、AI 助手、AI 智能体、自动化和生成式 AI。借助这些功能，人工客服可以专注于更复杂的查询，并让会话式 AI 处理常规客户查询2。这种即时性可以促进客户互动，并帮助客户服务团队比以往更高效地工作。