2025 年 9 月 4 日

什么是用于客户服务的会话式 AI？

会话式 AI 是一种现代人工智能 (AI) 工具，客户服务团队使用它来理解人类语言，并通过各种通信渠道与客户进行互动。

客户服务团队使用技术来加强沟通并全天候为客户提供实时支持。它使用自然语言处理 (NLP)机器学习 (ML) 来分析人类语言并创建类似人类的响应。通过这项人工智能驱动的技术，联络中心可以转移简单查询的工作量并解决问题，从而提供更好的客户体验

会话式 AI 是 AI 驱动的客户服务日益增长的趋势的一部分1。根据 IBM 商业价值研究院最近发布的一份报告，高管们预测，到 2027 年，将实现向完全自主的自动化的重大转变。受访高管预计，到 2027 年，为客户提供个性化自助服务的 AI 使用量将增加 53%，自助服务呼叫解决率将提高 47%。

这种会话式 AI 技术可以包括聊天机器人、虚拟助理、AI 助手、AI 智能体、自动化和生成式 AI。借助这些功能，人工客服可以专注于更复杂的查询，并让会话式 AI 处理常规客户查询2。这种即时性可以促进客户互动，并帮助客户服务团队比以往更高效地工作。

面向客户服务的会话式 AI 如何运作？

会话式 AI 使用 NLP、ML 和大语言模型 (LLM) 技术将人类对话翻译成机器可以理解的语言。翻译后，该工具会根据特定知识库提供的信息形成回复。

需要注意的是，会话式 AI 技术并不完全一样。最有效、最熟练的 AI 工具经过数十亿次客户互动的训练3。如果训练得当，科技可以识别客户需求并提高客户满意度。此外，它可以优化联络中心内的工作流并提高整体服务质量。会话式 AI 软件不断演进，因为它从每次交互中不断学习。

NLP：使计算机和数字设备能够识别、解释和理解人类语言。其中有两个子部分，即自然语言理解 (NLU) 和自然语言生成 (NLG)。这些工具可以理解文本，然后将其转换为人类可以理解的格式。

ML：这项技术使用在数据集上训练的算法，使计算机能够模仿人类的学习方式。

例如，客户在会话式 AI 软件界面（应用程序）中输入文本查询。之后，NLP 分析用户的意图，并根据数十亿次的交互历史生成响应。随着时间的推移，会话式 AI 的 ML 组件将改善对客户询问的响应，并使其从端到端更加准确。

用于客户服务的会话式 AI 的优势

语气一致

会话式 AI 平台可为客户提供一致的语气，无论其询问内容如何。此功能可确保为客户提供统一的服务体验，并为所有人提供同样多的关注。

提高客服效率

AI 助手和 AI 智能体处理大量查询的能力可以帮助提高客服效率，进而有助于提高客户满意度分数 (CSAT)。此功能是客户反馈调查的一项关键指标，用于表明客户对服务或产品的满意程度。AI 驱动的对话工具还可以提高解决率，并缩短客户的等待时间。

即时多语言支持

借助会话式 AI，客户可以获得跨多种语言的支持。因此，它可确保简化客户交互以及公平的客户参与。这种 AI 功能就像拥有一支遍布全球的支持团队，可以随时通过文本、短信、应用程序、社交媒体和在线方式为客户提供解答。

只需少量训练

会话式 AI 的主要优点是它不需要训练或配置。一旦安装了该软件，只需将其连接到组织的内容或知识库即可吸收所有客户数据。这个过程看起来像与现有的客户关系管理 (CRM) 系统、电子商务平台和其他业务工具的集成。

自然对话

会话式 AI 的主要目的之一是提供尽可能拟人化且反映真人支持代表水平的客户支持。客户应该能够与会话式 AI 解决方案进行交互，而不会知道或感觉到建议来自机器人。

全渠道整合

通过会话式 AI，客户可以通过智能手机等自助服务界面或店内信息亭等方式，跨多种渠道与企业进行互动。通过全渠道整合，AI 技术可以延伸到销售和营销等其他渠道。

用于客户服务的会话式 AI 的类型

会话式 AI 可以有许多不同的类型。定价和功能各有不同，具体取决于企业选择的 AI 技术以及该技术将要服务的用例。

选择会话式 AI 软件应取决于业务目标的性质。基于规则的类型适用于更简单、更直接的需求。生成式 AI 类型更加复杂，可以满足更加个性化和更需要创造力的需求。两者都可以用于混合方法，结合各自的优势来处理用户交互。

生成式 AI 聊天机器人

现代 AI 聊天机器人现在使用 NLU 来辨别开放式用户输入的含义，克服从拼写错误到翻译不当的各种问题。然后，高级 AI 工具将含义映射到用户希望聊天机器人采取行动的特定“意图”，并使用会话式 AI 编写妥善的响应。

传统聊天机器人

聊天机器人是一种通过虚拟代理技术 (VAT) 模拟人类与最终用户对话的计算机程序。传统的聊天机器人可以帮助客户快速找到答案，并将他们引导到最适合处理其询问的部门。传统的聊天机器人功能有限，并且基于规则。

语音助手

通过语言处理，系统可以对嵌入在各种设备中的语音命令做出响应。此类例子包括 Amazon Alexa、Google Assistant 和 Apple Siri，它们可用于智能手机、扬声器、汽车和耳机。

AI 智能体

AI 智能体或虚拟助理通过使用可用工具设计工作流来自主执行任务，其作用远远超出了 NLP。智能体可以解决问题、与外部环境互动并执行操作。AI 智能体可以处理客户对话的不可预测性，并且不仅仅回答常见问题 (FAQ)。

交互式语音应答 (IVR) 系统

它是一种自动电话系统，使呼叫者能够使用语音或菜单输入接听电话、提供信息或提出请求。会话式 AI 可以通过识别某人致电联络中心的原因并帮助处理特定请求来增强该系统。

非语言翻译

图像识别 AI 领域的最新创新催生了新的相机应用程序技术。相机应用程序可以利用 AI 来捕捉手语或其他非语言线索，以便与语言模型中的数据进行匹配。因此，企业可以帮助听力受损和有其他不便的客户。

客户服务中的会话式 AI 示例

会话式 AI 在客户服务中的用例和示例范围广泛，其中最突出的三个例子来自银行、医疗保健和电信行业。

银行与金融服务

银行每天处理大量的询问，从账户余额和交易历史到贷款申请和欺诈检测。会话式 AI 可以帮助管理此类大业务量并随时响应客户。银行客户期望获得个性化的体验。会话式 AI 可以根据客户的交易历史提供相关服务，或推荐适合客户需求的金融产品。

IBM 的财务团队使用 IBM® watsonx Orchestrate 和 IBM® Apptio Enterprise Business Management (EBM) 来缓和手动日记账分录带来的挑战。IBM 财务团队和 IBM 的 Jobotx 团队共同对日记账分录的重复性手动步骤进行概括以提供给 watsonx Orchestrate 助手。该团队选择 watsonx Orchestrate 来简化运营，利用 AI 驱动的洞察分析做出明智决策，并在安全且可扩展的环境中推动增长。

医疗保健

患者经常寻求常见健康问题、药物提醒、预约安排和基本医疗建议的快速答案。AI 聊天机器人可以全天候提供这些服务。因此，他们确保患者无论在什么时间都能得到及时的帮助。

会话式 AI 功能可以帮助管理患者病历、安排随诊、提醒患者进行预防性护理，改善整体健康体验和健康结果。通过自动执行这些任务，医护人员可以专注于更复杂的患者需求，从而提高护理质量。

Humana 是美国最大的保险公司之一，其与 IBM Watson 合作更新其过时的 IVR 系统。该公司提供医疗保险补充、健康保险、牙科保险、视力保险和药房保险，并与 IBM 合作开发了一种可以简化行政人员通话的对话助手。

电信业

电信行业要处理大量的客户查询，包括套餐详细信息、账单支付、服务故障排除和技术支持。借助人工智能驱动的聊天机器人，客户可以获得即时响应并实时解决疑问。会话式 AI 还可以帮助企业通过个性化优惠、使用量提醒和服务升级等方式主动接触客户，从而提高整体用户参与。

IBM 商业价值研究院的一份报告显示，AI 在通信服务提供商 (CSP) 中的作用预计将大幅提升。IBM 与 GSMA Intelligence 合作，对 750 名全球网络高管进行了调查；数据显示，CSP 预计传统 AI 增长 16%，生成式 AI 增长近 19%。

实施会话式 AI 战略的步骤

1. 制定目标

实施会话式 AI 战略的第一步远在选择平台和工具之前。首先，企业必须知道自己想要通过使用此类技术获得什么。例如，如果企业想要实现客户体验自动化，它必须明确目标和想要解决的问题。

例如，一家企业希望降低运营成本并仅使用他们目前拥有的人工客服。能够专注于基本问题并以更快的速度处理更多查询的 AI 智能体可能是最适合实施的会话式 AI 类型。

2. 分析数据

与第一步同时进行的是对数据进行分析，以确保组织能够做出明智的决策，确定会话式 AI 在何处最有用。企业应查找占用不必要资源的大量或重复问题。利用这些数据评估当前的工作流程，并确定哪种会话式 AI 工具可以同时改善客户和人工客服的体验。

3. 评估现有基础设施

在上述步骤的基础上，企业应该详细查看现有基础设施和当前正在使用的通信渠道。企业应该寻找可以轻松与当前系统和软件集成的会话式 AI 工具。一旦对当前系统进行了评估，下一步就是获得利益相关者对该计划的支持。

4. 设置预算和参数

一旦获得整个组织的支持，后续步骤就是考虑实施和部署将花费多少成本。小型企业可能需要考虑开箱即用的无代码软件。预算较多的大型企业可能会考虑开发可以满足业务需求的软件。此过程可能需要更长的时间并需要更多资源。

5. 选择最佳提供商

会话式 AI 软件是企业的重要决策。这就是为什么选择具有经过验证的可扩展性和实施简单的正确平台提供商很重要的原因。企业应了解实施时间表并评估该时间范围是否符合业务需求。该平台还应优先考虑用户隐私和数据安全。部分提供商包括 IBM、Salesforce、Oracle、Zendesk 和 Amazon。

6. 衡量性能和成果

在实施会话式 AI 软件之后，收集数据和客户反馈以评估软件的性能至关重要。反馈对企业和客户都很重要，这有助于进行必要的调整，改善所有相关方的客户体验。

用于客户服务的对话式 AI 的最佳实践

简明扼要的交流

确保 AI 系统以清晰简洁的方式进行交流。用户应该能够轻松理解 AI 提供的响应。

个性化

尽可能使互动个性化。使用客户的姓名，参考他们之前的互动，并提供特定于他们的具体需求或问题的解决方案。

主动参与

不要等待用户主动联系。根据他们的行为或偏好发送更新、提醒或有用的提示，主动与他们互动。

无缝交接给人工客服

当查询超出 AI 的能力时，确保平稳过渡到人工客服。交接应该是无缝的，对话的所有上下文都准确转交。

持续学习和改进

使用新数据和反馈定期更新和训练您的 AI 系统。此过程有助于提高准确性、增强对用户意图的理解，并随着时间的推移完善响应。
