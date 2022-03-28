帮助台 (Helpdesk) 是一种软件工具或一个人工客服团队，公司可借助帮助台实时为客户提供支持。
帮助台有两个主要功能：
帮助台系统可在单一界面内简化支持请求。它包括自动化和分类功能，用于组织客户问题并防止问题升级。这使得帮助台客服能够交叉引用多个互动，以便快速为最终用户提供最佳的解决方案。
帮助台可显著增强支持团队及其所服务用户的用户体验 (UX)。具体来说，它可以提高 IT 支持人员的工作效率，从而改进解决方案并提高客户满意度。以下是帮助台为支持客服及其客户带来的五大优势：
随着数字化转型的不断兴起，帮助台对于大型和小型企业的运营都变得至关重要。因此，帮助台生态系统必须既敏捷又具有适应性。以下是现代帮助台最能发挥效用的三种情况¹：
随着帮助台的发展，支持客服和团队必须拓展自身能力以保持高效。这可能需要加强内部协作，扩大外部沟通的范围。以下是完善客户支持团队以实现部门和组织发展的两种方法²：
随着帮助台在当今商业生态系统中的重要性日渐突出，也出现了许多误解。在开始客户支持之旅前，您应该避免以下四个帮助台误区：
聊天机器人凭借其先进的语言功能，如本机自然语言处理 (NLP) 和 Natural Language Understanding (NLU)，正在推动帮助台系统的未来发展。事实上，最近的一项调查显示，58% 的 IT 决策者 (ITDM) 已经采用或正在采用聊天机器人。³
虚拟代理、聊天机器人工具箱、自动化聚合器和平台特定的聊天机器人等新兴工具提供永久性服务台覆盖，并更快解决问题。事实上，聊天机器人将平均处理时间 (AHT) 减少了 10%，从而降低了与 IT 服务管理 (ITSM) 相关的成本。¹
通过会话式 AI，在所有渠道提供协同一致的智能化客户服务。
认识一款能理解人类对话并改善客户体验的自然语言 AI 聊天机器人。
IBM watsonx Assistant 帮助企业通过 AI 聊天机器人提供更好的客户体验，该聊天机器人能够理解业务语言，连接到现有的客户服务系统，并可在任何地方部署，具有企业级的安全性和可扩展性。watsonx Assistant 可自动执行重复性任务，并利用机器学习快速高效地解决客户支持问题。
