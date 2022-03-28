聊天机器人凭借其先进的语言功能，如本机自然语言处理 (NLP) 和 Natural Language Understanding (NLU)，正在推动帮助台系统的未来发展。事实上，最近的一项调查显示，58% 的 IT 决策者 (ITDM) 已经采用或正在采用聊天机器人。³

虚拟代理、聊天机器人工具箱、自动化聚合器和平台特定的聊天机器人等新兴工具提供永久性服务台覆盖，并更快解决问题。事实上，聊天机器人将平均处理时间 (AHT) 减少了 10%，从而降低了与 IT 服务管理 (ITSM) 相关的成本。¹