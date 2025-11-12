作为权威数据源，记录系统具有双重意义：

记录系统是向其他系统输送数据的源头。相关方可能通过数据仓库或数据湖仓等门户访问数据，但流入这些门户的数据最终都源自对应的记录系统；

当出现数据疑问或矛盾时，以记录系统的版本为准。

为每类数据设立指定的权威来源，有助于保障数据一致性。所有使用者基于同一数据集开展工作，避免了因使用私有数据集可能导致的数据孤岛、信息碎片、错误频发及可视化缺口等问题。

基于对数据质量的严格要求，许多记录系统内置了自动化数据校验流程。例如，客户关系管理系统会校验归类为电话号码的数据项，确保其符合 XXX-XXX-XXXX 的标准格式。

记录系统通常还将写权限限制在特定人员或系统范围内，通过防止恶意篡改或操作疏忽来维护数据完整性。