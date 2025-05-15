通过关键技术整合，HR 部门可以为员工在组织内工作期间创造无缝和个性化的体验。自助服务门户和人工智能驱动的助手使员工能够管理自己的信息请求和行政需求，而无需依赖 HR 人员。这个流程最终有助于更快地解决问题，使 HR 主管能够更多地专注于以人为本的任务。

借助特定于 HR 的 AI 智能体，员工可以获得与重大生活事件或职业目标相关的主动和超个性化的通信。这些智能体有助于简化企业内部的员工通信，并在他们需要时提供所需的确切信息。