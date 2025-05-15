数字化人力资源是指通过采用数字技术、数据分析和自动化对传统人力资源 (HR) 职能进行转型。
数字化人力资源是指人力资源从基于纸张的手动流程和系统向技术驱动型方式的演进。数字化人力资源实践通常与企业整体的数字化转型同步推进，能够提升效率、改善决策并创造更佳的员工体验。
传统上，人力资源专业人员需要接收来自多个渠道的海量数据，包括内部员工沟通和外部候选人信息。地方劳动力法规管理着许多人力资源职能，这使跨国企业的合规工作变得复杂。通过将跨平台的人力资源职能数字化并加以整合，组织可以减少这些手动操作，并提升整体生产力。
然而，精心设计并部署了关键技术的人力资源数字化转型也能为人力资源部门创造新的范式。数字化人力资源转型不仅仅是简单地将流程数字化，而是通过运用云平台、人工智能 (AI)、数据分析和自动化等工具，从根本上重新思考人力资源的运作方式。
人力资源部门有权做出数据驱动的决策，并将更多时间投入创造性或个性化工作，从而成为塑造积极企业文化的推动力。在此背景下，数字化人力资源不仅仅是一次技术升级；它从根本上改变了组织吸引、培养、激励和配置人才以创造商业价值的方式。数字化人力资源流程也可以成为变革管理过程中的关键环节，有助于打造更具敏捷性的组织，使其能够迅速适应新流程。
近年来，智能体 AI 和生成式 AI 等新技术的出现，极大地提升了各部门提供规模化且高度个性化体验的能力，引领了以人为中心、体验导向的人力资源新时代。人力资源技术正日益推动这样一个未来：人事领导者从服务提供者转型为员工体验的设计者。通过与技术协同工作，他们能更全面地提升组织的潜力。
运用数字化解决方案重塑人力资源职能，可以培养更忠诚、敬业度更高的员工——这进而会转化为利润的增长。根据 IBM 商业价值研究院的数据，致力于提升顶级员工体验的组织，其绩效表现比其他企业高出 31%。实施数字化人力资源流程益处良多。
通过关键技术整合，HR 部门可以为员工在组织内工作期间创造无缝和个性化的体验。自助服务门户和人工智能驱动的助手使员工能够管理自己的信息请求和行政需求，而无需依赖 HR 人员。这个流程最终有助于更快地解决问题，使 HR 主管能够更多地专注于以人为本的任务。
借助特定于 HR 的 AI 智能体，员工可以获得与重大生活事件或职业目标相关的主动和超个性化的通信。这些智能体有助于简化企业内部的员工通信，并在他们需要时提供所需的确切信息。
管理任务的自动化可以大大减少 HR 团队花在日常活动上的时间。例如，数字化工作流简化了带薪休假 (PTO) 审批等流程，不再需要多次手动干预。集中式数字文档可以消除纸质记录，从而降低成本并提高整个组织的可访问性。
例如，在一次试点中，IBM 创建了数字工作者，以帮助其 HR 部门完成以前需手动执行的数据收集和输入任务。这一流程在一个季度内帮助员工节省了 12,000 个小时。
数字化 HR 平台和仪表板可以生成全面的员工队伍分析，为战略性人才管理和资源分配决策提供信息。例如，支持 AI 的筛选机制可以帮助 HR 领导者根据预定义的指标主动识别潜在候选人并进行排名，而内部分析工具则可以帮助各部门公平地进行晋升。这些复杂的分析系统可以为管理者提供最新的洞察分析，改善日常决策并创建更敏捷的组织结构。
数字化转型和它通常涉及的跨部门数据的统一，使 HR 可以更直接地为实现业务目标做出贡献。这种方法可能包括合作以更准确地规划人员需求或帮助根据 HR 数据设计培训计划。通过在 HR 运营中运用技术，HR 部门可以从行政机构转变为企业战略合作伙伴，从而提高整个组织的生产力，促进创新。
数字化人力资源服务使企业能够快速适应不断变化的商业环境和市场动荡。由于数字化系统通常基于云平台，并可根据需求灵活扩大或缩小规模，它们比传统人力资源模式更具敏捷性。这种灵活性降低了扩张成本，并打造出更具弹性的组织。
与分散的纸质系统相比，数字化 HR 系统增强了数据安全和法规遵从性。自动化合规工作流可以在潜在的合规问题出现之前就将其标记出来，从而降低雇佣和数据隐私法律方面的风险。对于全球性组织，数字 HR 平台可根据员工所在地自动运用适当的规则，帮助确保遵守不同的当地法规。
此外，集中的员工记录可以确保敏感信息只有授权的利益相关者才能访问。基于云的平台可以实现卓越的加密实践，防止安全漏洞。
数字化工具可以变革招聘流程，减轻筛选数千份简历、为候选人匹配最合适职位的负担。例如，智能寻源工具可分析职位要求并自动识别潜在候选人，而由人工智能驱动的筛选技术则依据一系列标准评估申请者。
这些策略能在识别最可能成功的候选人同时减少偏见。 此外，AI 和自动化技术可以处理诸如安排面试和会议纪要等常规任务。这些功能为人力资源主管提供了关键数据，并使他们能够专注于候选体验中更具人文关怀的环节。
同样，从团队成员入职的第一天起，数字化入职培训就能大大减少摩擦，改善员工体验。人工智能驱动工具可以指导新员工按照自己的节奏完成文书工作、帐户设置和入职培训材料。而个性化学习路径则根据优秀员工的职位和背景提供特定于角色的信息。通过入职分析，企业可以跟踪参与度和进度，以便在出现问题时进行干预。
数字化和人工智能驱动的 HR 平台可以同时为整个员工队伍提供实时、持续和主动的绩效发展指导。例如，实时目标管理系统能够随着时间的推移创建和跟踪目标，而反馈工具可以收集来自一系列利益相关者的观点，以提供全面的绩效洞察分析。
同时，先进的人员分析能够识别跨团队和部门的绩效模式，并提供改进成效的建议。自然语言处理 (NLP) 结合情绪分析工具，可以揭示出个别管理者可能无法识别的广泛主题和深层洞见。此类绩效数据可与薪酬及发展系统整合，从而构建一套连贯且业务专属的人才管理流程。
当今的学习体验平台能够根据员工的岗位、职业目标及学习偏好，创建个性化的培训内容和方案。这些平台甚至能主动扫描员工在领英 (LinkedIn) 等社交媒体平台上的动态，以发现内部发展机会并推荐相关培训。
在某些应用程序中，由人工智能生成的个性化模拟练习可提供实操学习机会，让员工得以练习新技能或与模拟客户互动。通过整合学习、绩效和人力规划系统，企业能够主动制定个人教育计划，从而更好地与更广泛的业务战略保持一致。
数字化敬业度策略旨在衡量、分析并持续优化员工体验。这些举措融合了主动沟通和内部分析，通过减少组织内部的摩擦来简化行政事务并提升员工满意度。它们也使人力资源主管能将更多时间用于设计富有创意的敬业度方案。这些方案还能为业务主管提供工具，使其能在潜在障碍出现前进行预判。
对数字化沟通的情绪分析可在问题显现在更正式的评估指标前就识别出潜在的敬业度隐患，而数字化协作工具则能克服物理距离，强化同事间的联系。
无论员工身在何处，数字健康工具都可以通过活动追踪和个性化推荐支持员工整体健康，而认可平台则可提升公司文化。
利用 HR 系统中内置的分析功能，组织可以识别促进不同员工群体敬业度的具体因素，从而采取个性化和有针对性的干预措施，而不是使用一刀切的方法。
AI 助手是比聊天机器人更智能、更先进的形态，它能理解自然语言指令，并通过对话式 AI 界面完成任务。AI 助手可以集成到数字化人力资源解决方案中，快速为员工检索特定公司信息、解答具体政策问题或根据自然语言完成行政请求。
AI 智能体则是主动运作以实现特定目标的独立系统，能以多种方式增强人力资源流程。例如，AI 智能体可以管理休假与薪酬流程、处理医疗等福利事务、拟定录用方案，并在员工入职过程中提供个性化指导。IBM 内部的 AskHR 数字助手，每年处理超过 150 万次员工对话，在组织内自动化了 100 多项流程。
生成式 AI 应用于数字化人力资源系统，用于创建新内容和生成洞察分析。先进语言模型辅助编写职位描述及个性化候选人沟通内容。在员工沟通方面，生成式 AI 能以统一语气起草公告、政策文件和学习材料。生成式 AI 常与其他平台或系统集成，构建稳健的人力资源工作流。
人力资源信息系统 (HRIS) 是一项关键的 HR 技术，可作为员工数据管理的数字化基础，为工作场所信息提供单一可信信息源。这些平台通常基于云，可从任何位置提供可扩展性和可访问性，从而降低本地部署系统的维护成本。许多解决方案都具有全面的整合功能，可实现与其他企业系统的无缝数据交换。
分析平台通过模式识别和预测建模，将职场数据转化为可执行的洞察分析。对调查数据和数字沟通内容的情感分析可提前预警员工敬业度问题或工作流瓶颈。同时，自然语言处理 (NLP) 技术能从绩效评估和离职面谈等非结构化数据中提取洞察分析。
人工智能驱动的求职者筛选工具可根据职位要求对简历进行评估，从庞大的求职者库或 LinkedIn 等外部资源中识别出有潜力的求职者。候选人关系管理系统支持 HR 领导者培养与潜在雇员的关系，帮助确保合规性，并协助各部门有效管理候选人数据。
例如，陶瓷和玻璃制造商 Corning 最近集成了 SAP SuccessFactors，以帮助吸引新人才并降低分布在 22 个国家及地区、使用 12 种语言的员工队伍的成本。该组织很快得以公布 1,000 个职位空缺，吸引了 8 万名全球求职者。
持续的绩效管理系统支持定期反馈、目标跟踪和发展规划。同时，数字化辅导系统（通常基于 AI 技术）根据员工的发展需求和职业抱负将员工与资源联系起来。
技能管理平台跟踪员工队伍的能力和技能，发现内部流动性和针对性发展的机会。学习体验平台根据个人需求和偏好，从多个来源精选个性化发展内容。
在最近的一个例子中，IBM 的企业学习活动管理团队使用数字 HR 解决方案来优化学习活动的规划、安排和交付。这一计划在短短六个月内就为员工队伍创造了 8,000 个独立学习机会。
数字化工作场所解决方案在 HR 沟通中创造了一系列统一的员工体验。自助服务门户可以提供直观、可持续访问的界面，以获取 HR 信息和服务。个性化引擎依赖于 AI 和机器学习，根据员工档案和行为提供有针对性的沟通。
要有效设计与部署数字化人力资源战略，通常需首先全面评估现有人力资源流程，同时明确转型战略目标。
这一过程可能包括制定数字 HR 的清晰愿景，阐明技术如何改变员工体验和运营效率。还需要制定一个长期路线图，以使数字化 HR 转型与更广泛的业务目标保持一致。
通常，企业若将数字化人力资源视为一系列孤立的目标性实施，其创造的价值通常低于跨部门整体整合解决方案的企业。
精心设计的数字化 HR 流程增强并补充了人类 HR 职能，并回应具体的用户需求而非系统功能。从本质上讲，成功的数字化 HR 计划是围绕令人愉悦的用户体验设计的。用户，而不是技术，应该是第一位的。
开展人力资源转型前，宜通过员工调研全面了解其对人力资源互动的期望、痛点及偏好。仅关注效率的企业虽能节省人力资源部门时间，却可能引发员工与管理层的不满。人力资源主管让员工尽早参与设计流程，既能为员工积极投入铺平道路，又可培养未来数字化转型的倡导者。
数字化转型是重新规划人力资源全域服务体系的良机。此类系统设计通常需重新定义企业各岗位职能，强化数据分析、员工体验设计和技术赋能，弱化事务性流程处理。
创建企业范围团队，将 HR、IT 和企业领导层联结在一起，以全局性地解决员工体验问题，这也是很有用的方法。通过利用数字化能力作为重新构想系统运营模式的机会，企业可以整合分散的流程，并最终提高整个组织的 HR 价值。
重构企业运营模式必然包含对人力资源专业人员的技能提升与再培训，重点培育数字素养、变革管理及数据分析三大新型能力。
企业在推进数字化人力资源转型过程中，管理层需审慎规划新工具的推行方式，并制定员工数字素养提升路线图。 相关举措可能包括专项学习计划，帮助人力资源专业人员掌握与数字化工作者协同工作的最佳实践，释放岗位创造力。
可靠、组织良好且透明收集的数据是数字化 HR 转型的关键组成部分。成功的计划包括一个全面的数据战略，用于捕获特定于企业和职能的信息。
在干净和有针对性的数据上训练的 AI 工具远远优于通用模型。对于可能需要第三方数据集来执行其预期角色的工具（例如 AI 智能体），企业还应仔细审查整合以帮助确保功能和一致性。
与所有数字计划一样，构建有效且可靠的数据治理计划是关键。这项战略可能意味着围绕数据所有权、访问权限和保留期制定明确的政策。通常，数字化 HR 转型需要投资能够存储和保护敏感员工数据的网络安全基础设施。
企业通过建立严密的安全协议，在保障敏感员工数据合规的同时确保合理访问权限。数据质量标准与定期更新机制能保证分析和 AI 工具基于准确一致的信息运作。透明度管理让员工清晰了解数据采集范围及用途，并持续满足法规更新要求。
以 AI 为核心，重塑人力资源并对其进行现代化改造，以实现更好的业务成果并释放员工的全部潜能。
使用 IBM watsonx Orchestrate 加速人力资源流程并自动执行繁琐的任务。
利用生成式 AI 解决方案简化 HR 流程、增强决策能力并推动业务成果。