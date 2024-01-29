IBM HR 企业培训运营与管理 (ELOA) 小组的活动管理团队为 IBM 内部学习活动提供端到端支持，并为全球 IBM 员工的发展提供支持。“我们在 HR 服务领域的重点是活动管理，即优化学习活动的规划、安排和执行，每年帮助成千上万名 IBM 员工提升技能。”IBM ELOA 人力资源服务战略和转型负责人 Adrienn Bokor 谈到。团队的课程产品服务涵盖广泛的主题，包括引领包容性、释放创新和提升管理者的影响力。仅在 2023 年上半年，团队就举办了 8,000 场活动。
“过去，活动推广和注册以及参与者跟踪流程都非常复杂，且需要手动完成。当每个月都要在数千个事件中复制时，这些手动流程理所当然就很容易出错。“IBM ELOA HR 服务转型负责人 Hema Nanthini Selvam 谈到。因此，团队选择构建由 IBM® watsonx Orchestrate 解决方案提供支持的 AI 助手。
“初看起来，考勤跟踪等任务十分简单。但是，当您仔细观察时，会发现它们对于活动管理人员而言非常耗时：下载参与者报告，逐行查看某人何时加入和何时离开，将这些数据记录在相应的跟踪器中。这在我们每个月管理的数千个事件中根本无法扩展。“Hema 解释道。
借助 watsonx Orchestrate，Hema 及其团队为活动管理人员构建了一个 AI 助手，并将其命名为 cHaRlie：认知人力资源培训 EM 助手。CHaRlie 协助活动管理人员完成一系列关键但重复且容易出错的任务，例如监控课程注册、提醒管理人员注意由于注册率低而需要跟进的活动、管理定制的活动推广、部署活动前的沟通内容并记录线上课程的出勤率。
自 2023 年初推出后的头六个月，cHaRlie 对活动管理团队及其客户（IBM 员工）产生了极具意义的影响。部署 cHaRlie 之后，整个 ELOA 团队观察到员工满意度提高 15%（通过活动后的净推荐值进行衡量）。此外，团队的学员出勤率达到了 100%，并在更新已完成线上活动的出勤名册方面实现了至少 91% 的周转时间改进。
“我们的愿景、我们的最终目标是，确保我们的活动管理人员不会陷入行政、手动、冗余的任务中。他们的确应该将时间和精力集中在与客户建立关系上。构建这个由 watsonx Orchestrate 提供支持的 AI 助手来承担这些冗余任务，是我们实现这项愿景的一大步。“Selvam 表示。
© Copyright IBM Corporation 2023. IBM Corporation, 75 Binney St, Cambridge, MA, 02142
2023 年 12 月于美国出品。
IBM、IBM 徽标、ibm.com 和 watsonx 是 International Business Machines Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。有关 IBM 商标的最新列表，请访问 ibm.com/legal/copyright-trademark。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
以上所有引用或描述的客户实例的展示取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。无法提供通用的预期结果，因为每个客户的结果将完全取决于客户的系统和订购的服务。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。