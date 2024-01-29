IBM HR 企业培训运营与管理 (ELOA) 小组的活动管理团队为 IBM 内部学习活动提供端到端支持，并为全球 IBM 员工的发展提供支持。“我们在 HR 服务领域的重点是活动管理，即优化学习活动的规划、安排和执行，每年帮助成千上万名 IBM 员工提升技能。”IBM ELOA 人力资源服务战略和转型负责人 Adrienn Bokor 谈到。团队的课程产品服务涵盖广泛的主题，包括引领包容性、释放创新和提升管理者的影响力。仅在 2023 年上半年，团队就举办了 8,000 场活动。

“过去，活动推广和注册以及参与者跟踪流程都非常复杂，且需要手动完成。当每个月都要在数千个事件中复制时，这些手动流程理所当然就很容易出错。“IBM ELOA HR 服务转型负责人 Hema Nanthini Selvam 谈到。因此，团队选择构建由 IBM® watsonx Orchestrate 解决方案提供支持的 AI 助手。