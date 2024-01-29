主页 Case Studies IBM HR 企业培训运营与管理 (ELOA) 借助 AI 实现员工学习满意度的可衡量提升
IBM HR 借助 AI 助手 cHaRlie 实现学习事件管理转型
一名学员在研讨会期间进行班级演讲，并使用大型显示器作为视觉辅助工具
支持成千上万的学员

IBM HR 企业培训运营与管理 (ELOA) 小组的活动管理团队为 IBM 内部学习活动提供端到端支持，并为全球 IBM 员工的发展提供支持。“我们在 HR 服务领域的重点是活动管理，即优化学习活动的规划、安排和执行，每年帮助成千上万名 IBM 员工提升技能。”IBM ELOA 人力资源服务战略和转型负责人 Adrienn Bokor 谈到。团队的课程产品服务涵盖广泛的主题，包括引领包容性、释放创新和提升管理者的影响力。仅在 2023 年上半年，团队就举办了 8,000 场活动。

“过去，活动推广和注册以及参与者跟踪流程都非常复杂，且需要手动完成。当每个月都要在数千个事件中复制时，这些手动流程理所当然就很容易出错。“IBM ELOA HR 服务转型负责人 Hema Nanthini Selvam 谈到。因此，团队选择构建由 IBM® watsonx Orchestrate 解决方案提供支持的 AI 助手。
我们的愿景、我们的最终目标是，确保我们的活动管理人员不会陷入行政、手动、冗余的任务中。他们的确应该将时间和精力集中在与客户建立关系上。 Hema Nanthini Selvam 企业培训运营与管理 HR 服务转型负责人 IBM
全新人工智能驱动助手 cHaRlie 简介

“初看起来，考勤跟踪等任务十分简单。但是，当您仔细观察时，会发现它们对于活动管理人员而言非常耗时：下载参与者报告，逐行查看某人何时加入和何时离开，将这些数据记录在相应的跟踪器中。这在我们每个月管理的数千个事件中根本无法扩展。“Hema 解释道。

借助 watsonx Orchestrate，Hema 及其团队为活动管理人员构建了一个 AI 助手，并将其命名为 cHaRlie：认知人力资源培训 EM 助手。CHaRlie 协助活动管理人员完成一系列关键但重复且容易出错的任务，例如监控课程注册、提醒管理人员注意由于注册率低而需要跟进的活动、管理定制的活动推广、部署活动前的沟通内容并记录线上课程的出勤率。
15% 部署 cHaRlie 后 NPS 分数同比增加 91% 更新考勤名册的周转时间缩短
提升准确性和员工满意度

自 2023 年初推出后的头六个月，cHaRlie 对活动管理团队及其客户（IBM 员工）产生了极具意义的影响。部署 cHaRlie 之后，整个 ELOA 团队观察到员工满意度提高 15%（通过活动后的净推荐值进行衡量）。此外，团队的学员出勤率达到了 100%，并在更新已完成线上活动的出勤名册方面实现了至少 91% 的周转时间改进。

“我们的愿景、我们的最终目标是，确保我们的活动管理人员不会陷入行政、手动、冗余的任务中。他们的确应该将时间和精力集中在与客户建立关系上。构建这个由 watsonx Orchestrate 提供支持的 AI 助手来承担这些冗余任务，是我们实现这项愿景的一大步。“Selvam 表示。
IBM 八道横纹徽标
关于 IBM HR 企业培训运营与管理 (ELOA)

IBM HR ELOA 团队负责管理和优化全球成千上万名 IBM 员工的学习体验。ELOA 的活动管理团队为 IBM® Consulting 和 IBM® Learning 的活动执行提供后勤支持。
解决方案组件 IBM® watsonx Orchestrate
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2023 年 12 月于美国出品。

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