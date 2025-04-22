设计能带来切实成效的员工参与体验

随着个人与职业身份间的明确界限逐渐消融，员工与雇主对彼此的期望已然改变。顶尖企业越来越需要营造积极、灵活和人性化的工作环境，以满足员工需求并留住优秀人才。但更重要的是，拥有强大支持系统且满意而敬业的员工不仅生产力更高，也更有可能接受变革。我们发现，当员工参与度成为转型设计的核心时，员工采用新的业务结构和技术的可能性会提高 34%。

这对企业提出了一个挑战：当变化是唯一恒定的因素时，如何设计具有凝聚力和吸引力的体验，以培养整个组织的信任感和愉悦感。但是，能够克服这一挑战的雇主都取得了令人印象深刻的成果。根据 IBM 商业价值研究院最近的研究，能够营造优秀员工体验的组织，其营收增长比其他组织高出 31%。Gallup 的数据表明，重视员工体验 (EX) 的企业利润比不重视员工体验的企业高出 23%。

在下面的章节中，我们将探讨组织如何创造、执行和持续运营员工体验，使其不仅能在短期内接受变革，而且还能培养一种组织范围的敏捷和坚韧的文化，无论未来会发生什么。