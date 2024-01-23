玻璃、陶瓷和光学专家 Corning 公司的人力资源成本不断攀升。如何更好地管理 45,000 名员工的技能、资源和能力？在 IBM® Services 的帮助下，Corning 部署了 SAP® SuccessFactors®，从而能够清晰了解其全球员工的动态，降低运营成本，提高人力资源绩效。
专业玻璃、陶瓷和光学制造商 Corning 在全球拥有约 45,000 名员工。公司不断投资于产品和创新，如最新的触摸屏玻璃和先进的生命科学领域。为了保持其强大的市场地位，Corning 明白吸引、培训和激励高技能劳动力对于企业成功至关重要。
虽然 Corning 在人力资源与员工人数比率和整体效率方面处于行业前四分之一，但其内部人力资源系统已显老化。新技术为降低 IT 成本提供了明显的机会，人力资源创新和劳动力技术总监 Tim Gregory 解释道：“早在 2010 年，我们现有的人力资源解决方案就需要进行昂贵的技术升级，而这对我们在现场的员工和管理人员来说好处甚微。我们认识到，原有的软件已经无法跟上公司的业务需求，因此我们决定转向新的路径，并思考我们未来想要做什么。
“千禧一代在 Corning 员工中所占的比例越来越大，他们是伴随着先进的消费级技术成长的。我们希望缩小消费者体验与企业体验之间的差距，这将有助于我们吸引最聪明、最有才华的人才。我们希望能更好地了解全球员工的情况，提高员工的参与度，并能更快速、灵活地应对变化。我们怎样才能提高人力资源绩效、降低成本并让员工参与到工作中来？”
Corning 团队意识到，改用基于云的软件可以解决其技术挑战，并有可能降低成本。
Corning 在考察市场后，选择了 SAP SuccessFactors 招聘、招聘营销和入职培训以及人才管理套件，这是一个全云解决方案，能够满足创新型企业的众多需求。Tim Gregory 解释道：“我们在 SAP SuccessFactors 中看到的许多价值之一，就是对监管流程进行标准化的全球管理。SAP 投入了大量资金来确保本地化流程的合规性。
“SAP SuccessFactors 每个季度都会推出新版本，这一点我们也很喜欢。对于已经习惯了发布周期长达数年的公司来说，这是一个很大的调整。SAP SuccessFactors 为我们提供了绝佳的机会，不仅可以提高我们的人力资源能力，还可以提高我们的 IT 能力。现在，我们可以通过移动功能等方式大大改善员工体验，从而真正帮助提高员工参与度，吸引数字原住民加入我们的公司。”
人力资源高级副总裁 Christy Pambianchi 表示：“我们不会成为人力资源技术方面的专家，因此我们知道，我们需要寻找合作伙伴。SAP SuccessFactors 是我们的不二之选，如果我们与他们合作，就能不断受益于他们在人力资源技术方面的进步，同样，我们也有可能向他们实时呈现在具体工作中出现的情况。”
该公司利用 SAP SuccessFactors 引入了 HR 自助服务门户，其中预先填充了每个人的数据。随着越来越多的全球员工通过数字渠道与人力资源部门互动，Corning 可以收集有价值的数据进行分析，以帮助制定未来的决策。
Tim Gregory 表示：“一直以来，我们就希望能实现自助人力资源访问。SAP SuccessFactors 提供的自助服务门户功能（也可通过移动应用程序）确实有助于改善员工的整体体验。使用 SAP SuccessFactors，我们为管理人员和员工提供消费级体验，让一切都变得与以往不同。”
Corning 着手寻找合适的实施合作伙伴，希望对方既有 SAP SuccessFactors 的经验，又有足够的资源来处理全球部署工作。
Tim Gregory 指出：“我们认为这是一个三方合作的项目，希望这个项目能够非常顺畅，并且三方都能获益，我们的结论是，IBM Services 正是我们开展合作的理想之选，我们的选择基于各相关方的质量反馈，以及我们看到的该团队与 Corning 合作所迸发出的激情和热情。在商业上，IBM 为系统设计和实施提供了极具吸引力的价格，并提供灵活的合同条款和条件。”
Corning 和 IBM 团队作为一个整体运营部门，在信息技术人员和人力资源人员之间建立了真正的伙伴关系。技术团队了解了将企业核心功能转移到云服务所需的条件，而人力资源团队也同样了解了如何重新组织和嵌入新流程，以优化业务效益
IBM 团队完成了 70 多项集成，其中包括八个原有薪资系统和现有的 SAP Fieldglass 系统。该解决方案涵盖 22 个国家/地区和 12 种语言。Corning、IBM 和 SAP 联合实施团队最多时达到约 250 人，项目持续了两年。
在成功地将数据从原有系统迁移到 SAP SuccessFactors 解决方案方面，以及在将 SAP SuccessFactors 与现有薪资系统集成方面，IBM Services 均发挥了重要的不可或缺的作用。Tim Gregory 指出：“该项目的主要目标是确保员工得到正确的报酬。当报酬不对时，让人没有心情开玩笑，情绪一点即爆。与 IBM 的成功合作，以及 SAP SuccessFactors 软件的出色质量，是我们兑现承诺的保障。”
Corning 公司与 IBM Services 合作，在一个云迁移项目中清理、验证并向 SAP SuccessFactors 平台导入了长达四年的历史数据。这种方法保障了与过去的连续性，并为分析和机器学习奠定了基础，确保解决方案投入生产后就可以使用。
Tim Gregory 表示：“在前 6 个月里，我们收到并解决了 3,500 多个工作单和事件。我们能够管理如此大规模、复杂的项目，充分表明了 IBM、SAP 与 Corning 人力资源、IT 部门之间的融洽关系、出色合作。
“当我们的数据管理员、人力资源经理和协调员第一天进入系统时，就感觉到系统运行平稳顺畅，就好像已经运行了四年。由 IBM 主导的这次成功的数据迁移，对于确保分析和机器学习结果的可靠性至关重要（统计准确性随着数据集的增加而提高），这有助于我们尽快利用 SAP SuccessFactors 中的功能。”
正如 Tim Gregory 所说，SAP SuccessFactors 投入使用后，Corning 公司内部和外部都焕发出了巨大的热情：“自上线以来，Corning 在公共招聘网站上发布了一千多个职位空缺，访问量接近两百万，吸引了八万多名求职者。
公司正在不断发展壮大，拥有近五万名员工，我们看到大约五分之一的员工每天都在访问 SAP SuccessFactors。除了电子邮件之外，很少有软件应用程序对我们员工日常产生这么大影响。人们在寻找人才和技能，查看组织结构图，寻找同事并进行协作。
“我们的员工被消费级体验、非常简洁的界面所吸引，并且可以通过移动设备进行完全访问。从人力资源管理的角度，我们可以很容易地了解员工的基本情况，并深入了解更多信息。在 IBM Services 的指导下，SAP SuccessFactors 与出色的数据管理和强大的流程相结合，真正为 Corning 带来了切实的好处。”
Corning 已转向集成、直观、基于云的技术平台，为员工、管理人员和人力资源专业人员提供简化的流程和彻底改进的自助服务工具，并且可以轻松、安全地访问数据，从而获得更深入的洞察以改进规划。
Christy Pambianchi 补充道：“我们喜欢 SAP SuccessFactors 解决方案与 SAP Fieldglass 解决方案的集成方式。现在，我们拥有全面的劳动力管理和可见性（包括对独立承包商的可见性）。主管在单一位置即可查看整个团队以及每个员工的工作内容。这是一个令人赞叹的平台；在组织结构图功能中可以跟踪所有承包商，这个功能真是帮助巨大。
“对于公司和我个人而言，这不仅仅是一个关于产品选用的决定，更是一个关于与 IBM 和 SAP 建立长期合作关系，获得各种功能和价值的正确决策。我们想要的不是供应商与供应商、客户与供应商间的关系，我们想要的是真正的合作伙伴关系。现在，当人们看到所取得的成果时，他们都赞不绝口。”
Corning 现在正在与 IBM Services 讨论，如何从新的 HR 数据源中挖掘最大价值。Tim Gregory 总结道：“我们正在寻找共同创新的领域，如 IBM Watson、IBM Cloud、SAP Leonardo 和机器学习，我们非常高兴能继续与 IBM 和 SAP 保持合作关系：这是一个施展抱负的绝佳机会。现在，我们已经通过 SAP SuccessFactors 进入了云端，在 IBM Services 的出色帮助下，我们正在发挥我们新发现的敏捷性，同时继续磨练、改进和优化我们的流程。”
165 年来，Corning（链接位于 IBM 外部）将其在玻璃科学、陶瓷科学和光学物理方面的专业知识与强大的制造和工程能力相结合。产品包括用于移动设备的抗损坏保护性玻璃、用于高级显示器的精密玻璃、光纤以及用于汽车和卡车的清洁空气技术。Corning 总部位于美国，在全球拥有约 45,000 名员工，年收入约 100 亿美元。
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2018 年 8 月在美国制作。
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