Corning 着手寻找合适的实施合作伙伴，希望对方既有 SAP SuccessFactors 的经验，又有足够的资源来处理全球部署工作。

Tim Gregory 指出：“我们认为这是一个三方合作的项目，希望这个项目能够非常顺畅，并且三方都能获益，我们的结论是，IBM Services 正是我们开展合作的理想之选，我们的选择基于各相关方的质量反馈，以及我们看到的该团队与 Corning 合作所迸发出的激情和热情。在商业上，IBM 为系统设计和实施提供了极具吸引力的价格，并提供灵活的合同条款和条件。”

Corning 和 IBM 团队作为一个整体运营部门，在信息技术人员和人力资源人员之间建立了真正的伙伴关系。技术团队了解了将企业核心功能转移到云服务所需的条件，而人力资源团队也同样了解了如何重新组织和嵌入新流程，以优化业务效益

IBM 团队完成了 70 多项集成，其中包括八个原有薪资系统和现有的 SAP Fieldglass 系统。该解决方案涵盖 22 个国家/地区和 12 种语言。Corning、IBM 和 SAP 联合实施团队最多时达到约 250 人，项目持续了两年。

在成功地将数据从原有系统迁移到 SAP SuccessFactors 解决方案方面，以及在将 SAP SuccessFactors 与现有薪资系统集成方面，IBM Services 均发挥了重要的不可或缺的作用。Tim Gregory 指出：“该项目的主要目标是确保员工得到正确的报酬。当报酬不对时，让人没有心情开玩笑，情绪一点即爆。与 IBM 的成功合作，以及 SAP SuccessFactors 软件的出色质量，是我们兑现承诺的保障。”

Corning 公司与 IBM Services 合作，在一个云迁移项目中清理、验证并向 SAP SuccessFactors 平台导入了长达四年的历史数据。这种方法保障了与过去的连续性，并为分析和机器学习奠定了基础，确保解决方案投入生产后就可以使用。

Tim Gregory 表示：“在前 6 个月里，我们收到并解决了 3,500 多个工作单和事件。我们能够管理如此大规模、复杂的项目，充分表明了 IBM、SAP 与 Corning 人力资源、IT 部门之间的融洽关系、出色合作。

“当我们的数据管理员、人力资源经理和协调员第一天进入系统时，就感觉到系统运行平稳顺畅，就好像已经运行了四年。由 IBM 主导的这次成功的数据迁移，对于确保分析和机器学习结果的可靠性至关重要（统计准确性随着数据集的增加而提高），这有助于我们尽快利用 SAP SuccessFactors 中的功能。”