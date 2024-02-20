管理人员和分析人员可测量在特定时间范围内完成的工作量，或是完成特定工作量所需的时间—这是查看同一数据的两种不同方法。其他定量工作效率指标则可能包括：生产的部件数、完成的任务数或已完成的项目数。对于涉及销售的角色，这些指标则可跟踪销售收入、已完成的交易数或客户获取率。销售 KPI 可能包括转化率或每客户平均收入。每员工收入和每产出成本等财务指标有助于了解特定工作流程、项目或团体的财务成功状况。