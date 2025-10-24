SOR 有助于确保组织内不同系统能够引用重要数据元素的最新且经过验证的版本。SOR 的示例包括客户关系管理 (CRM) 数据库、人力资本管理 (HCM) 软件、企业资源规划 (ERP) 软件、制造执行系统 (MES)、配置管理数据库 (CMDB) 和项目管理平台。
SOR 也可应用于网络安全领域。例如，企业可使用密钥保管库作为重要凭据的记录源，或将身份与访问管理 (IAM) 系统作为网络用户及其权限的记录源。
记录系统是组织主数据管理(MDM) 战略的重要组成部分。MDM 指的是企业对整个企业内的重要数据进行全面管理的方法。
在 MDM 框架下，每个记录系统都为特定类型的数据（如客户数据或产品数据）提供权威数据源。MDM 系统系统整合来自所有 SOR 的数据，构建形成“黄金记录”，即组织最新且经过验证的权威数据版本。黄金记录使每个人都能从共享的“单一可信信息源”(SSOT) 开展工作，有助于消除孤岛和差异。
例如，销售代表可通过 CRM 系统查询客户最近一次金融交易的记录。CRM 是记录系统，而客户经过验证的交易历史是一份黄金记录。
记录系统可以为组织各方利益相关者提供可靠的、实时的访问，使其获得一致且经过验证的数据集。如果没有 SOR，不同的团队和应用程序最终可能会使用不一致、不完整或不准确的数据集，导致错误、效率低下和决策不理想。
记录系统需要一个用于存储数据的数据库、一个用于验证和同步数据的流程，以及一种让用户访问数据的方式。
数据库是用于存储、管理和保护有序数据集合的数字存储库。
SOR 通常使用关系数据库，将数据组织成行和列。利益相关者可以使用结构化查询语言 (SQL) 来处理数据元素。
关系数据库有利于建立记录系统，因为它们使用表格格式，这可以使数据标准化更加容易。规范化是一种将数据组织成特定表结构的方法，以提高数据完整性、防止异常、减少冗余并提高查询性能。
记录系统必须不断更新，以确保组织内的所有用户都能访问准确、经验证的数据。
例如，在客户关系管理系统中，客户数据可能会根据客户行为（例如进行新的购买或在公司网站上更新个人资料）在不可预测的时间发生变化。当发生变化时，必须验证新数据，否则可能会给 SOR 引入错误，削弱其权威性。例如：交易日期被列为未来日期，或者电话号码位数过多或过少。
此外，对客户记录的更改必须迅速传播到 CRM、MDM 或黄金记录，以及依赖这些信息的多个系统（例如使用 CRM 联系信息发送优惠的营销应用）。
许多 SOR 具有内置的数据验证自动化工作流程。工作流程可以简单到确保数据符合预期格式（例如，日期格式为 MM/DD/YYYY），也可以复杂到将数据与引用集进行比较或应用业务逻辑（例如，购买记录不能显示为未来发生的日期）。
同步需要在信息系统和业务应用程序之间进行大规模的整合。SOR 通常通过应用程序编程接口 (API) 或其他连接与其他工具和软件集成，以便新输入或更新的数据可以流向需要它的系统。
记录系统不应与单一可信信息源混淆，单一可信信息源是商业中常用的一个术语，用来描述集中式数据架构。
SOR 是独立的应用程序、系统或网络，其中包含有关业务资产、实体和职能的最新准确信息。SSOT 更多的是一种设计数据系统的原则或实践，旨在为所有用户创建一个用于存储权威数据的中央存储库。
以汽车制造厂为例，其 MES 系统将成为记录装配线车辆进度数据的记录系统。然而，工厂的单一可信信息源可能是 MDM 平台，该平台接收来自 MES 的数据以及存储在 HCM 软件和 CMDB 中的员工数据，后者管理 IT 运营，从而创建所有公司数据的单一权威记录。
SOR 通过增强数据完整性、数据质量和数据可访问性，帮助满足各种利益相关者的数据需求。
数据完整性是指组织数据的总体完整性、准确性和一致性。记录系统通过确保每条信息都有一个经过验证的权威版本，随时可供需要该信息的应用程序和用户使用，从而帮助维护数据完整性。
通过定期验证数据并将更改推送到企业系统的其余部分，SOR 有助于确保不同的应用程序和用户能够访问相同的最新数据，从而防止混淆重要财务或业务记录。
数据质量是指数据集在准确性、完整性、有效性、一致性、唯一性、时效性和适用性等方面满足标准的程度。SOR 通过集中存储数据来帮助保护数据质量，与数据存储在各种系统中相比，更容易发现和纠正偏差。
集中数据还能让管理团队更容易发现重要记录中的问题，如重复数据、无效或垃圾回复或过时条目。
借助 SOR，用户和应用程序可以在需要时更轻松地找到所需的数据。他们不需要查找各种数据库或比较不同的数据集以确定哪个数据集是正确的。他们可以简单地将 SOR 作为可靠的数据源。
记录系统虽然有很多优点，但也会带来监管合规、数据治理和系统复杂性等方面的挑战。
由于记录系统组织如此大量的数据并与之交互，因此记录系统通常受到有关治理、隐私和安全的严格合规性法规的约束。
《支付卡行业数据安全标准》(PCI DSS) 和《萨班斯-奥克斯利法案》(SOX) 等法规要求对某些财务活动进行准确记录和有效的审计跟踪。同样，《通用数据保护条例》(GDPR) 和《健康保险流通和责任法案》(HIPPA) 对组织可以存储的个人数据类型、存储方式和存储期限提出了要求。
由于此类法规，负责监督 SOR 的数据治理团队必须密切关注用户在何时、何地、如何以及哪些用户访问系统，并根据系统的敏感性采取相应措施。
要在 SOR 的整个生命周期内保持数据准确性，需要在数据治理、工具和实践上进行大量投资，以确保数据的质量、安全性和可用性。
这项投资需要整个组织的支持，因为有效的数据治理需要高管、首席数据官 (CDO) 和数据管理员的支持。
SOR 的集中化特性是一把双刃剑：它能将数据组织并汇聚，便于监督，但保持数据仓库的更新和准确性则需要持续投入。
为了确保 SOR 拥有并能够轻松发布最新、最准确的信息，需要进行许多整合。单个记录系统可能需要与数据输入源系统、数据输出目标系统以及 MDM 层进行对接，而许多组织往往拥有跨多个领域的多个记录系统。
例如，MES 不仅可配置为接收生产线数据，还能连接相关供应链管理 (SCM) 系统共享物料需求信息，所有这些数据都可能需要汇集到统一的可信数据源中。
