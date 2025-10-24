SOR 有助于确保组织内不同系统能够引用重要数据元素的最新且经过验证的版本。SOR 的示例包括客户关系管理 (CRM) 数据库、人力资本管理 (HCM) 软件、企业资源规划 (ERP) 软件、制造执行系统 (MES)、配置管理数据库 (CMDB) 和项目管理平台。

SOR 也可应用于网络安全领域。例如，企业可使用密钥保管库作为重要凭据的记录源，或将身份与访问管理 (IAM) 系统作为网络用户及其权限的记录源。

记录系统是组织主数据管理(MDM) 战略的重要组成部分。MDM 指的是企业对整个企业内的重要数据进行全面管理的方法。

在 MDM 框架下，每个记录系统都为特定类型的数据（如客户数据或产品数据）提供权威数据源。MDM 系统系统整合来自所有 SOR 的数据，构建形成“黄金记录”，即组织最新且经过验证的权威数据版本。黄金记录使每个人都能从共享的“单一可信信息源”(SSOT) 开展工作，有助于消除孤岛和差异。

例如，销售代表可通过 CRM 系统查询客户最近一次金融交易的记录。CRM 是记录系统，而客户经过验证的交易历史是一份黄金记录。

记录系统可以为组织各方利益相关者提供可靠的、实时的访问，使其获得一致且经过验证的数据集。如果没有 SOR，不同的团队和应用程序最终可能会使用不一致、不完整或不准确的数据集，导致错误、效率低下和决策不理想。

同时，需要在数据治理工具和流程上进行大量投资，以在记录系统中维护数据质量和数据完整性。