MES 系统是一种基于软件的解决方案，用于在制造过程中监控和控制车间的生产流程。在制造运营管理中，MES 系统充当企业的计划和控制系统（例如企业资源规划 (ERP) 系统）与实际制造运营之间的桥梁。



MES 系统的主要目的是实时跟踪和记录原材料到成品的转变。它从各种来源（包括机器、传感器和操作人员）捕获数据，以提供有关生产活动状态的准确和最新信息。

MES 提供对生产流程的实时可见性和控制，可支持利益相关者监控运营、识别瓶颈、最大限度地减少停机时间并及时做出明智的决策。通过帮助优化生产计划和调度，MES 系统可确保高效的资源分配、工作负载平衡和准时交货，从而提高盈利能力。



此类系统还通过执行质量控制程序、监控指标和捕获实时数据，在质量保证和合规性方面发挥着关键作用。MES 系统能够管理库存水平、跟踪物料流动并确保物料及时可用，从而优化库存管理并最大限度地减少生产延迟。



此外，MES 系统通过提供全面、准确的生产数据来实现数据驱动的决策，支持组织不断改进流程，并优化资源利用率。MES 系统可以帮助决策者确定整体设备效能 (OEE)，这是一个用于监控制造效率的广泛指标。



通过简化工作流程、自动化任务和提供实时反馈，MES 系统提高了工厂车间的效率和生产力。此外，这些管理系统还能在整个智能制造生命周期内跟踪材料和流程的移动情况，从而实现可追溯性和谱系化，这对于有严格规定的行业来说至关重要。