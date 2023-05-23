什么是制造执行系统 (MES)？

什么是 MES？

MES 系统 (制造执行系统) 是一种基于软件的解决方案，用于在制造过程中监控和控制车间的生产流程。

MES 系统是一种基于软件的解决方案，用于在制造过程中监控和控制车间的生产流程。在制造运营管理中，MES 系统充当企业的计划和控制系统（例如企业资源规划 (ERP) 系统）与实际制造运营之间的桥梁。

MES 系统的主要目的是实时跟踪和记录原材料到成品的转变。它从各种来源（包括机器、传感器和操作人员）捕获数据，以提供有关生产活动状态的准确和最新信息。

MES 提供对生产流程的实时可见性和控制，可支持利益相关者监控运营、识别瓶颈、最大限度地减少停机时间并及时做出明智的决策。通过帮助优化生产计划和调度，MES 系统可确保高效的资源分配、工作负载平衡和准时交货，从而提高盈利能力。

此类系统还通过执行质量控制程序、监控指标和捕获实时数据，在质量保证和合规性方面发挥着关键作用。MES 系统能够管理库存水平、跟踪物料流动并确保物料及时可用，从而优化库存管理并最大限度地减少生产延迟。

此外，MES 系统通过提供全面、准确的生产数据来实现数据驱动的决策，支持组织不断改进流程，并优化资源利用率。MES 系统可以帮助决策者确定整体设备效能 (OEE)，这是一个用于监控制造效率的广泛指标。

通过简化工作流程、自动化任务和提供实时反馈，MES 系统提高了工厂车间的效率和生产力。此外，这些管理系统还能在整个智能制造生命周期内跟踪材料和流程的移动情况，从而实现可追溯性和谱系化，这对于有严格规定的行业来说至关重要。

工作原理

MES 软件系统从工厂车间的各种来源捕获实时数据，并使用该信息来监视和控制制造运营。该过程的概述：

数据收集：系统从多个来源收集数据，包括机器、传感器、操作人员和其他信息系统，如 ERP 系统或产品生命周期管理 (PLM) 系统。这些数据可以包括生产率、机器状态、库存水平、质量评测等。

数据集成：收集的数据经过处理并集成到 MES 系统中，从而创建制造环境的全面视图。这种集成有助于确保 MES 获得准确的最新信息。

生产计划：根据从上级计划系统收到的生产订单，MES 系统会生成生产计划。该计划考虑了订单优先级、可用资源、机器产能和人工可用性等因素。

工单管理：系统根据日程安排将工单分配给操作人员或工作站。它为操作人员提供说明、规范和必要的文档，以帮助他们执行任务。系统会跟踪每个工单的进度，并实时更新工作进度状态。

机器和设备集成：系统与车间的机器和设备连接，以监控其状态、收集生产数据并交换信息。这种集成可以通过各种方式实现，例如机器传感器、可编程逻辑控制器 (PLC) 接口或用于进程控制 (OPC) 的通信协议，如 OLE（对象链接和嵌入）。

质量管理：在生产过程中采集质量数据，如测量、检查和测试结果。可执行质量控制程序，触发质量问题警报或通知，并记录质量相关信息以进行分析和追踪。

材料和库存管理：MES 可跟踪材料和组件在整个生产过程中的移动。它监控库存水平，发起物料申请或补货，并有助于确保在正确的时间以正确的数量提供正确的材料。

数据分析和报告：分析收集的数据以提供实时洞察分析和性能指标。它可生成报告、仪表板和可视化功能，帮助管理层和操作人员做出明智的决策并确定需要改进的领域。

与更高级别的系统整合：系统可与其他系统（如企业资源规划系统、PLM 或供应链管理系统）连接。这种集成可以实现数据交换、信息同步以及制造流程与整体业务运营的协调。

MES 示例

可根据不同行业的具体要求实施和定制 MES 解决方案。虽然 MES 系统的核心功能在各个行业中保持一致，但它们的应用方式和具体功能可能会有所不同。以下是 MES 系统在不同行业中如何工作的一些示例：

汽车

在汽车制造中，MES 系统在协调复杂的装配线方面发挥着至关重要的作用。它们跟踪装配线上车辆的进度、监控组件的可用性并同步不同工作站之间的操作。

汽车行业的 MES 通常侧重于帮助确保质量控制、管理召回和保持符合行业标准。
制药

制药行业的 MES 系统旨在强制执行严格的法规合规性并确保产品完整性。它们跟踪并记录整个生产过程，包括批次跟踪、谱系和遵守良好生产规范 (GMP)。

该行业的 MES 系统强调批次管理、配方管理、电子批次记录和实时质量控制。
食品与饮料

在食品和饮料行业，MES 系统有助于管理配方管理、配方成分以及遵守食品安全法规等复杂问题。

他们跟踪配料、管理配方、监控生产率并执行质量控制程序。该行业的 MES 系统还可能包括管理批次可追溯性、过敏原控制和遵守行业特定标准的功能。
电子行业

电子行业的 MES 系统侧重于管理制造电子元件和设备所涉及的复杂流程。

此类系统可处理物料清单 (BOM) 管理、帮助确保准确的组件跟踪、监控设备性能并提供生产流程的实时可见性。该行业的 MES 系统通常与贴片机和自动化测试系统等设备集成。
航空航天和国防

在航空航天和国防制造领域，MES 系统有助于确保遵守严格的法规、管理复杂的装配流程并保持高水平的质量控制。

它们跟踪零件的移动，管理飞机或国防系统组装的工单，监控行业标准的遵守情况，并促进测试和检查流程的过程的记录。
消费品行业

消费品行业中的 MES 系统有助于管理快速消费品 (FMCG) 的生产，例如包装食品、饮料、个人护理产品和家居用品。

他们专注于优化生产效率、管理包装变化以及协调多条生产线。该行业的 MES 系统通常与包装设备集成，并提供有关生产率、质量参数和库存水平的实时数据。
实施 MES 系统的挑战

实施和运营 MES 系统可能会带来一定的风险和挑战。以下是一些常见的风险和挑战：

复杂的实施：MES 系统的采购和实施可能既复杂又耗时。它需要大量的规划、配置、与现有系统的集成以及定制，以便与特定的制造流程保持一致。

实施的复杂性可能导致过渡阶段的延误、预算超支和潜在的中断。制造企业解决方案协会 (MESA) 是一个全球性的非营利性社区，致力于帮助成员公司成功实施和应用 MES 系统和相关方法。

数据集成：将 MES 系统与 ERP、PLM 或 SCM 等其他系统集成可能具有挑战性。帮助确保不同系统之间的无缝数据交换和同步可能需要大量的定制、数据映射和集成工作。集成过程中的数据不一致或错误可能会导致信息不准确并阻碍有效决策。

变更管理：实施无纸化 MES 系统通常涉及组织内业务流程、工作流和角色的变化。员工或利益相关者对变革的抵制可能会带来挑战并影响用户的采用。适当的变革管理策略（包括培训和沟通）对于克服阻力并确保 MES 系统顺利过渡和接受至关重要。

数据安全：MES 系统处理大量敏感的生产数据，包括知识产权、工艺参数和质量信息。帮助确保数据安全并防范未经授权的访问或网络威胁至关重要。必须采取数据加密、用户访问控制和网络保障措施等强大的安全措施来降低风险。

在计划实施 MES 系统时，务必牢记这些挑战。但请记住，所有转型都伴随着此类挑战，缺乏 MES 系统可能会导致效率低下、生产力下降和竞争力下降。通过正确的方法，可以克服这些挑战。

MES 系统的趋势

近年来，一些数字化转型趋势正在塑造 MES 系统的发展。

基于云的 MES：云计算在制造业中越来越受欢迎，MES 软件越来越多地作为基于云的解决方案提供。基于云的 MES 系统具有可扩展性、灵活性、降低基础架构成本以及更轻松地从多个位置访问数据等优势。它们还有助于与其他基于云的应用程序集成，并实现实时协作。

IIoT 集成：MES 系统与工业物联网 (IIoT) 的集成是一个重要趋势。MES 系统利用 IIoT 技术从传感器、机器和互联设备实时收集数据。这种集成可以增强制造流程的可见性、预测性分析、远程监控和优化。

大数据分析：MES 系统正在使用大数据分析功能来处理和分析制造运营中生成的大量数据。应用先进的分析算法和机器学习技术来识别模式、相关性和可行的洞察。这有助于优化生产、提高质量并实现预测维护。

移动应用程序：移动应用程序越来越多地集成到 MES 系统中，以便能够从智能手机和平板电脑实时访问数据和功能。操作人员、主管和管理人员可以监控和控制制造流程、查看生产仪表板并在移动设备上接收通知。移动 MES 应用程序可提高运营敏捷度并支持动态决策。

与供应链系统集成：MES 系统正在扩展集成功能以与供应链系统连接。这种集成可实现 MES、ERP 和 SCM 系统之间的无缝信息流，从而提高供应链可视性、需求规划和同步。它有助于与供应商、客户和物流合作伙伴更好地合作。

人工智能和机器学习：人工智能和机器学习技术正在应用于 MES 系统，以实现决策自动化、优化流程并实现预测能力。AI 算法可以分析历史数据、识别异常、预测生产结果并提出流程改进建议。这一趋势使 MES 系统能够提供实时智能洞察并支持数据驱动的决策。

增强的用户界面和可视化：MES 系统专注于提供直观的用户界面和高级可视化功能。交互式仪表板、3D 可视化、增强现实和虚拟现实正在进行整合，以增强用户体验，并有助于更好地了解生产数据。

合规和监管功能：随着各行业法规的日益严格，MES 系统正在纳入更强大的合规和监管功能。这包括电子记录保存、审计跟踪、文档管理以及遵守行业特定标准和法规的功能。MES 系统在确保制药和医疗器械生产符合 FDA 要求等法规方面发挥着至关重要的作用。

这些趋势反映出该行业注重利用先进技术、连接性和数据分析来提高制造运营的效率、敏捷性和决策能力。在 MES 系统中实施这些趋势可以为制造商提供竞争优势。

