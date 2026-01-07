企业若要利用不断增长的数据量所带来的价值，就必须应对日益复杂的数据生态系统。他们的数据通常来自不同的来源，且数据格式各不相同。

这些数据通常还会分散存储在全球范围内的云端与本地存储库中，例如数据湖和数据仓库。而且在许多组织中，不同团队和员工会在不同工具中使用数据，销售团队使用客户关系管理 (CRM) 系统，营销人员使用分析平台，等等。根据国际数据公司 (IDC) 2024 年针对信息技术及业务部门负责人开展的一项调查显示，企业运营数据平均来自 35 个不同系统，并被整合至 18 个不同的分析数据存储库中。。1

这种复杂的数据环境容易出现数据孤岛、低质量数据和其他问题，从而在数据管道中造成瓶颈，并在下游分析中引入错误。高效的数据编排能够帮助企业应对这些挑战，并从数据中释放价值。