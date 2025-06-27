合规审计通常特指由独立外部审计师执行的外部审计。但由企业内部审计师或审计团队实施的内部审计，同样属于合规审计范畴。

内部合规审计通常聚焦企业自身政策流程的遵循性，并致力于提升业务流程与风险管理效率。外部审计则旨在向利益相关方证明企业遵守政府法规等外部标准。

无论何种情况，审计过程均需保持公正性，确保审计报告中的结论与建议能帮助企业及合规官持续维护合规状态，识别潜在合规风险。