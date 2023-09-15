CRSD 的目标是提供透明度，从而帮助投资者、分析师、消费者和其他利益相关者更好地评估欧盟公司的可持续性发展绩效以及相关的业务影响和风险。作为欧盟委员会“可持续金融一揽子计划”的一部分，CSRD 显著扩大了《非财务报告指令》(NFRD)（其前身）的范围、可持续性发展披露和报告要求。

CSRD 报告基于双重重要性的概念。组织必须披露其业务活动对地球和人类的影响，以及其可持续发展目标、措施和风险对企业财务健康状况所造成影响的相关信息。例如，除了要求组织报告其能源使用和成本外，CSRD 还要求它们报告排放指标，详细说明能源使用如何影响环境、减少影响的目标以及实现这些目标对组织财务的影响相关信息。

所有 CSRD 披露信息均须公开，并且 CSRD 要求对所有披露信息进行第三方审计，以确保其准确性和完整性。