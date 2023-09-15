什么是《企业可持续性发展报告指令》(CSRD)？

什么是 CSRD？

CSRD 是一项于 2023 年 1 月 5 日生效的欧盟 (EU) 立法，它要求欧盟企业（包括非欧盟公司的适用欧盟子公司）披露其环境与社会影响，以及其环境、社会和治理 (ESG) 行动对其业务所产生的影响。

CRSD 的目标是提供透明度，从而帮助投资者、分析师、消费者和其他利益相关者更好地评估欧盟公司的可持续性发展绩效以及相关的业务影响和风险。作为欧盟委员会“可持续金融一揽子计划”的一部分，CSRD 显著扩大了《非财务报告指令》(NFRD)（其前身）的范围、可持续性发展披露和报告要求。

CSRD 报告基于双重重要性的概念。组织必须披露其业务活动对地球和人类的影响，以及其可持续发展目标、措施和风险对企业财务健康状况所造成影响的相关信息。例如，除了要求组织报告其能源使用和成本外，CSRD 还要求它们报告排放指标，详细说明能源使用如何影响环境、减少影响的目标以及实现这些目标对组织财务的影响相关信息。

所有 CSRD 披露信息均须公开，并且 CSRD 要求对所有披露信息进行第三方审计，以确保其准确性和完整性。
为什么引入 CSRD？

欧洲议会研究服务处在评估了 NFRD 收集的信息后，于 2021 年发现了几项不足之处1。这些不足之处包括缺乏一致且可进行比较的数据，而此问题可能会对可持续性投资产生负面影响，并导致利益相关者的数据成本上升。

CSRD 旨在改善披露流程，并为投资者和消费者提供一种更简单、更一致的方法来获悉和比较组织的 ESG 影响，同时根据可持续发展数据做出更明智的决策。

从长远来看，CSRD 的总体目标是降低气候风险并提高欧盟的整体可持续发展能力。结合欧洲 2050 年的气候中和目标和“欧洲绿色协议”倡议，改进气候信息披露将有助于助力具有全球竞争力和弹性的行业、经过翻新的节能建筑和清洁能源以及尖端的清洁技术创新。
哪些公司必须遵守 CSRD？

到 2028 年，以下所有组织或企业均需遵守 CSRD：
上市企业

包括在欧盟监管的市场交易所上市的所有公司，但在连续资产负债表结账日期不满足以下三项标准中的两项的上市“微型企业”除外：

  • 总资产至少达 45 万欧元
  • 净营业额（收入）至少达 90 万欧元
  • 全年至少有 10 名员工（平均）
总部位于欧盟的大型企业，无论是否上市

其中包括在任意两个连续的资产负债表日满足以下三个标准中的两个标准的任何上市或非上市公司：

  • 总资产至少达 2.5 千万欧元
  • 净营业额至少达 5 千万欧元
  • 年内至少有 250 名员工（平均）。
“第三国”企业

其中包括非欧盟母公司，且最近两年的欧盟年收入至少为 1.5 亿欧元，并且还拥有：

  • 一家总部设在欧盟的大型企业，或

  • 一家总部设在欧盟的子公司，其证券在欧盟监管的市场交易所上市，或

  • 一家净营业额至少为 4 千万欧元的欧盟分支机构。

上述内容包括最近更新的欧盟会计指令（ibm.com 外部链接）的阈值，而该阈值可用于确定公司的规模类别。
公司何时必须遵守 CSRD？

CSRD 合规要求将于 2024 年至 2029 年分阶段实施，并主要基于 NFRD 传统或公司规模来执行。

从 2024 财年开始（并在 2025 年提交报告）

对于已被要求遵守 NFRD 的组织（或“实体”），必须遵守该合规要求。其中包括在欧盟监管市场上市且拥有 500 名或以上员工的所有组织。

从 2025 财年开始（并在 2026 年提交报告）

对于尚未要求遵守 NFRD 的大型企业（见上文），必须遵守该合规要求。

从 2026 财年开始（并在 2027 年提交报告）

在欧盟所监管市场上市的中小型企业（也称为中小型实体或 SME），必须遵守该合规要求。

从 2028 财年开始（并在 2029 年提交报告）

对于某些第三国企业，必须遵守该合规要求。
CSRD 报告标准和披露要求
ESRS

2022 年，欧洲财务报告咨询小组 (EFRAG) 发布了第一套欧洲可持续性发展报告标准 (ESRS)。ESRS 概述了公司必须报告的指标，以及如何报告这些指标从而符合 CSRD 披露要求。

这套 ESRS 总共有 12 项标准，并按 4 个类别详细说明了可持续性发展问题的披露和指标：

  • 跨领域：一般原则和一般披露。

  • 环境：气候变化、污染、水和海洋资源、生物多样性和生态系统、资源使用和循环经济。

  • 社会：自己的员工队伍、价值链中的工作人员、受影响的社区、消费者和最终用户。

  • 治理：商业行为。

CSRD 管辖的所有组织均需提供跨领域报告，而那些发现其重要性的组织也必须提供 ESG 报告。

2023 年 12 月，ESRS 已在《欧盟官方公报》上进行公布，并具有法律约束力。

2024 年 2 月，欧盟机构同意将采用特定于行业的“欧洲可持续发展报告标准 (ESRS)”的最后期限推迟 2 年。特定于行业的 ESRS 预计将在 2026 年 6 月之前发布，而这不会影响 CSRD 生效日期。

 双重重要性

所有 CSRD 报告都必须符合双重重要性标准。这意味着各组织必须根据以下两项进行报告：

影响重要性
业务对可持续发展问题已经或可能产生的影响（例如，碳排放、员工队伍多元化、尊重人权）。

财务重要性
可持续发展问题对组织财务已经或可能产生的影响（例如，现金流、风险、资金获取）。

大多数组织将进行双重重要性评估，以此作为符合 CSRD 合规要求的第一步。

 具体披露

组织需共享数据并就多个主题提供管理层评论，其中包括（但不限于）：

可持续发展政策和尽职调查

公司需概述涉及若干可持续发展问题的具体政策，并对用于跟踪和执行这些政策的尽职调查进行说明。此类可持续发展问题可能包括：

  • 环境保护
  • 员工待遇
  • 管理层和公司董事会的多样性
  • 社会责任
  • 人权
  • 反腐败
  • 反贿赂

目标指标和过渡计划

公司必须分享其可持续发展目标、实现这些目标的进展，以及这些目标会如何有助于向可持续发展经济转型并按欧盟法律的要求到 2050 年实现净零排放。

价值链和供应链

公司必须披露其尽职调查流程，以便识别和减轻其价值链和供应链中的社会与环境影响。

可持续发展风险

公司必须记录各种可持续发展问题所带来的风险，例如气候变化以及对化石燃料的依赖。其中包括详细说明其业务模式在应对这些风险方面的弹性，以及对利益相关者、股东、业务运营和财务业绩所造成的潜在影响。

 第三方审计

CSRD 要求第三方对报告中包含的可持续发展信息和数据进行审计和保证。最初，合规要求规定审计师提供有限的保证，并且主要基于组织的陈述。但在未来三年内，CSRD 将要求根据审计师自己的检查以及对组织的运营、流程和控制措施的了解，从而提出合理保证。
CSRD 报告标准由谁制定？

EFRAG 代表欧盟委员会负责制定新的指令标准。EFRAG 是一家主要由欧盟资助的私人协会，它会就采用国际报告标准制定欧盟法律而向欧盟委员会提供建议。

为实现此目标，EFRAG 与多个实体开展了合作以便提供技术建议，其中包括：

  • 欧洲银行管理局
  • 欧洲环境署
  • 欧洲保险与职业养老金管理局
  • 欧洲证券和市场管理局

此次合作旨在确保 CSRD 标准与欧盟法律之间保持一致。

制定相关后，EFRAG 会立即向公司提供 ESRS 中的具体报告要求。公司必须收集这些信息并将这些披露内容纳入公司管理报告中，以提高利益相关者的可及性。公司必须通过欧洲单一电子格式 (ESEF) 提交年度报告，并使用 iXBRL 对信息进行数字标记，以便实现机器可读且能在欧洲单一接入点 (ESAP) 中使用。
CSRD 与 NFRD

欧盟委员会于 2014 年采用 NFRD 以便投资者和利益相关者更为深入地了解公司的 ESG 绩效。

CSRD 基于 NFRD 建立，且具有几个重要特征：

CSRD 将应用于更多企业

NFRD 的重点主要集中于公共利益实体和上市公司。CSRD 则扩大了此范围，从而将大型非上市企业也涵盖在内，而无论公司运营的业务部门为何。因此，更多企业会纳入到强制报告的范围之内。

CSRD 要求开展第三方审计

第三方必须审核 CSRD 报告。根据 NFRD，对于大多数企业来说，第三方审计是可选项目。

CSRD 报告的范围更广

CSRD 报告必须涵盖可持续发展目标、风险和机遇管理，并重点关注前瞻性规划。NFRD 可让公司更灵活地报告可持续发展信息。

CSRD 要求提供独立报告

企业可将 NFRD 报告作为其年度报告的一部分。

CSRD 要求采用特定的电子格式

公司必须以 ESEF/XHTML 格式提交 CSRD 报告，而 NFRD 则允许公司自行选择偏好的格式。

 CSRD 和其他报告要求

EFRAG 制定了 ESRS，以便与气候相关财务信息披露工作组全球报告指数保持一致。此外，2021 年生效的《欧盟分类法》还要求公司披露其活动的可持续发展绩效，并且必须在其 CSRD 披露中反映这些信息。

现在，CSRD 将包含并提供金融实体遵守《可持续金融信息披露条例》(SFDR) 所需的信息。公司进行 CSRD 披露所报告的信息将帮助财务顾问和市场参与者履行这些 SFDR 义务。此举可在各机构之间创建一系列数据，从而帮助各组织提供准确的报告以保持合规。

通过协调不同的法规，可以在整个欧盟实现统一的可持续性发展报告要求。这种协调为利益相关者和消费者提供有关公司环境影响的一致信息。
违规处罚

CSRD 要求欧盟成员国设立调查与合规实体，以便执行有效、相称和劝阻性的处罚。此类处罚基于多各因素，其中包括违规的严重性和持续时间以及公司的财务状况。各成员国需根据相关国家法律来确定 CSRD 违规处罚。每家公司均应及时了解立法的所有变化并获取法律建议，从而确保合规性并避免出现调查和潜在处罚。

为遵守 CSRD，公司需收集和整合大量数据。强大的 ESG 数据基础可帮助简化报告、支持审计 CSRD 披露内容，并帮助组织为 2024 年起生效的变化更好地做好准备。
