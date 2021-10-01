与所有分布式工作负载一样，容器化工作负载具有复杂的管理要求，并且随着工作负载的扩展而变得更加复杂。Kubernetes 通过协调所有集群的配置、部署、服务发现、负载平衡、作业调度和运行状况监控等任务，简化了这些工作负载的管理流程，这些集群可以在多个位置的多台计算机上运行。

但为了实现这种协调，Kubertes 需要一个数据存储库，能够在任何给定时间点提供有关系统状态（所有集群和 Pod 以及其中的应用程序实例）的单一、一致的事实来源。etcd 是用于创建和维护此事实版本的数据存储库。

对于 Cloud Foundry（开源多云平台即服务 (PaaS)）来说，etcd 也发挥着类似的作用，是在任何分布式应用集群中协调关键系统和元数据的可行选择。名称 "etcd" 来自 Linux 目录结构中的命名约定：在 UNIX 中，单个系统的所有系统配置文件都包含在名为 "/etc;" 的文件夹中，"d" 代表“分布式”。