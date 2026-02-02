这种低延迟方法有别于传统的批处理，后者是将任务分组并在预定时间执行。相比之下，通过实时数据流，“动态数据”的即时处理意味着企业可以获取最新、即时的信息。实时数据源包括：
对这些信息的分析能够产生洞察，为及时的决策和实时应用（包括智能体式人工智能 (AI)）提供支持。实时数据流的其他好处还包括提高运营效率、改善数据保留、加强风险管理和提升客户个性化体验。
实时数据流得以实现，依赖于由数据摄取层、实时处理引擎以及存储与服务层构成的基础设施。诸如开源框架和数据流平台等解决方案，支持实时流式基础设施，并帮助企业跨数千个数据管道高效管理数百万条记录。
想象一个喷涌的水龙头。一位口渴的路人停下来想喝几口，但水流太急，他几乎什么也咽不下去。大部分水从嘴边溅出，在脚下留下一滩滩水。要解渴，他得在那儿站上一会儿——实际上，站得太久，他可能一开始就觉得不值得费这个劲。
这正是企业在试图利用快速流动的信息流（当今最有价值的商业智能来源之一）时面临的困境。
尝试用传统方法捕获和处理这些数据，就如同那位口渴的旅行者在失控的水龙头前遇到的挑战：无论是想获得可操作的洞察，还是想解渴，过程都可能会一团糟，并且耗时长得令人望而却步。
实时数据流为企业提供了一种快速利用实时数据的方法，且没有这些混乱。
通过实时数据摄取和处理，企业可以接收快速、连续的数据流，并将其输入实时分析系统——然后系统便能产出及时、可操作的洞察。这种实时洞察分析能为各行各业的实践提供竞争优势。
零售商可以根据对消费者需求的即时情报动态调整价格。银行可以实时分析交易数据并进行欺诈检测。制造商可以在重大停机发生前检测到机器故障并予以处理。
实时数据带来的敏捷性，在与智能体式 AI 结合时会得到放大。智能体式 AI 利用实时数据来支持快速、自主的现实世界决策，例如识别和响应网络安全威胁，或在交通延误时调整运输路线。
若无实时数据流，企业将无法实现这些益处。相反，它们将不得不依赖传统、较慢的数据摄取和处理方式。
使用实时数据流的企业会体验到许多好处，包括：
新鲜的信息可以产生更准确的洞察，尤其是在医疗保健或股票交易等场景中，即使是几个小时前的数据也可能被认为是过时的。借助传入的实时数据，企业还能够做出提高运营效率的决策，例如识别和解决生产瓶颈。
实时数据流经常与术语“事件流”互换使用，这是有充分理由的——两者之间的差别很细微。
事件流捕获被称为“事件”的记录流——系统或环境中发生的事件或变化——这些记录来自应用程序和物联网设备等各种数据源，然后将其传输以供即时处理，之后进行分析或存储。事件流通常由实时数据组成。
然而，在事件流过程中，数据过滤发生在移动之前，这显著降低了对目标系统的需求。虽然这对某些组织来说可能是一个关键优势，但事件流也可能带来一个缺点：对于事件流而言，时间序列分析和信号处理（处理传感器数据及其他信息以释放价值）比实时数据流更具挑战性。
尽管如此，实时数据流和事件流的解决方案却是相同的。主流的数据流平台，例如 Apache Kafka、Amazon Web Services (AWS) 的 Amazon Kinesis 和 Redpanda，也被称为事件流平台。
Apache Kafka、Apache Flink 和 Apache Spark Streaming 是用于实时数据流的关键开源框架和工具。
开源流处理解决方案可以为实时数据流提供基础。然而，企业通常依赖云提供商和专门的基于云平台来获得额外支持，以管理流数据、构建流应用程序并确保可扩展性。
常用的工具和平台包括 Amazon Kinesis、Confluent、Microsoft Azure Stream Analytics、Google Cloud 的 Dataflow 和 IBM Event Streams。
不同类型的数据处理需要不同类型的数据整合工具。流数据平台包含整合功能，但更全面的整合解决方案的出现，可以帮助企业在同一解决方案内整合实时流数据处理工作流和其他类型的处理工作流（例如批处理和ETL）。这种能力有助于减少工具泛滥。
要成功利用实时数据流，考虑并规划其实现中固有的挑战会有所帮助。
容错性（即系统在组件发生故障时仍能继续运行的能力）对于成功的实时数据流至关重要。实时数据流系统中的中断和停机可能导致数据丢失，同时损害了将流处理与其他处理方法区分开来的速度优势。
实时数据流可能包含受数据隐私法规约束的敏感数据或个人身份信息 (PII) 的持续流动。确保管道安全的措施，包括数据加密和访问控制，可以帮助企业遵守监管制度并避免数据泄露。
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