数据是企业储量极大的核心资源。各类系统与应用程序每时每刻都在产生数据。每封电子邮件、聊天、会议、社交媒体互动、文件和行动都代表一个客户或运营接触点，为分析、自动化和 AI 提供了源源不断的数据供应。

但对多数企业而言，这类数据无法直接投入使用。其中大部分为非结构化数据（例如图像、电子邮件和文档），这类数据缺乏预定义的架构，数量庞大且传统上难以分析。

企业数据涵盖所有类型的结构化和非结构化数据，同时存在严重分散的问题。它分布在大型机、云、数据湖、客户关系管理 (CRM) 和分析工具中，增加了复杂性和数据处理延迟。每个部门或团队还使用自己的工具集并遵循独特的数据政策，这会导致整个企业数据财产的数据格式不一致、出现偏差，数据质量随之下降。

随着决策速度和精准度变得愈发重要，企业需要能够高效利用所有数据。事实上，根据 IBM 商业价值研究院 2025 年 CDO 的研究，部署数据以获得竞争优势已成为首席数据官 (CDO) 的首要任务，优先级高于治理和安全。1

有效的统一数据战略可以为企业提供完整、可信的业务视图。数据经过集成、具备高质量，可供业务用户和数据团队使用，从而加速了数据驱动的决策、创新和 AI 部署。

IBM IBV 还发现，将先前孤立的数据源连接起来的组织可以获得可衡量的收益。与没有连接的 Salesforce 客户相比，集成了大型机数据的 Salesforce 客户表示成本显着节省，且 AI 预测更准确的可能性高出近 30%。2