统一数据是指将各类异构数据源的数据集成为统一视图或统一平台。
数据是企业储量极大的核心资源。各类系统与应用程序每时每刻都在产生数据。每封电子邮件、聊天、会议、社交媒体互动、文件和行动都代表一个客户或运营接触点，为分析、自动化和 AI 提供了源源不断的数据供应。
但对多数企业而言，这类数据无法直接投入使用。其中大部分为非结构化数据（例如图像、电子邮件和文档），这类数据缺乏预定义的架构，数量庞大且传统上难以分析。
企业数据涵盖所有类型的结构化和非结构化数据，同时存在严重分散的问题。它分布在大型机、云、数据湖、客户关系管理 (CRM) 和分析工具中，增加了复杂性和数据处理延迟。每个部门或团队还使用自己的工具集并遵循独特的数据政策，这会导致整个企业数据财产的数据格式不一致、出现偏差，数据质量随之下降。
随着决策速度和精准度变得愈发重要，企业需要能够高效利用所有数据。事实上，根据 IBM 商业价值研究院 2025 年 CDO 的研究，部署数据以获得竞争优势已成为首席数据官 (CDO) 的首要任务，优先级高于治理和安全。1
有效的统一数据战略可以为企业提供完整、可信的业务视图。数据经过集成、具备高质量，可供业务用户和数据团队使用，从而加速了数据驱动的决策、创新和 AI 部署。
IBM IBV 还发现，将先前孤立的数据源连接起来的组织可以获得可衡量的收益。与没有连接的 Salesforce 客户相比，集成了大型机数据的 Salesforce 客户表示成本显着节省，且 AI 预测更准确的可能性高出近 30%。2
企业 AI（包括生成式 AI 和检索增强生成）的效果取决于它可以访问的数据。如果没有统一的数据，就只能利用零散和不一致的信息。
举个例子：想象一家全球公司想创建一个 HR 聊天机器人，让员工可以询问请假政策、医疗福利和薪酬。当 HR 数据分散在各个区域和系统中时，模型只能对部分且不一致的数据点集进行检索和推理。
如果聊天机器人只能访问位于美国的文档，那么它对其他地区的员工就毫无用处。如果最新的更新存储在不同位置，员工就会收到过时或相互矛盾的答复。
统一数据还通过确保模型检索完整、一致和规范的数据，为模型提供更好的上下文环境（参见情境工程，可了解具体实现方式）。
企业环境不仅仅是数据集合。企业运营会受到制度、审批流程及法规的约束。这类信息大多以非结构化数据形式存在，分散在各类系统中且会持续更新。
将这些不同的来源集成在一起，可以为生成背景信息奠定更完整、更一致的基础，从而提升模型输出内容的价值与可靠性。同时，这也便于推行统一的治理规则，从而保障数据的安全性和合规性。
统一数据还可以加快企业 AI 的部署进度，并通过减少整理和清理数据所花费的时间，帮助企业更顺利地推广项目。实际上，86% 的组织优先考虑数据统一，以实现 AI 就绪。
统一且可访问的数据环境为企业带来了许多优点，包括：
统一数据缩短了数据和洞察分析之间的差距。省去数据整理和准备环节的耗时后，用户可以在数据仍具备时效性时，更快做出数据驱动的决策、发现新的用例并挖掘洞察分析。事实上，80% 的 CDO 表示，数据民主化有助于组织提升运转效率。3
持续的数据流动和各类工具的使用可能会使数据面临安全和合规风险。但借助统一的数据生态系统，组织就可以更轻松地控制谁有权访问敏感数据，了解并解决漏洞，并统一应用必要的解决方案。
虽然没有一种万能的数据统一方法，但每个数据统一过程通常都涉及多种方法的组合。以下是一些常见的数据统一技术：
从数据收集和摄取到转换、存储和消费，数据架构是数据在组织内部流转的蓝图。
现代数据架构通过智能衔接各个环节并简化数据访问来降低复杂性。用于数据统一的现代数据架构示例包括：
除了部署技术方案实现数据统一，组织还应考虑多个组织、文化和运营因素，包括：
统一数据并不会自动统一团队或工作方式。每个职能通常都有自己的工具、指标、数据模型和沟通偏好。要打破这些信息孤岛，需要改变流程、团队结构和组织思维方式，将数据视为战略资产，而不是工作的副产品。
在统一数据之前，还需考量支持实施和持续运营所需的技术和数据技能。IBM 商业价值研究院 (IBV) 发现，47% 的受访 CDO 认为吸引、培养和留住高级数据人才是一项首要挑战。77% 的人正在努力填补关键数据职位的空缺，只有 53% 的人表示，通过招聘和留住人才，培养了他们所需的技能。4
拥有相互孤立团队的组织通常拥有同样支离破碎的技术环境。在选择工具和技术来创建统一视图时，还需重点考量它们如何与整个企业的现有系统、编程语言和平台集成。
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1,3,4 The 2025 CDO Study: The AI multiplier effect，IBM IBV，2025 年 11 月 12 日
2 The State of Salesforce 2025–2026，IBM IBV，2025 年 10 月