什么是统一数据？

By Alexandra Jonker , Tom Krantz

统一数据，定义

统一数据是指将各类异构数据源的数据集成为统一视图或统一平台。

传统上，统一企业数据可以减少数据孤岛，打造单一可信信息源并拓宽数据访问范围，这些能力可为数据分析与理性决策提供支撑。然而，人工智能 (AI) 的兴起让另一项价值愈发凸显：集成企业数据能够产出更可靠、贴合需求且时效更强的 AI 结果。

除应用价值外，实现数据统一的技术方式也在不断迭代。如今无需通过物理迁移数据，即可实现数据统一。数据虚拟化、零副本集成等技术，可对本地大型机或云端等任意位置的数据完成统一处理。

为什么统一数据对现代企业至关重要？

数据是企业储量极大的核心资源。各类系统与应用程序每时每刻都在产生数据。每封电子邮件、聊天、会议、社交媒体互动、文件和行动都代表一个客户或运营接触点，为分析、自动化和 AI 提供了源源不断的数据供应。

但对多数企业而言，这类数据无法直接投入使用。其中大部分为非结构化数据（例如图像、电子邮件和文档），这类数据缺乏预定义的架构，数量庞大且传统上难以分析。

企业数据涵盖所有类型的结构化和非结构化数据，同时存在严重分散的问题。它分布在大型机、云、数据湖客户关系管理 (CRM) 和分析工具中，增加了复杂性和数据处理延迟。每个部门或团队还使用自己的工具集并遵循独特的数据政策，这会导致整个企业数据财产的数据格式不一致、出现偏差，数据质量随之下降。

随着决策速度和精准度变得愈发重要，企业需要能够高效利用所有数据。事实上，根据 IBM 商业价值研究院 2025 年 CDO 的研究，部署数据以获得竞争优势已成为首席数据官 (CDO) 的首要任务，优先级高于治理安全1

有效的统一数据战略可以为企业提供完整、可信的业务视图。数据经过集成、具备高质量，可供业务用户和数据团队使用，从而加速了数据驱动的决策、创新和 AI 部署。

IBM IBV 还发现，将先前孤立的数据源连接起来的组织可以获得可衡量的收益。与没有连接的 Salesforce 客户相比，集成了大型机数据的 Salesforce 客户表示成本显着节省，且 AI 预测更准确的可能性高出近 30%。2

辅以专家洞察分析的最新科技新闻

通过 Think 时事通讯，了解有关 AI、自动化、数据等方面最重要且最有趣的行业趋势。请参阅 IBM 隐私声明

为什么统一数据对于 AI 成功如此重要？

企业 AI（包括生成式 AI检索增强生成）的效果取决于它可以访问的数据。如果没有统一的数据，就只能利用零散和不一致的信息。

举个例子：想象一家全球公司想创建一个 HR 聊天机器人，让员工可以询问请假政策、医疗福利和薪酬。当 HR 数据分散在各个区域和系统中时，模型只能对部分且不一致的数据点集进行检索和推理。

如果聊天机器人只能访问位于美国的文档，那么它对其他地区的员工就毫无用处。如果最新的更新存储在不同位置，员工就会收到过时或相互矛盾的答复。

统一数据还通过确保模型检索完整、一致和规范的数据，为模型提供更好的上下文环境（参见情境工程，可了解具体实现方式）。

企业环境不仅仅是数据集合。企业运营会受到制度、审批流程及法规的约束。这类信息大多以非结构化数据形式存在，分散在各类系统中且会持续更新。

将这些不同的来源集成在一起，可以为生成背景信息奠定更完整、更一致的基础，从而提升模型输出内容的价值与可靠性。同时，这也便于推行统一的治理规则，从而保障数据的安全性和合规性。

统一数据还可以加快企业 AI 的部署进度，并通过减少整理和清理数据所花费的时间，帮助企业更顺利地推广项目。实际上，86% 的组织优先考虑数据统一，以实现 AI 就绪

统一数据有哪些优点？

统一且可访问的数据环境为企业带来了许多优点，包括：

  • 提高成本效率
  • 改善数据访问和民主化
  • 提高工程生产力
  • 更快地做出决策
  • 降低风险
提高成本效率

当数据分散在企业各处及不同数据源中时，组织通常依赖多种工具、数据存储解决方案和服务来对其进行管理。通过统一数据和集成功能、能力，他们可以减少工具蔓延，避免因频繁迁移数据、跨系统存储重复数据产生的存储空间成本。
改善数据访问和民主化

统一数据打破了孤岛，通常支持创建具有 360 度视图的单一自助服务式企业数据平台或仪表板。而且，当不同的利益相关者（例如数据科学家数据工程师商业智能分析师）都使用可信、一致的数据时，整个组织的业务决策也会更加协同。
提高工程生产力

数据工程师经常花费大量时间来整理清理和准备分散在各个系统、存储库和团队中的数据集。统一数据可以显著减少工作流冗余，最大限度地减少分散的工具，鼓励重复使用和扩展有效的数据解决方案，从而提高整体运营效率
更快地做出决策

统一数据缩短了数据和洞察分析之间的差距。省去数据整理和准备环节的耗时后，用户可以在数据仍具备时效性时，更快做出数据驱动的决策、发现新的用例并挖掘洞察分析。事实上，80% 的 CDO 表示，数据民主化有助于组织提升运转效率。3
降低风险

持续的数据流动和各类工具的使用可能会使数据面临安全和合规风险。但借助统一的数据生态系统，组织就可以更轻松地控制谁有权访问敏感数据，了解并解决漏洞，并统一应用必要的解决方案。
AI Academy

数据管理是生成式 AI 的秘诀吗？

深入了解为什么高质量数据对于成功使用生成式 AI 至关重要。
转到视频集

如何实现数据统一？

虽然没有一种万能的数据统一方法，但每个数据统一过程通常都涉及多种方法的组合。以下是一些常见的数据统一技术：

  • 采用现代数据架构
  • 数据集成
  • 大规模数据治理
  • 自动化数据管道

采用现代数据架构

从数据收集和摄取转换、存储和消费，数据架构是数据在组织内部流转的蓝图。

现代数据架构通过智能衔接各个环节并简化数据访问来降低复杂性。用于数据统一的现代数据架构示例包括：

  • 数据结构：利用机器学习 (ML)、主动元数据应用程序编程接口 (API) 等技术，创建跨本地部署和云端环境（如数据湖数据仓库数据库）的统一虚拟数据视图。它们有助于平衡治理、可扩展性和访问性。

  • 数据网格按业务领域（例如，市场营销、销售或客户成功）组织数据，并将所有权赋予领域团队。它们通常与统一的数据平台和数据结构共存，后者可以自动化和优化关键组件，例如创建数据产品管理元数据

  • 湖仓一体将数据湖的可扩展、低成本数据存储与数据仓库的高性能分析和数据管理功能相结合。它们可以轻松合并和存储大量不同的数据类型，支持分析和 AI/ML 工作负载

  • 统一数据平台将来自多个来源的数据（如 CRM、数据仓库、 SaaS 应用程序和 IoT 日志）集成至统一界面，这些数据通常来自不同供应商。它有助于减少不同部门之间的数据孤岛，简化治理，并为整个组织提供真实信息。

 

集成数据

数据集成流程将来自不同来源的碎片化数据进行合并和转换，通常使用 API、管道和预构建的连接器，使其能够被访问和使用，以满足业务需求。虽然提取、加载、转换 (ETL) 等方法被广泛讨论，但也出现了几种现代方法，其中许多是现代数据架构的一部分，包括：

  • 零拷贝集成：允许访问数据的原始来源，无需复制或移动

  • 数据虚拟化：使用虚拟抽象层统一数据，而无需物理移动数据

  • 实时数据集成根据可用数据进行采集和处理，实现即时集成和使用
了解有关不同数据集成方法的更多信息

大规模治理数据

强大的数据治理战略为统一数据管理提供支撑，通过帮助组织标准化和执行数据创建、存储和访问政策。这些功能使组织能够实现广泛的数据统一目标，包括创建单一、可信的数据源。数据治理战略的关键组成部分包括：

实现数据管道自动化

自动化数据管道使用软件来编排和管理数据在各个系统间的移动、转换和交付。通过减少人工干预操作，自动化简化了数据管理工作流程，并将人为错误的风险降至最低，有助于确保数据始终如一地准备和交付，以供分析和 AI 使用。

管道自动化也在不断发展，以集成 AI 模型和智能体式系统。这些管道利用元数据、可观测性信号和智能决策，确保数据以可靠、标准化的方式持续验证、治理和交付。

如何通过 10 个步骤实现数据管道自动化

统一数据的关键注意事项

除了部署技术方案实现数据统一，组织还应考虑多个组织、文化和运营因素，包括：

  • 应对组织和文化变革
  • 培养正确的数据技能
  • 避免技术陷阱
  • 确保数据隐私与合规
应对组织和文化变革

统一数据并不会自动统一团队或工作方式。每个职能通常都有自己的工具、指标、数据模型和沟通偏好。要打破这些信息孤岛，需要改变流程、团队结构和组织思维方式，将数据视为战略资产，而不是工作的副产品。
培养正确的数据技能

在统一数据之前，还需考量支持实施和持续运营所需的技术和数据技能。IBM 商业价值研究院 (IBV) 发现，47% 的受访 CDO 认为吸引、培养和留住高级数据人才是一项首要挑战。77% 的人正在努力填补关键数据职位的空缺，只有 53% 的人表示，通过招聘和留住人才，培养了他们所需的技能。4
避免技术陷阱

拥有相互孤立团队的组织通常拥有同样支离破碎的技术环境。在选择工具和技术来创建统一视图时，还需重点考量它们如何与整个企业的现有系统、编程语言和平台集成。
确保数据隐私与合规

敏感信息，无论是患者、员工还是客户数据，都必须受到保护，以满足监管要求并维护信任。在组织努力实现数据统一的过程中，非常重要的一点是，在生命周期的每个阶段都采取数据隐私和安全措施。常见的方法包括访问控制、治理策略和数据沿袭追踪。

作者

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

相机、音量旋钮和剪贴板等图标排成螺旋状的 3D 渲染图
阅读《数据领导者指南》，了解如何让您组织的数据实现 AI 就绪。

资源

几个图标的三维渲染图，如麦克风和相机
AI 智能体依赖数据运行——您的数据准备好了吗？

您的数据就是您的竞争优势。在这期简短的网络研讨会中，了解如何安全地解锁数据价值，并从 AI 中获得可衡量的投资回报率。

Techsplainers 徽标
数据管理详解

IBM 出品的 Techsplainers 系列视频将 AI 所需的数据基础知识化繁为简，从核心概念到实际用例。每集清晰、简短，助您快速掌握基本要点。
几个图标的三维渲染图，如音量旋钮和记事本
统一并访问您的数据，助力扩展 AI

了解为何走向 AI 就绪数据之路往往始于有效访问结构化和非结构化数据，以及数据负责人可能面临的挑战。
Dynamiq 徽标
将法务费用转化为战略性洞察分析

了解人工智能驱动的法律智能体如何加速决策、减少人工工作并提升合规性。
播客中两人交谈
AI 学院：构建企业 AI 数据战略

在本集中，Cathy Reese 阐述了当今组织需要为高级 AI 做好准备的数据战略，这就要求企业利用好自身最高质量的数据资产。
几个图标的三维渲染图，如相机和纸飞机
面向 AI 的混合、开放湖仓一体

简化数据访问并实现数据治理自动化。了解将湖仓一体战略集成到数据架构中的强大功能，包括优化工作负载的成本、扩展 AI 和分析，以及随时随地使用所有数据。
两个渲染的玻璃立方体
《2025 年数据泄露成本报告》

数据泄露成本再创新高。获取关于网络安全威胁及其对企业造成的经济损失的最新洞察。
两行多个图标（如相机、音量旋钮和剪贴板）的 3D 效果图
数据领导者的 AI 就绪数据指南

了解数据负责人可以采取哪些可行步骤来克服数据挑战，为可信赖的数据基础奠定根基，并帮助组织的数据为 AI 做好准备。

多个图标排成一排的 3D 效果图，例如相机、音量旋钮和剪贴板
高级管理层如何将信息转化为影响

在这份面向数据领导者的跨行业报告中，深入了解 1700 位 CDO 的洞察分析。
相关解决方案
数据管理软件和解决方案

设计数据战略，消除数据孤岛、降低复杂性并提高数据质量，以获得卓越的客户和员工体验。

 深入了解数据管理解决方案
IBM watsonx.data™

watsonx.data 支持您通过开放、混合和已治理数据，利用您的所有数据（无论位于何处）来扩展分析和 AI。

 了解 watsonx.data
数据和分析咨询服务

通过 IBM® Consulting 发掘企业数据的价值，建立以洞察分析为导向的组织，实现业务优势。

 了解分析服务
采取下一步行动

设计数据战略，消除数据孤岛、降低复杂性并提高数据质量，以获得卓越的客户和员工体验。

  1. 深入了解数据管理解决方案
  2. 了解 watsonx.data
脚注

1,3,4 The 2025 CDO Study: The AI multiplier effect，IBM IBV，2025 年 11 月 12 日

2 The State of Salesforce 2025–2026，IBM IBV，2025 年 10 月