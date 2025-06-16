核心而言，数据库规范化（亦称数据规范化）助力企业与机构更高效地组织、查询和维护海量的、复杂的、相互关联的动态数据。尽管当今企业数据生成存储规模空前，规范化需求并非新事物。其历史早于云存储乃至数据仓库的诞生。

自 20 世纪 60 年代起，企业便持续面临海量数据集管理挑战。20 世纪 70 年代，IBM 数学家 Edgar F. Codd——以其介绍关系型数据库的开创性论文闻名——指出：数据库规范化可规避属性（列）间的“不良” 依赖关系及其可能引发的问题。

换言之，当数据库结构中数据记录相互关联时，对庞大复杂表中单值或单行的修改可能引发非预期后果（如数据不一致性及数据丢失）。数据库规范化正是为最小化此类风险而设计。