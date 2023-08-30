标签
分析

DataOps 框架：4 大核心组件与实施

一群商务人士在暗室中站在显示数据信息的大屏前。

什么是 DataOps 框架？

 DataOps  框架是一套实践、流程和技术的集合，能帮助组织提升数据管理与分析操作的速度、准确性和可靠性。DataOps 常被类比为软件开发中的 DevOps 与敏捷方法论，其旨在打破数据团队间的壁垒、促进协作并优化工作流程。

DataOps 的核心理念是将数据视为必须高效管理和处理的重要资产。它强调数据工程师、数据科学家与业务分析师等不同团队间协作的重要性，确保所有成员在适当时机获取准确数据。通过推动团队协同识别并解决数据管道及流程中的瓶颈与低效环节，DataOps 倡导持续改进与创新的文化。

自动化在 DataOps 框架中起着关键作用，它能帮助组织简化数据管理与分析流程，降低人为错误风险。这可通过采用自动化数据摄取、转换与分析工具来实现。通过自动化重复性任务，数据团队可专注于更高价值的工作，例如开发推动业务增长的新洞察与战略。

本文将带您了解 DataOps 框架的核心组成、实施价值及落地方法：

实施 DataOps 框架的优势

了解采用 DataOps 框架的主要优势：

提升数据质量与准确性

采用 DataOps 框架的核心优势在于能有效提升数据质量与准确性。通过建立强大的数据治理策略与流程，DataOps 实践确保数据经过持续验证、清洗和转换，以满足不同利益相关者的需求。由此产生的精准可靠洞察，将推动更优决策与业务成果。

加快获取洞察的速度

DataOps 能显著缩短企业从数据中获取洞察的时间。通过简化和自动化数据管理与分析流程，DataOps 使团队能够更快速高效地处理分析数据，加快获取洞察的速度。这种敏捷性使组织能迅速应对市场变化与客户需求，形成显著竞争优势。

增强协作与敏捷性

DataOps 框架通过打破部门壁垒并促进跨职能沟通，在数据团队间培育协作与敏捷文化。当团队能协同识别解决问题、开发新洞察并快速迭代方案时，将催生更具创新性与实效性的数据驱动策略。最终构建出能更好适应业务变化、把握新机遇的敏捷型组织。

DataOps 框架的关键组成部分

成功的 DataOps 框架包含以下核心组成部分：

数据编排

数据编排是 DataOps 框架的关键组成部分，它能有效管理数据管道多环节的流动过程。其中涵盖数据摄取、处理、存储与分析全流程。通过优化数据流转与处理效率，数据编排可确保分析结果能够快速交付。

数据编排的核心特征在于实现管道任务的自动化。通过自动化执行数据提取、转换与加载 (ETL) 等重复性工作，组织能够优化数据工作流并降低人为失误风险。同时，自动化机制使数据团队能专注于数据建模与分析等高价值任务。

数据编排的另一重要特性是能够管理管道各环节间的依赖关系。这既保障了数据处理顺序的正确性，也确保单一环节的变更不会对下游流程造成负面影响。

数据治理

数据治理是 DataOps 框架的核心组成部分，它能确保数据的准确性、一致性与安全性。这需要通过建立政策、流程和标准来实现，从而规范组织内部数据的收集、存储、管理和使用方式。

数据治理的核心环节是数据质量管理。这需要通过实施流程与控制机制来帮助确保数据的准确性、完整性与一致性。数据质量管理可包括数据验证、数据清洗与数据标准执行。提升数据质量不仅能增强数据驱动洞察的可信度，更能为决策提供可靠依据。

数据治理的另一关键维度是数据安全与隐私保护。这涉及防范敏感数据被未授权访问，以及管理《通用数据保护条例》 (GDPR) 等数据隐私法规。数据治理工具能帮助组织实施加密与访问控制等数据安全措施，同时确保符合数据隐私合规要求。

持续整合和持续部署 (CI/CD)

持续集成与持续部署 (CI/CD) 是 DataOps 框架的关键组成部分，支撑数据项目的快速迭代开发与部署。CI/CD 实践通过自动化构建、测试和部署流程，使数据团队能及时发现问题并交付新功能。

CI/CD 的关键要素包括版本控制，它帮助数据团队追踪代码与数据资产的变更。版本控制支持数据团队并行开发不同模块并无冲突合并修改，提升协作效率。此外，当发现问题时，版本控制还能快速回滚变更，降低数据管道故障风险。

CI/CD 的另一重要环节是自动化测试。通过自动化测试流程，数据团队可确保代码与数据资产符合质量标准并正常运作。自动化测试涵盖单元测试、集成测试与端到端测试，能验证数据管道的各个层面。将自动化测试融入 CI/CD 流程，数据团队可在问题影响下游流程或终端用户前实现早发现早修复。

数据监测和可观测性

数据监测与可观测性作为 DataOps 框架的重要组成部分，帮助数据团队主动发现并解决管道内的异常。通过收集、分析与可视化管道指标、日志和事件，数据团队能全面掌握工作流的运行状态与健康状况。

数据监测与可观测性的核心环节是性能监测。通过追踪数据处理时长、资源利用率及错误率等指标，帮助数据团队定位瓶颈并优化管道性能。性能监测工具能实现管道实时可视化，使团队在问题影响下游流程或终端用户前快速发现并解决故障。

数据监测与可观测性的另一重要方面是数据管道审计。这包括追踪分析数据资产在管道流转中的变更情况，并监测数据访问与使用模式。通过管道审计，组织既能确保符合数据治理政策与法规要求，又能及时发现潜在安全风险或数据质量问题。

实施 DataOps 框架的流程

在组织内推行 DataOps 框架需遵循以下关键步骤，以优化数据管理与分析运营，驱动更优决策与业务成果。

1. 评估当前数据现状

实施 DataOps 框架的第一步是评估当前数据现状，包括组织使用的系统、应用程序及数据存储。这有助于发现现有数据管理与分析流程中的缺陷与低效环节，明确 DataOps 实践可发挥最大价值的领域。

2. 制定 DataOps 战略与路线图

在评估当前数据现状后，需制定明确规划 DataOps 战略与实施路线图，清晰界定预期达成的具体目标、任务及里程碑节点。此阶段需要规划实施 DataOps 各组成部分（编排、治理等）所需的人员、工具、技术及资源配置。

3. 组建 DataOps 团队、建立治理架构并部署工具

有效实施 DataOps 需组建专业 DataOps 团队，负责数据管理与分析运营的优化工作。这些团队应涵盖数据工程师、数据科学家及业务分析师等跨职能成员，确保协同作业。

同时需建立清晰的数据治理架构，明确数据管理与使用过程中的角色分工、责任归属及标准化流程。随后部署构建 DataOps 管道所需的工具与技术平台。

4. 持续监测并迭代优化 DataOps 框架

DataOps 框架的实施是一个持续演进的过程，需要不断监测与迭代以确保最优性能与成果。这包括跟踪数据管道及流程的运行状态与健康，及时识别并解决出现的瓶颈问题，通过持续改进 DataOps 实践来推动更优决策与价值创造。

IBM Databand 作为 强大的 DataOps 工具 ，旨在帮助数据团队管理、监测和优化数据管道。

