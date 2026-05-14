

与数据收集时引入的错误不同，陈旧性是时间的产物。随着数据所描述的状况发生变化，数据逐渐变得陈旧，数据质量和时效性随之下降。

陈旧数据不会自行显现。它存在于数据基础设施和人工智能 (AI) 系统中，在其准确性失效很久之后，仍在悄然影响决策。IBM 商业价值研究院 2025 年的一份报告发现，43% 的首席运营官将 数据质量问题 视为其最重要的数据优先事项。1

随着组织在分析和 AI 方面越来越依赖数据，基于陈旧数据运行的后果已变得过于严重而无法忽视——错失机遇、运营效率低下，以及对支撑决策的系统的信任受损。