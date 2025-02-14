5 年前，IBM 的 Rob Thomas 和 Paul Zikopoulos 构建了一个成功采用人工智能 (AI) 的框架，称为 AI Ladder，这是一种“统一的、规范的方法，旨在帮助 [领导者] 理解和加速 AI 之旅”。该框架内容形成了一本书，而该书因为其中一个现在看起来相当过时的设置悬念方式被揶揄：

“每个人都在谈论 AI。这是为什么？我们相信 AI 将为各行各业各种规模的企业带来巨大的机遇。”

考虑到当今的 AI 环境，想象一下 Rob 和 Paul 认为有必要说服读者 AI 将成为一件大事的世界，实在是一件有趣的事情。同样值得注意的是阶梯的“级数”：现代化、收集、组织、分析和融入。



早在 2020 年，有许多组织甚至还没有开始踏上第一阶。仅仅 5 年后，已经不需要 McKinsey 的报告来告诉您 AI 就是未来。



几乎每个组织都能以不同程度接纳 AI。新技术的进步使得实现 AI 整合变得更加容易，从而可立即实现投资回报率 (ROI)。



对 AI 缺乏热情从来不是对 AI 潜力不确定的问题，而是如何正确使用它的问题。

IBM 商业价值研究院发布了一份报告，揭示了有关 AI 采用的一些有趣数据，即阻碍组织在生成式人工智能（生成式 AI）方面取得进展的障碍。