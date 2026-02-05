将企业数据存储在云中具有显著优势，最突出的是消除了存储硬性限制，并能轻松存储海量大数据。其他常见优势包括成本效益、可扩展性及业务连续性的提升。

基于这些优势，各组织迅速将数据迁移至云端（同时也将数据保留在本地以满足性能或合规要求）。有预测显示，到 2028 年，企业在云存储方面的支出将达到 1280 亿美元。1另有估计认为，2024 年至 2029 年间，全球存储的数据量将翻倍。2

如今，作为组织最关键资产之一的企业云数据，正日益以各种结构化和非结构化格式分布在混合云和多云环境中。

这种分散的数据导致了数据格局碎片化，信息被隔离在不同团队、平台和环境之间，给团队使用数据带来了挑战。与此同时，应用程序、物联网 (IoT) 设备及交易数据生成的数据量在云端和本地系统中持续增长。

云数据整合能有效应对这一复杂性。它整合并协调了云端与本地环境中的数据。这种统一视图使得云数据可用于分析和决策，变得易于访问和使用。在快速创新与数据日益碎片化的时代，这一功能至关重要。

数据碎片化会扼杀创新，导致决策迟缓、不一致或不准确，限制了组织创新、适应及实现运营效率的能力。事实上，根据 IBM 商业价值研究院的数据，68% 接受调查的 CEO 表示，整合式的企业级数据架构对于促进跨职能协作和推动创新至关重要。3

人工智能 (AI) 计划尤其依赖于统一、可信且一致的数据。若缺乏强大的数据整合战略，组织可能难以大规模应用 AI。