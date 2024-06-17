虽然业务连续性计划和灾难恢复计划都是应急计划，但它们处理危机管理的方式不同。业务连续性管理以准备工作为中心，范围更广泛，而灾难恢复计划 (DRP) 则专注于在事件发生时保护数据和 IT 系统。

BCP 是一种积极主动的业务连续性策略，可在业务中断之前、期间和之后立即维持业务功能。同时，DRP 是一种有效响应 灾难并从灾难中恢复的反应性策略。

这两个计划通常单独处理，但协调的业务连续性和灾难恢复方法可以进一步增强组织的运营弹性。