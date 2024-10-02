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业务连续性和灾难恢复计划是企业赖以应对突发事件的风险管理战略。虽然这两个术语密切相关，但在选择哪一个适合您时，有一些关键的区别值得考虑：
无论您选择如何在组织中推进 BCDR 的开发，该领域在全球范围内的发展速度都值得您注意。由于数据丢失和停机等不良 BCDR 后果变得越来越昂贵，许多企业正在增加现有投资。根据 International Data Corporation (IDC) 最近发布的报告（ibm.com 外部链接），去年，全球公司准备为网络安全和解决方案投入的金额为 2190 亿美元，比前一年增长 12%。
业务连续性计划 (BCP) 和灾难恢复计划 (DRP) 可帮助组织为各种意外事件做好准备。如果部署得当，良好的 DR 计划可以帮助利益相关者更好地了解特定威胁可能对常规业务功能造成的风险。未投资业务连续性灾难恢复 (BCDR) 的企业更有可能因意外事件而遭受数据丢失、停机、经济处罚和声誉损害。
以下是投资业务连续性和灾难恢复计划的企业可以预期的一些好处：
当企业采取独立但经过协调的方法时，业务连续性灾难恢复 (BCDR) 规划最为有效。虽然业务连续性计划 (BCP) 与灾难恢复计划 (DRP) 相似，但也存在某些重要差异，因此单独制定它们更具优势：
在深入探讨如何构建有效的 BCP 和 DRP 之前，我们先来了解与这两者都相关的几个术语：
虽然每个企业对业务连续性规划的要求略有不同，但无论企业规模或行业如何，都有四个广泛使用的步骤能产生良好的结果。
业务影响分析 (BIA) 可帮助组织更好地了解他们面临的各种威胁。强大的 BIA 包括对所有潜在威胁及其可能暴露的任何漏洞创建详尽的描述。此外，BIA 还能估算出每个事件发生的可能性，以便组织对其进行相应的优先排序。
对于您在 BIA 中识别的每个威胁，您都需要为企业制定应对措施。不同的威胁需要不同的应对策略，因此，针对可能面临的每一种灾难，最好都能制定一份详细的计划，说明可以如何恢复。
下一步是，确定在发生灾难时灾难恢复团队中每个人需要做什么。这一步必须记录期望，并考虑在意外事件中人员如何进行沟通。请记住，许多威胁会关闭蜂窝和 Wi-Fi 网络等关键通信功能，因此最好拥有可靠的通信备用程序。
对于要应对的每种威胁，您都需要不断练习和完善 BCDR 计划，直到它们都能顺利运行。在不给任何人带来实际风险的情况下，演练场景应尽可能真实，这样可使团队成员建立信心并了解在业务连续性中断时他们可能会如何应对。
与 BCP 一样，DRP 确定了关键角色和职责，并且必须不断测试和完善才能有效。以下是创建 DRP 时广泛使用的四步流程。
与 BCP 一样，DRP 首先要仔细评估公司可能面临的每种威胁及其可能产生的影响。考虑每个潜在威胁可能造成的损害以及中断日常业务运营的可能性。其他考虑因素可能包括收入损失、停机时间、声誉修复成本（公共关系）以及因负面新闻而导致的客户和投资者损失。
有效的 DRP 需要您确切地了解您的企业拥有什么。定期进行这些清查，以便轻松识别硬件、软件、 IT 基础设施 以及您的组织关键业务功能所依赖的其他任何东西。您可以使用以下标签对每项资产进行分类，并确定其保护的优先级，即关键、重要 和 不重要。
如同在 BCP 中一样，您需要描述职责并确保团队成员拥有履行职责所需的所有资源。广泛使用的角色以及需纳入考虑的职责如下：
与 BCP 一样，您需要不断练习和更新 DRP 才能使其发挥有效作用。定期练习，并根据需要做出的任何有意义的更改更新您的文档。例如，如果贵公司在 DRP 制定后获得了一项新资产，您就需要将其纳入今后的计划中，否则当灾难来临时它将得不到保护。
无论您需要业务连续性计划 (BCP) 还是灾难恢复计划 (DRP)，或者两者同时或单独运行，了解其他企业如何制定计划来加强准备工作都会有所帮助。以下是一些帮助企业做好 BC 和 DR 准备的计划示例。
即使是轻微的中断也会让业务面临风险。IBM 拥有广泛的应急计划和灾难恢复解决方案，包括云备份和灾难恢复功能以及安全和弹性服务，可帮助您的企业做好应对各种威胁的准备。
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