虽然每个企业对业务连续性规划的要求略有不同，但无论企业规模或行业如何，都有四个广泛使用的步骤能产生良好的结果。

1. 进行业务影响分析

业务影响分析 (BIA) 可帮助组织更好地了解他们面临的各种威胁。强大的 BIA 包括对所有潜在威胁及其可能暴露的任何漏洞创建详尽的描述。此外，BIA 还能估算出每个事件发生的可能性，以便组织对其进行相应的优先排序。



2. 制定可能的对策

对于您在 BIA 中识别的每个威胁，您都需要为企业制定应对措施。不同的威胁需要不同的应对策略，因此，针对可能面临的每一种灾难，最好都能制定一份详细的计划，说明可以如何恢复。



3. 分配角色和责任

下一步是，确定在发生灾难时灾难恢复团队中每个人需要做什么。这一步必须记录期望，并考虑在意外事件中人员如何进行沟通。请记住，许多威胁会关闭蜂窝和 Wi-Fi 网络等关键通信功能，因此最好拥有可靠的通信备用程序。



4. 演练并修改计划

对于要应对的每种威胁，您都需要不断练习和完善 BCDR 计划，直到它们都能顺利运行。在不给任何人带来实际风险的情况下，演练场景应尽可能真实，这样可使团队成员建立信心并了解在业务连续性中断时他们可能会如何应对。

