业务连续性与灾难恢复：哪种计划适合您？
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Security IT infrastructure
2024 年 1 月 29 日

7 分钟

业务连续性和灾难恢复计划是企业赖以应对突发事件的风险管理战略。虽然这两个术语密切相关，但在选择哪一个适合您时，有一些关键的区别值得考虑：

  • 业务连续性计划 (BCP)：BCP 是一个详细计划，概述了组织在灾难发生时恢复正常业务功能将采取的步骤。其他类型的计划可能侧重于恢复和预防中断的一个特定方面（例如自然灾害或网络攻击），而 BCP 则采取广泛的方法，旨在确保组织能够应对尽可能广泛的威胁。
  • 灾难恢复计划 (DRP)：灾难恢复计划比 BCP 更详细，它包括应急计划，规定企业如何在中断期间专门保护其 IT 系统和关键数据。除了 BCP 之外，DR 计划还可以帮助企业保护数据和 IT 系统免受多种不同灾难场景的影响，例如大规模停电、自然灾害、勒索软件恶意软件攻击等。
  • 业务连续性和灾难恢复 (BCDR)：根据业务需求，业务连续性和灾难恢复 (BCDR) 可以一起或分开进行。最近，越来越多的企业开始将这两门学科结合起来实践，要求高管在业务连续性和灾难恢复实践方面开展合作，而不是各自为战。因此，这两个词被合并为一个词，即 BCDR 但这两种实践的基本含义保持不变。

无论您选择如何在组织中推进 BCDR 的开发，该领域在全球范围内的发展速度都值得您注意。由于数据丢失和停机等不良 BCDR 后果变得越来越昂贵，许多企业正在增加现有投资。根据 International Data Corporation (IDC) 最近发布的报告（ibm.com 外部链接），去年，全球公司准备为网络安全和解决方案投入的金额为 2190 亿美元，比前一年增长 12%。

为什么业务连续性和灾难恢复计划很重要？

业务连续性计划 (BCP) 和灾难恢复计划 (DRP) 可帮助组织为各种意外事件做好准备。如果部署得当，良好的 DR 计划可以帮助利益相关者更好地了解特定威胁可能对常规业务功能造成的风险。未投资业务连续性灾难恢复 (BCDR) 的企业更有可能因意外事件而遭受数据丢失、停机、经济处罚和声誉损害。

以下是投资业务连续性和灾难恢复计划的企业可以预期的一些好处：

  • 缩短停机时间：当灾难导致正常业务运营中断时，企业可能需要花费数亿美元才能恢复正常运行。高调的网络攻击尤其具有破坏性，经常引起不必要的关注，并导致投资者和客户纷纷转向宣称停机时间更短的竞争对手。无论您面临何种灾难，一个强有力的 BCDR 计划都可以缩短您的恢复时间。
  • 降低财务风险：根据 IBM 最近的《数据泄露成本报告》，2023 年数据泄露事件的平均成本为 445 万美元，自 2020 年以来增长了 15%。拥有强大的业务连续性计划的企业已证明，它们可通过缩短停机时间并增强客户与投资者的信心来大幅降低这些成本。
  • 减少处罚：如果客户的私人信息被泄露，组织会因为数据泄露面临巨额罚款。在医疗保健和个人金融领域运营的企业面临的风险更高，因为其处理的数据较为敏感。对于在这些行业运营的企业来说，制定强大的业务连续性战略至关重要，有助于将遭受巨额财务处罚的风险保持在相对较低的水平。
如何制定业务连续性灾难恢复计划

当企业采取独立但经过协调的方法时，业务连续性灾难恢复 (BCDR) 规划最为有效。虽然业务连续性计划 (BCP) 与灾难恢复计划 (DRP) 相似，但也存在某些重要差异，因此单独制定它们更具优势：

  • 强大的 BCP 侧重于在灾难发生之前、期间和之后保持正常运营的策略。
  • DRP 往往更具反应性，概述了应对事故和恢复一切正常运行的方法。

在深入探讨如何构建有效的 BCP 和 DRP 之前，我们先来了解与这两者都相关的几个术语：

  • 恢复时间目标 (RTO)：RTO 是指意外事件发生后恢复业务流程所需的时间。建立合理的 RTO 是企业在创建 BCP 或 DRP 时首先要做的事情之一。
  • 恢复点目标 (RPO)：企业的恢复点目标 (RPO) 是指企业在灾难中能够承受且仍能恢复的数据损失量。由于数据保护是许多现代企业的核心能力，因此一些企业会不断将数据复制到远程数据中心，以确保在发生大规模数据泄露时能连续运行。另一些企业将从备份系统恢复业务数据的可接受 RPO 设置为几分钟（甚至几小时），他们知道将能够恢复在此期间丢失的任何数据。
如何制定业务连续性计划 (BCP)

虽然每个企业对业务连续性规划的要求略有不同，但无论企业规模或行业如何，都有四个广泛使用的步骤能产生良好的结果。

1. 进行业务影响分析

业务影响分析 (BIA) 可帮助组织更好地了解他们面临的各种威胁。强大的 BIA 包括对所有潜在威胁及其可能暴露的任何漏洞创建详尽的描述。此外，BIA 还能估算出每个事件发生的可能性，以便组织对其进行相应的优先排序。

2. 制定可能的对策

对于您在 BIA 中识别的每个威胁，您都需要为企业制定应对措施。不同的威胁需要不同的应对策略，因此，针对可能面临的每一种灾难，最好都能制定一份详细的计划，说明可以如何恢复。

3. 分配角色和责任

下一步是，确定在发生灾难时灾难恢复团队中每个人需要做什么。这一步必须记录期望，并考虑在意外事件中人员如何进行沟通。请记住，许多威胁会关闭蜂窝和 Wi-Fi 网络等关键通信功能，因此最好拥有可靠的通信备用程序。

4. 演练并修改计划

对于要应对的每种威胁，您都需要不断练习和完善 BCDR 计划，直到它们都能顺利运行。在不给任何人带来实际风险的情况下，演练场景应尽可能真实，这样可使团队成员建立信心并了解在业务连续性中断时他们可能会如何应对。

如何制定灾难恢复计划 (DRP)

与 BCP 一样，DRP 确定了关键角色和职责，并且必须不断测试和完善才能有效。以下是创建 DRP 时广泛使用的四步流程。

1. 进行业务影响分析

与 BCP 一样，DRP 首先要仔细评估公司可能面临的每种威胁及其可能产生的影响。考虑每个潜在威胁可能造成的损害以及中断日常业务运营的可能性。其他考虑因素可能包括收入损失、停机时间、声誉修复成本（公共关系）以及因负面新闻而导致的客户和投资者损失。

2. 清点资产

有效的 DRP 需要您确切地了解您的企业拥有什么。定期进行这些清查，以便轻松识别硬件、软件、 IT 基础设施 以及您的组织关键业务功能所依赖的其他任何东西。您可以使用以下标签对每项资产进行分类，并确定其保护的优先级，即关键、重要 和 不重要。

  • 关键：对于正常业务运营所依赖的资产，将其标记为关键资产。
  • 重要：对于每天至少使用一次且一旦中断就会影响关键运营（但不会使其完全停止）的任何资产，请贴上此标签。
  • 不重要：此类资产在企业内使用频率不高，对于正常运营而言并非不可或缺。

3. 分配角色和责任

如同在 BCP 中一样，您需要描述职责并确保团队成员拥有履行职责所需的所有资源。广泛使用的角色以及需纳入考虑的职责如下：

  • 事件报告人： 负责维护 相关方的联系信息 ，并在 破坏性事件 发生时与 业务负责人 和 利益相关者 沟通。
  • DRP 主管：负责确保团队成员在事件发生期间执行分配的任务。
  • 资产管理员：其职责是在灾难发生时保护关键资产。

4. 演练计划

与 BCP 一样，您需要不断练习和更新 DRP 才能使其发挥有效作用。定期练习，并根据需要做出的任何有意义的更改更新您的文档。例如，如果贵公司在 DRP 制定后获得了一项新资产，您就需要将其纳入今后的计划中，否则当灾难来临时它将得不到保护。

强有力的业务连续性和灾难恢复计划示例

无论您需要业务连续性计划 (BCP) 还是灾难恢复计划 (DRP)，或者两者同时或单独运行，了解其他企业如何制定计划来加强准备工作都会有所帮助。以下是一些帮助企业做好 BC 和 DR 准备的计划示例。

  • 危机管理计划：良好的危机管理计划可以是业务连续性或灾难恢复计划的一部分。危机管理计划是概述了如何管理特定威胁的详细文档。它们提供了有关组织如何应对特定类型危机（例如停电、网络犯罪或自然灾害）的详细说明；具体来说，他们将如何应对事件发生时每小时、每分钟的压力。业务连续性和灾难恢复规划所需的许多步骤、角色和职责都与良好的危机管理计划相关。
  • 沟通计划：沟通计划同样适用于业务连续性和灾难恢复工作。它们概述了组织在意外事件期间如何具体解决公关问题。为了制定有效的沟通计划，企业领导者通常会与沟通专家合作，共同制定沟通计划。有些组织针对那些被认为可能发生且影响严重的灾难制定了具体的计划这样他们就确切地知道该如何应对。
  • 网络恢复计划：网络恢复计划可帮助组织恢复中断的网络服务，其中包括互联网接入、蜂窝数据、局域网 (LAN) 和广域网 (WAN)。网络恢复计划通常范围很广，因为它们专注于基本且必要的需求沟通，且应更多从业务连续性而非灾难恢复的角度来考虑它们。鉴于很多网络服务对业务运营的重要性，网络恢复计划侧重于在发生中断后为快速、有效地恢复服务而需采取的步骤。
  • 数据中心恢复计划：较之 DRP，数据中心恢复计划更有可能被纳入 BCP，因为它侧重于数据安全以及对 IT 基础设施构成的威胁。数据备份面临的部分常见威胁包括人员配备不足、网络攻击、停电以及难以遵守合规要求。
  • 虚拟化恢复计划：与数据中心计划一样，虚拟化恢复计划更有可能成为 BCP 而非 DRP 的一部分，因为 BCP 专注于 IT 和数据资源。虚拟化恢复计划依赖虚拟机 (VM) 实例，这些实例可以在中断后的几分钟内投入运行。虚拟机是对物理计算机的表示/模拟，通过高可用性 (HA) 提供关键应用程序恢复的能力，或使系统持续运行而不发生故障的能力。
业务连续性和灾难恢复解决方案

即使是轻微的中断也会让业务面临风险。IBM 拥有广泛的应急计划和灾难恢复解决方案，包括云备份和灾难恢复功能以及安全和弹性服务，可帮助您的企业做好应对各种威胁的准备。

作者
Mesh Flinders Writer

利用 IBM 业务连续性规划解决方案保护数据并加快恢复速度