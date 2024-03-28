交易处理系统 (TPS) 是一种数据管理信息处理软件，在业务交易过程中用于管理客户和业务数据的收集与检索。
TPS 可创建快速准确的执行环境，通过各种形式的信息处理，确保数据的可用性、安全性和完整性。TPS 还提供自定义和自动化功能，以加快计算机系统处理活动，并支持为商业智能 (BI) 预测和更高级别的趋势分析提供报告。
第一个 TPS Sabre 由 IBM 于 1960 年代初为美国航空公司建造。Sabre 设计为每天处理多达 83,000 笔交易，并在两台 IBM 7090 计算机上运行。Sabre 的后续迭代，例如航空公司控制程序 (ACP) 和交易处理设施 (TPF)，被大型银行、信用卡公司和连锁酒店采用。如今，各主要行业的公司都依靠现代交易处理系统软件来处理业务交易。
与商家的销售点 (POS) 系统（用于读取信用卡数据、打印收据和管理现金支付等活动）不同，交易处理系统存储、发送和接收对于验证和完成业务交易必不可少的交易数据。例如，杂货店的顾客使用信用卡购买一袋咖啡豆时，会在 POS 机上刷卡，而 TPS 会收集卡信息，与顾客的银行沟通，并批准或拒绝购买。
在线商家还会使用称为联机事务处理 (OLTP) 系统的 TPS 来验证和完成类似的购买。在这种情况下，OLTP 还可能与商家的运营中心通信，以检查产品可用性，并分发配送指令以履行客户订单。
考虑在线交易处理系统时，应当注意 OLTP 与类似的联机分析处理 (OLAP) 系统之间的区别。虽然两者都用于数据处理，但功能并不相通。
OLTP 专为执行在线数据库交易而设计。这些类型的系统通常是为服务人员（收银员、银行出纳、航空公司柜台人员）或客户自助服务门户（网上银行、电子商务、酒店或差旅预订）而构建。
联机分析处理 (OLAP) 系统针对复杂数据分析进行了优化。此类系统用于从复杂的数据集中生成有用的报告和洞察分析，通常由数据科学家和业务分析师使用，协助获取商业智能 (BI)、开展数据挖掘和改善宏观决策。
无论供应商是谁，全面的 TPS 均可实现三大功能。
交易处理系统 (TPS) 和联机事务处理系统 (OLTP) 可按信息处理方法分为两类。公司对 TPS 的选择将取决于其独特的业务需求，同时也可以采用混合模式。
批量交易处理方法在规定的时间段内收集交易，并按照预定的时间间隔一次性处理所有交易。批处理是高效处理大量交易（例如薪酬交易或批量数据更新）的理想方法。虽然批处理旨在高效处理复杂的数据集，但在响应时间上存在固有的延迟。
像 OLTP 这样的 TPS 系统使用实时处理方法，TPS 将在每个事务发生时对其进行处理。这些系统提供即时响应，使得 POS 交易、在线购物和预订系统成为可能。
无论是批处理系统还是实时系统，交易处理系统 (TPS) 都可分为四个主要部分。
任何数量的交易，包括发票、账单、优惠券和其他类型的订单（如采购订单），都可以被视为 TPS 的输入。理论上，任何类型的订单输入都可以被视为输入数据。
TPS 可以生成从现金流量报告到收据的各种与用例相关的输出，并且可用于记录保存、数据分析、税务申报和其他官方业务用途。
TPS 的处理系统读取输入，完成数据修改或更新，并创建有用的输出，例如销售确认或库存报告。
虽然存储在某些情况下可能是指物理数据存储硬件，但普通 TPS 还会创建易于导航的目录，用于存储输入和输出数据（通常采用某种形式的数据库）。
任何交易处理系统 (TPS) 的目标都是使业务交易顺畅进行。为此，一个有效的 TPS 应具备以下关键特性：
交易软件通过同时有效地管理多项交易，在大型机服务器中发挥着关键作用。
利用生成式 AI 加速和简化大型机应用程序的现代化。
利用面向智能资产管理和供应链的 AI 解决方案，构建更具弹性的业务。