TPS 可创建快速准确的执行环境，通过各种形式的信息处理，确保数据的可用性、安全性和完整性。TPS 还提供自定义和自动化功能，以加快计算机系统处理活动，并支持为商业智能 (BI) 预测和更高级别的趋势分析提供报告。

第一个 TPS Sabre 由 IBM 于 1960 年代初为美国航空公司建造。Sabre 设计为每天处理多达 83,000 笔交易，并在两台 IBM 7090 计算机上运行。Sabre 的后续迭代，例如航空公司控制程序 (ACP) 和交易处理设施 (TPF)，被大型银行、信用卡公司和连锁酒店采用。如今，各主要行业的公司都依靠现代交易处理系统软件来处理业务交易。

与商家的销售点 (POS) 系统（用于读取信用卡数据、打印收据和管理现金支付等活动）不同，交易处理系统存储、发送和接收对于验证和完成业务交易必不可少的交易数据。例如，杂货店的顾客使用信用卡购买一袋咖啡豆时，会在 POS 机上刷卡，而 TPS 会收集卡信息，与顾客的银行沟通，并批准或拒绝购买。

在线商家还会使用称为联机事务处理 (OLTP) 系统的 TPS 来验证和完成类似的购买。在这种情况下，OLTP 还可能与商家的运营中心通信，以检查产品可用性，并分发配送指令以履行客户订单。