IBM® Airline Control System V2® (ALCS) 是应用程序和 z/OS® 操作系统之间的软件接口。
ALSC 作为 z/OS 下的作业或已启动任务运行，为航空公司、银行、酒店和其他产生高交易率、需要快速响应时间和高系统可用性的行业提供实时交易处理设施。典型应用包括航空公司和铁路的客运和货运预订、酒店预订系统以及信用卡授权。
ALCS 提供高性能和容量、高水平的系统可用性以及高事务率。
ALCS 可与其他事务处理平台连接，并可访问业务应用程序的关系数据库。
ALCS 将 z/OS 环境用于现有 TPF 应用程序，包括 z/OS 数据处理设施和功能。
ALCS 为您提供 ALCS 和 Transaction Processing Facility (TPF) 之间的应用程序高度可移植性。
IBM® Airline Control System V2® (ALCS) 拥有集中式数据库和程序系统，与分布式系统相比，它具有许多优势，包括：立即访问数据更改和程序更新；集中安全控制；以及提取当前财务、业务和数据处理信息以用于业务管理和 IT 规划目的的能力。
ALCS 应用程序编程接口 (API) 使您能够使用为 z/TPF (V1.1)、TPF（V4.1 或更早版本）和所有早期版本的 ALCS 一起使用而编写的应用程序，几乎无需更改源代码。借助 ALCS，您可以访问为 TPF 系列产品开发的全系列应用程序。您可以加入活跃的市场，购买和销售单个应用程序或完整的应用程序系统。
ALCS 提供逻辑单元 (LU) 6.2 通信。它与 WebSphere® MQ for z/OS® 完全兼容。这允许 ALCS 应用程序与其他 ALCS 应用程序或相同或类似系统上的其他应用程序交换消息，或者在使用 IBM WebSphere MQ 产品支持消息队列的其他平台上交换消息。ALCS 可以使用 TCP/IP 与同一操作系统区域中的其他应用程序或远程应用程序和设备进行通信。
ALCS 与 Tivoli® NetView 连接，用于 ALCS 及其应用程序（包括 REXX）的自动化操作。它包括 Interactive System Productivity Facility (ISPF) 面板，以提高可用性并简化维护。系统接管设施支持热 ALCS 备用系统，从而减少计划内和计划外切换所需的时间。它还具有实时数据库重组功能，用于实时数据库的在线扩展、收缩和优化。
ALCS 具有高级语言支持。它与 MVS Data Facility Product 支持的 IBM Language Environment® for MVS 文件介质连接，以 C、C++、PL/I 和 COBOL 语言编写。ALCS 还提供关系数据库支持。它与 IBM Db2® for z/OS® 连接，提供对结构化查询语言 (SQL) 的全面支持，包括动态 SQL。这允许应用程序对关系数据库中的数据进行读写访问。
64 位寻址允许 ALCS 使用 2 GB 以上的虚拟内存和真实内存，从而消除内存限制。其电子邮件工具使用外部邮件服务器或邮件传输代理 (MTA) 通过 TCP/IP 网络传输和接收电子邮件。您可以使用 ALCS Web 服务器工具通过 TCP/IP 网络向 Web 浏览器客户端提供网页和应用程序功能。ALCS 还包括增强的上下文相关在线帮助工具，用于创建特定于您所在位置的帮助文件。