ALCS 应用程序编程接口 (API) 使您能够使用为 z/TPF (V1.1)、TPF（V4.1 或更早版本）和所有早期版本的 ALCS 一起使用而编写的应用程序，几乎无需更改源代码。借助 ALCS，您可以访问为 TPF 系列产品开发的全系列应用程序。您可以加入活跃的市场，购买和销售单个应用程序或完整的应用程序系统。