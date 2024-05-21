主题演讲 2 人工智能驱动的自动化时代 了解 IBM 的新一代生成式 AI 驱动的洞察分析和 AI 驱动的自动化功能如何通过简化和优化所有业务技术以实现最大影响，帮助您应对这一挑战。

主题演讲 3 利用 watsonx 助手提高生产力 了解企业如何部署 AI 助手，利用大量数据获取个性化洞察并转化为及时的自动化行动，使用 Natural Language Understanding 和机器学习技术实现业务流程自动化，从而赋予团队必要的专业知识，以此提高绩效水平。

主题演讲 4 watsonx：利用可信的模型、数据和治理来扩大生成式 AI 的影响力 随着生成式 AI 从实验走向生产，企业必须学会如何利用负责任的 AI 创造业务价值。了解如何借助 watsonx（一个面向生成式 AI 和机器学习的 AI 和数据平台），使用您自己的可信数据训练基础模型，并应用治理功能来构建合乎道德、负责任的 AI 系统。

主题演讲 5 构建 AI 所需的架构：采用生成式 AI 并为生成式 AI 而设计的混合云 如何利用可用数据（随着生成式 AI 的激增，可用数据在未来 5 年中的增长将超过 250%）来训练 AI，同时优先考虑治理和安全？了解各种组织正如何将 watsonx 数据和 AI 平台与 Red Hat OpenShift 和 IBM 基础架构解决方案相结合，在不影响性能的情况下治理和保护其数据和 AI 模型。