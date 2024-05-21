了解 IBM 的新一代生成式 AI 驱动的洞察分析和 AI 驱动的自动化功能如何通过简化和优化所有业务技术以实现最大影响，帮助您应对这一挑战。
了解企业如何部署 AI 助手，利用大量数据获取个性化洞察并转化为及时的自动化行动，使用 Natural Language Understanding 和机器学习技术实现业务流程自动化，从而赋予团队必要的专业知识，以此提高绩效水平。
随着生成式 AI 从实验走向生产，企业必须学会如何利用负责任的 AI 创造业务价值。了解如何借助 watsonx（一个面向生成式 AI 和机器学习的 AI 和数据平台），使用您自己的可信数据训练基础模型，并应用治理功能来构建合乎道德、负责任的 AI 系统。
如何利用可用数据（随着生成式 AI 的激增，可用数据在未来 5 年中的增长将超过 250%）来训练 AI，同时优先考虑治理和安全？了解各种组织正如何将 watsonx 数据和 AI 平台与 Red Hat OpenShift 和 IBM 基础架构解决方案相结合，在不影响性能的情况下治理和保护其数据和 AI 模型。
与 IBM 高级副总裁兼研究总监 Darío Gil 博士一起探讨“AI 创造价值的时代”。深入了解将生成式 AI 纳入工作流所面临的挑战。了解 IBM 旨在扩展企业 AI 的最新技术，并解读 AI 业务策略的成功案例。
了解顶级 CEO 们的与众不同之处，以及要在生成式 AI 时代脱颖而出，他们必须应对的六个残酷事实：从人员挑战到运营障碍，再到数据与技术限制。
深入了解为什么量子安全计算和网络安全必须成为董事会级别的考虑因素。了解量子安全领域的优胜者如何率先帮助组织实施量子安全标准。
在不断变化的威胁环境中重新思考安全问题。通过平台化为下一代安全范式做好准备，从而巩固企业未来的弹性并释放数字化转型的潜力。