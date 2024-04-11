公开 采用开放标准，包括 REST、DFDL、OpenAPI、XML、JSON、TLS 和 Java。将 z/TPF 实施与 IBM Z 硬件相结合，使这些协议能够实现一流的性能。

连接 z/TPF 采用面向核心服务和数据的行业标准方法（包括 REST、HTTP、MQ、MongoDB 和 Kafka），连接到混合多云架构的其他部分。

安全 z/TPF 支持普遍加密，使您能够利用硬件加速的强密码套件保护流经网络、存储在磁盘上和缓存在内存中的数据。

z/TPFDF 实施数据库组织标准，提高应用程序性能，并避免修改程序。

TPF Operations Server 提高 z/TPF 系统可用性、减少计划外停机次数并实现操作流程自动化。