主页 计算和服务器 Z z/TPF IBM z/Transaction Processing Facility
领先的事务处理器，能够在实时环境中处理大量事务
什么是 z/Transaction Processing Facility？

IBM® z/Transaction Processing Facility (z/TPF) 是一款大容量、高吞吐量的事务处理器，能够处理跨地域分散的大型网络的大量、连续的复杂事务负载。然而，z/TPF 不仅仅是一款事务处理器，还是一个操作系统、一个独特的数据库，所有这些功能都能作为一个系统进行协作。

  • 即使在不可预测的事务高峰期，也能快速、一致地响应
  • 每秒能够管理数百万个事务
  • 与竞争产品相比，每个事务的成本降至最低
  • 集中、一致、安全且高度可用的数据库处理
优势
公开

采用开放标准，包括 REST、DFDL、OpenAPI、XML、JSON、TLS 和 Java。将 z/TPF 实施与 IBM Z 硬件相结合，使这些协议能够实现一流的性能。

 连接

z/TPF 采用面向核心服务和数据的行业标准方法（包括 REST、HTTP、MQ、MongoDB 和 Kafka），连接到混合多云架构的其他部分。

 安全

z/TPF 支持普遍加密，使您能够利用硬件加速的强密码套件保护流经网络、存储在磁盘上和缓存在内存中的数据。

 z/TPFDF

实施数据库组织标准，提高应用程序性能，并避免修改程序。

 TPF Operations Server

提高 z/TPF 系统可用性、减少计划外停机次数并实现操作流程自动化。

 TPF Toolkit

利用集成式工作台，提供面向桌面的强大工具，其中包含易于使用的编辑器和向导。
z/Transaction Processing Facility 产品系列
  • z/Transaction Processing Facility Enterprise Edition (z/TPF)
  • z/Transaction Processing Facility Database Facility (z/TPFDF)
  • TPF Operations Server
  • TPF Toolkit
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基础软件
z/Transaction Processing Facility Enterprise Edition (z/TPF)

一种操作系统，旨在提供可用性，以便为任务关键型应用程序执行大容量、近乎实时的事务处理。

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z/Transaction Processing Facility Database Facility (z/TPFDF)

一个数据库管理器，通过提供集中式数据库例程来提高程序员生产力，
并能够通过简单的应用程序接口高速访问持久数据。

使用 z/TPFDF，程序员只需了解数据的逻辑关系，而不是它们的物理特征。

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深入了解产品系列
TPF Operations Server

一个用来管理和维护 IBM z/TPF 的控制台自动化和增强应用程序。

TPF Operations Server 在 z/TPF 复合体的外部运行，可以从单个工作站监控多个 IBM z/TPF 系统、自动执行操作任务以及快速、准确地诊断问题。

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TPF Toolkit

一个基于 Eclipse 的开发环境，可以编辑、编译和调试 IBM TPF 应用程序。

TPF Toolkit 使用工作站的图形用户界面 (GUI)，其中包含易于使用的工具和向导，这些工具和向导经过整合、功能强大，并且易于使用和自定义。

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技术细节
z/TPF 和 z/TPFDF

在我们的 Knowledge Center 中，可以找到有关硬件和软件要求以及适用于转换引擎的支持的详细信息。

了解要求 TPF Operations Server

在我们的 Knowledge Center 中，可以找到 TPF Operations Server 的机器和编程要求。

了解要求 TPF Toolkit

在我们的 Knowledge Center 中，可以找到用来管理 TPF Toolkit 的过程和方法。

阅读管理员指南
资源
z/TPF Redbooks

深入了解 z/TPF 产品系列的解决方案场景、用例等等。

了解 Redbooks TPF 用户组

一个由 IBM 员工和行业领导者组成的合作组织，致力于推动 z/TPF 的发展。

访问网站 IMS Tools 系列

通过按需、特定于应用程序的数据库和事务管理工具来增强 IMS 的性能。

了解更多信息 CICS Family

利用世界领先的应用程序服务器软件，对 IBM Z 上的任务关键型应用程序进行现代化改造。

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