IBM® z/Transaction Processing Facility (z/TPF) 是一款大容量、高吞吐量的事务处理器，能够处理跨地域分散的大型网络的大量、连续的复杂事务负载。然而，z/TPF 不仅仅是一款事务处理器，还是一个操作系统、一个独特的数据库，所有这些功能都能作为一个系统进行协作。
采用开放标准，包括 REST、DFDL、OpenAPI、XML、JSON、TLS 和 Java。将 z/TPF 实施与 IBM Z 硬件相结合，使这些协议能够实现一流的性能。
z/TPF 采用面向核心服务和数据的行业标准方法（包括 REST、HTTP、MQ、MongoDB 和 Kafka），连接到混合多云架构的其他部分。
z/TPF 支持普遍加密，使您能够利用硬件加速的强密码套件保护流经网络、存储在磁盘上和缓存在内存中的数据。
实施数据库组织标准，提高应用程序性能，并避免修改程序。
提高 z/TPF 系统可用性、减少计划外停机次数并实现操作流程自动化。
利用集成式工作台，提供面向桌面的强大工具，其中包含易于使用的编辑器和向导。
在我们的 Knowledge Center 中，可以找到有关硬件和软件要求以及适用于转换引擎的支持的详细信息。
在我们的 Knowledge Center 中，可以找到 TPF Operations Server 的机器和编程要求。
在我们的 Knowledge Center 中，可以找到用来管理 TPF Toolkit 的过程和方法。