执行在线数据库重组以支持 24x7 全天候可用性，并管理全功能 IMS 数据库和 HALDB。
提高分析人员的工作效率，并改进 IMS 应用程序性能、资源利用率和系统可用性。
使用集成解决方案同时备份和恢复多个数据集和快速路径区域。
支持离线数据库重组，并可管理全功能 IMS 数据库和 HALDB。
利用易于使用的实用程序集来分析、维护和调整 IMS 快速路径数据库，从而帮助您提高系统可用性。
获取有效监控和管理 IMS Transaction Manager 环境所需的工具。
提高效率并缩短重组维护时间。
提前并频繁检查您的 IMS 数据库是否存在潜在问题。
利用易于使用的一步式程序来构建所有 IMS 索引。
创建高速备份和恢复数据库资源。
通过简化前缀解析和更新任务来改善管理。
在 IMS 数据库保持联机状态时对其进行重组。
实现高速数据库加载等功能。
通过附加功能实现高速数据库卸载。
使用单个工具管理 IMS 管理任务。
支持高效执行计划外 IMS 冷启动，并可在发生 IMS 紧急重新启动 (ERE) 故障后保持数据库完整性。
管理和维护 IMS 数据库的完整性和一致性。
自动执行 IMS 系统和数据库的克隆流程，从而帮助减少复制 IMS 数据库或创建完整 IMS 系统克隆所需的时间。
加密文件、数据库和应用程序，满足数据安全和隐私法规要求，并控制云端数据的加密密钥。
简化对复杂系统环境的管理。
通过单点控制，在任意数量的 z/OS 映像上跨多达 64 个 IMS 区域来运行、分析和协调 IMS 命令。
将现有 IMS 全功能数据库转换为 IMS HALDB 数据库。
创建一个随机化模块，以便直接或按顺序访问数据库段。
更轻松地更改 IMS 系统生成环境和应用程序资源。
访问各种 IMS Tools 产品所共享的通用基础架构。
无需猜测即可确定缓冲池变更的影响。
获取 IMS 数据库和 IMS TM 系统的全面事务性能和系统资源使用情况报告。
通过报告功能来优化关键 IMS 系统的性能和可用性，同时减少潜在的延迟或中断情况。
通过压缩使用 3270 控制台数据流协议的数据流，减少响应时间和降低行成本。
借助适用于 IMS 数据库和 IMS 事务管理系统的强大问题分析辅助工具，更快、更轻松地识别和解决问题。
分析事务性能和行为问题，并简化问题分析。
获取一款免费产品，其中包含精选 IBM IMS Tools 所需的组件以及与基础架构相关的通用功能。
通过调试功能提高应用程序编程和测试效率，从而确保 IMS、DB2 和 WebSphere MQ 应用程序正常运行。
无缝管理您的 IMS ETO 环境。
管理 IMS 消息队列及完整性。
轻松分析和比较 IMS 配置。
自动、正确地重新启动 IMS 批处理程序，以减少错误并提高可用性。
有效管理多个 IMS 系统。
改进工作负载管理、运营分析、安全性、事件日志记录等。