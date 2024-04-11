使用快速复制和其他数据复制流程刷新现有测试环境或创建新环境。通过将复制过程从主机转移到存储处理器来节省主机 CPU 和 I/O 资源，并使用系统管理存储器 (SMS) 选项来遵守存储配置和标准。该工具通过高级数据屏蔽和更新数据库恢复控制 (DBRC) 提供数据安全匿名性，包括对高可用性大型数据库 (HALDB) 的支持。