IBM IMS Cloning Tool for z/OS 助力用户快速、轻松克隆 IMS 子系统和数据库，以提高数据可用性。IMS Cloning Tool 将快速复制技术与自动化结合，能够提高生产效率、显著减少生产停机时间并降低创建精确副本或克隆 IMS 子系统和数据库的成本。工具协助用户克隆完整的 IMS 子系统或快速选择数据库，通过自动化和易于使用的用户界面简化克隆管理，通过取代劳动密集型手动任务提高员工生产力并减少错误。
深入了解有关让新功能可用的通信。
通过集成 ISPF 接口并借助 IBM Db2® Cloning Tool 来简化克隆活动。可以访问这两个产品，并且更轻松地查找所有数据集名称和选择数据。
通过自动化，在目标系统上创建新的目标数据库定义，删除刷新的目标 IMS 数据库数据集，并更新内部信息以反映重命名的数据集。
使用模糊副本时，利用该工具通过应用日志来创建一致的数据库副本。可以将 IMS 数据库复制到同一子系统内或复制到不同的子系统。
使用该工具的交易一致性副本，用户将能够不间断地访问应用程序。可以通过更新适当的目标 IMS 控制数据集来减少手动克隆过程。
由于无需再重建索引，因此减少了运行时间和克隆步骤。可以自动清理之前刷新的目标 IMS 数据集并验证是否包含所有必需的数据。
刷新测试环境或通过快速复制和其他数据复制过程来创建新环境。存储感知技术复制 IMS 系统和数据，有助于缩短时间并最大限度地减少中断。
使用快速复制和其他数据复制流程刷新现有测试环境或创建新环境。通过将复制过程从主机转移到存储处理器来节省主机 CPU 和 I/O 资源，并使用系统管理存储器 (SMS) 选项来遵守存储配置和标准。该工具通过高级数据屏蔽和更新数据库恢复控制 (DBRC) 提供数据安全匿名性，包括对高可用性大型数据库 (HALDB) 的支持。
利用在 Parallel Sysplex 环境中跨多个 IMS 子系统共享数据的能力。IMS Cloning Tool 可克隆整个 IMS 系统和关联数据库，还可在同一或共享逻辑分区 (LPAR) 上选择 IMS 数据库，包括数据共享组或子集中的所有 IMS 子系统。
使用 VOLSER 掩码、SMS 存储组或两者的组合运行 IBM FlashCopy 或 STK SnapShot 副本，消除对单个卷规格的要求。该工具发出 DFSMSdss 命令启动 FlashCopy 或 SnapShot，整个过程保持透明，因此，无需额外的 JCL 即可运行这些工具。此外，还能够同时收集源卷 ICF 目录信息、启动 FlashCopy/SnapShot 副本保持重命名完整性，以及执行测试来终止 FlashCopy 或 SnapShot 关系。
使用广泛的 SMS 选项，可确定如何将 SMS 类构造应用于克隆数据集，确保正确管理这些数据集。该工具还提供卷特征（SMS 和非 SMS 或按设备大小）的自动配对。
有关使用 IMS™ Cloning Tool 的子系统克隆功能的信息。
浏览 PDF 格式的 IMS Tools 产品出版物和技术说明。
有关 IBM 解决方案的详细信息，包括自主功能、克隆、恢复和运行状况监控。
使用单个工具管理 IMS 管理任务。
支持高效执行计划外 IMS 冷启动，并可在发生 IMS 紧急重新启动故障后保持数据库完整性。
管理和维护 IMS 数据库的完整性和一致性。
将现有 IMS 全功能数据库转换为 IMS HALDB 数据库。
创建一个随机化模块，以便直接或按顺序访问数据库段。
更轻松地更改 IMS 系统生成环境和应用程序资源。
访问各种 IMS Tools 产品所共享的通用基础架构。