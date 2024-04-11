主页 Z 软件 IMS Cloning Tool IMS Cloning Tool for z/OS
自动执行 IMS 系统和数据库的克隆流程，从而帮助减少复制 IMS 数据库或创建完整 IMS 系统克隆所需的时间
抽象几何 V 形图案的图示

IBM IMS Cloning Tool for z/OS 助力用户快速、轻松克隆 IMS 子系统和数据库，以提高数据可用性。IMS Cloning Tool 将快速复制技术与自动化结合，能够提高生产效率、显著减少生产停机时间并降低创建精确副本或克隆 IMS 子系统和数据库的成本。工具协助用户克隆完整的 IMS 子系统或快速选择数据库，通过自动化和易于使用的用户界面简化克隆管理，通过取代劳动密集型手动任务提高员工生产力并减少错误。
IMS Tools：新功能

深入了解有关让新功能可用的通信。
优势 简化克隆管理

通过集成 ISPF 接口并借助 IBM Db2® Cloning Tool 来简化克隆活动。可以访问这两个产品，并且更轻松地查找所有数据集名称和选择数据。

 通过自动化节省时间

通过自动化，在目标系统上创建新的目标数据库定义，删除刷新的目标 IMS 数据库数据集，并更新内部信息以反映重命名的数据集。

 加强数据库副本管理

使用模糊副本时，利用该工具通过应用日志来创建一致的数据库副本。可以将 IMS 数据库复制到同一子系统内或复制到不同的子系统。

 提高工作效率

使用该工具的交易一致性副本，用户将能够不间断地访问应用程序。可以通过更新适当的目标 IMS 控制数据集来减少手动克隆过程。

 减少错误

由于无需再重建索引，因此减少了运行时间和克隆步骤。可以自动清理之前刷新的目标 IMS 数据集并验证是否包含所有必需的数据。

 快速克隆 IMS 子系统

刷新测试环境或通过快速复制和其他数据复制过程来创建新环境。存储感知技术复制 IMS 系统和数据，有助于缩短时间并最大限度地减少中断。
功能
克隆完整的 IMS 子系统

使用快速复制和其他数据复制流程刷新现有测试环境或创建新环境。通过将复制过程从主机转移到存储处理器来节省主机 CPU 和 I/O 资源，并使用系统管理存储器 (SMS) 选项来遵守存储配置和标准。该工具通过高级数据屏蔽和更新数据库恢复控制 (DBRC) 提供数据安全匿名性，包括对高可用性大型数据库 (HALDB) 的支持。
支持数据共享

利用在 Parallel Sysplex 环境中跨多个 IMS 子系统共享数据的能力。IMS Cloning Tool 可克隆整个 IMS 系统和关联数据库，还可在同一或共享逻辑分区 (LPAR) 上选择 IMS 数据库，包括数据共享组或子集中的所有 IMS 子系统。
运行 IBM FlashCopy 或 STK SnapShot

使用 VOLSER 掩码、SMS 存储组或两者的组合运行 IBM FlashCopy 或 STK SnapShot 副本，消除对单个卷规格的要求。该工具发出 DFSMSdss 命令启动 FlashCopy 或 SnapShot，整个过程保持透明，因此，无需额外的 JCL 即可运行这些工具。此外，还能够同时收集源卷 ICF 目录信息、启动 FlashCopy/SnapShot 副本保持重命名完整性，以及执行测试来终止 FlashCopy 或 SnapShot 关系。
使用 SMS 选项

使用广泛的 SMS 选项，可确定如何将 SMS 类构造应用于克隆数据集，确保正确管理这些数据集。该工具还提供卷特征（SMS 和非 SMS 或按设备大小）的自动配对。
线性回归资源 IMS 子系统克隆

有关使用 IMS™ Cloning Tool 的子系统克隆功能的信息。

 IMS Tools 产品文档

浏览 PDF 格式的 IMS Tools 产品出版物和技术说明。

 IBM Redbooks：用于自动化数据库管理的 IMS 解决方案

有关 IBM 解决方案的详细信息，包括自主功能、克隆、恢复和运行状况监控。
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 IMS High Performance System Generation Tools for z/OS

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 IMS Tools Base for z/OS

访问各种 IMS Tools 产品所共享的通用基础架构。

 深入了解有关 IMS Tools 的更多信息
后续步骤

使用 IMS Cloning Tool for z/OS 自动执行 IMS 系统和数据库的克隆过程。安排与 IBM Z 代表进行 30 分钟的免费会议。

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