分析事务性能和行为问题，并简化问题分析
IBM Transaction Analysis Workbench 这一工具提供了统一的 z/OS 事务性问题管理平台。
通过 Transaction Analysis Workbench，您可以查看各个 z/OS 子系统，也可以将它们合并到单个统一视图中，功能包括回放或跟踪各个 z/OS 子系统内部以及相互之间的事务流。
Transaction Analysis Workbench 不需要特殊的代理软件来收集数据进行分析，而是会使用各个子系统在常规事务处理和系统操作期间生成的日志和其他历史数据。
Transaction Analysis Workbench for z/OS 功能摘要
分析来自多个 z/OS 子系统的记录，包括 IBM CICS、IBM Db2、IBM IMS™、IBM MQ、SMF、IBM WebSphere Application Server for z/OS 和 IBM z/OS Connect。超过 1,500 种日志记录类型。
包括每个子系统在正常运行期间已生成的日志和其他历史数据。无需特殊的代理软件。
在单个合并视图中查看异构事务中的所有事件，例如 CICS-Db2、CICS-DBCTL、IMS-Db2。
基于 ISPF 的日志浏览器在一致的单一界面中显示所有日志记录。可以浏览按时间顺序合并的多个日志的汇总记录，然后查看单个记录的所有字段，以及单个字段的目标详细信息。熟悉 ISPF 编辑器的用户会很快熟悉基于 ISPF 的日志浏览器。滚动、查找文本字符串、为记录添加书签、按日志记录时间戳导航、根据字段值筛选记录以及根据原始日志创建摘录。
可以生成各种批处理报告，帮助解决常见的事务分析问题。例如，CICS-DBCTL 综合事务分析报告有助于确定导致响应时间过长的原因是 IBM CICS 还是 IBM IMS 的问题。
连接并了解涵盖各子系统事务的日志事件。在 ISPF 日志浏览器中的任意日志记录旁边输入 TX。浏览器会显示与同一事务相关的记录，并隐藏其他记录。该功能可以跟踪各种可用日志中的事务，提供跨子系统的事件时间线，并突出显示在子系统专用工具中通常不会显示的延迟。跟踪功能还可以帮助开发人员了解系统的行为和相互关系。
IBM Transaction Analysis Workbench 提供了一个用于分析会话问题的备选框架。会话概括了有关问题及其分析的信息，包含了相关时间段、涉及的系统以及相应的日志文件。如果您创建会话，则其他用户可以共享该会话，而不是创建自己的会话。您还可以标记值得关注的日志记录，并在会话历史记录中添加备注，以帮助其他用户继续处理您创建的会话。
为问题创建会话时，可以选择描述工作流的会话模板。工作流是分析问题的任务序列。每项任务可以是书面指令，也可以是批处理作业的作业控制语言 (JCL)。专家可以开发工作流来帮助其他用户（例如帮助台工作人员）开始分析问题，或者至少选择分析所需的日志文件，而不是立即将问题指派给专家。
自动选择文件消除了手动查找分析所需日志数据的繁琐流程。只需指定时间段和关注的系统，IBM Transaction Analysis Workbench 就会找到相应的日志文件并将其附加到问题会话中。
您可以运行 IBM Transaction Analysis Workbench for z/OS 批处理作业，将日志数据转发到主机外分析平台，例如 Elastic Stack 或 Splunk。在 Kibana 或 Splunk 仪表板中查看日志数据，与主机内分析相辅相成。
所有日志记录的一致用户界面有助于轻松将分析技能扩展到不熟悉的日志类型和子系统。了解如何使用日志浏览器分析熟悉的子系统中的日志记录，然后重复使用这些技能来分析其他记录类型。
ISPF 对话框用户界面提供了选项层次结构，用于进行交互式日志浏览、管理会话、生成 JCL 以运行批处理作业，以及定义与分析相关的各种存储库记录（例如系统定义和过滤器）。
存储库是 Transaction Analysis Workbench 存储事务分析相关数据的数据集。用户可以共享存储库。一些存储库可以与其他产品共享。
报告和提取实用程序是一个批处理程序，可以创建报告和数据提取供 Transaction Analysis Workbench 和 JavaScript 对象表示法 (JSON) 进一步处理，也可以创建逗号分隔值 (CSV) 文件供其他应用程序使用。ISPF 对话框会生成 JCL 以运行该实用程序。
自动选择文件实用程序是一个批处理程序，可以根据时间段和系统定义查找会话的日志文件。
知识模块是 Transaction Analysis Workbench 用于解释和处理特定类型日志记录的可执行加载模块。
您可以使用这个适用于 IBM Explorer for z/OS 的 Transaction Analysis Workbench 插件来查看或创建会话、提交会话工作流任务的 z/OS 批处理作业以及查看这些批处理作业的输出。
浏览分步教程，帮助您开始使用 Transaction Analysis Workbench。
此教程向您展示如何为问题创建会话，手动指定问题的日志文件，然后浏览日志文件。
此教程向您展示如何为会话创建批处理报告。
此教程向您展示如何将 IMS 系统定义到 Transaction Analysis Workbench，然后使用该系统定义来查找特定时间段的相关 IMS 日志文件（SLDS 或 OLDS）。
此教程向您展示如何将 DB2 系统定义到 Transaction Analysis Workbench，然后使用该系统定义来查找特定时间段的相关 DB2 日志文件。
此教程向您展示如何使用 Eclipse 插件来基于模板创建会话，然后执行从模板继承的工作流任务。
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