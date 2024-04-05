IBM Transaction Analysis Workbench 提供了一个用于分析会话问题的备选框架。会话概括了有关问题及其分析的信息，包含了相关时间段、涉及的系统以及相应的日志文件。如果您创建会话，则其他用户可以共享该会话，而不是创建自己的会话。您还可以标记值得关注的日志记录，并在会话历史记录中添加备注，以帮助其他用户继续处理您创建的会话。