主页 Z 软件 IMS DEDB Fast Recovery IMS DEDB Fast Recovery for z/OS
支持更有效地执行计划外 IMS 冷启动，并可在发生 IMS 紧急重新启动 (ERE) 故障后保持 IMS 数据库完整性
描绘 IBM V 形渐变的抽象几何插图

IBM IMS DEDB Fast Recovery for z/OS 可维护 IMS 数据库的数据完整性，并缩短 IMS 紧急重启 (ERE) 故障后恢复数据输入数据库 (DEDB) 所需的时间。

快速执行计划外 IMS 冷启动，同时在 IMS 发生故障后保持 IMS 数据库的完整性。IMS DEDB Fast Recovery 可更正在线日志数据集 (OLDS) 并在 IMS 发生故障后恢复处于活动状态的 DEDB。它还会生成要在 IMS 冷启动之前处理的 MSDB Dump Recovery 实用程序的 JCL，以便执行主存储数据库 (MSDB) 恢复，并在需要时更新和维护 IMS 数据库恢复控制 (DBRC) RECON 数据集。
IMS Tools：新功能

深入了解有关让新功能可用的通信。
优势 保持数据完整性

利用 IMS DEDB Fast Recovery 工具更有效地操作和维护 IMS 数据库的数据完整性。

 缩短 DEDB 恢复时间

通过 IMS DEDB 提供的紧急重新启动故障恢复的快速替代方案，减少发生 IMS 故障后恢复 DEDB 所需的时间。

 利用报告缩短恢复时间

使用程序和报告帮助系统管理员完成 IMS 冷启动前后所需的流程。
功能
DEDB 恢复

恢复数据输入数据库，包括 IMS 发生故障时处于活动状态的虚拟存储选项 (VSO) 和共享 VSO。
在线日志数据集更正

通过使未到达同步点的事务的日志记录无效来更正在线日志数据集 (OLDS)。
主存储数据库恢复

生成要在 IMS 冷启动之前处理的 MSDB Dump Recovery 实用程序的 JCL，以便执行主存储数据库 (MSDB) 恢复。
数据集更新和维护

需要时更新和维护 IMS 数据库恢复控制 (DBRC) RECON 数据集。
技术规范

安装 IMS DEDB Fast Recovery 之前，请确保您的环境满足最低硬件和软件要求。

硬件要求

IMS DEDB Fast Recovery 所需的机器配置与 IMS 版本的要求相同。

查看更多硬件要求

软件要求

安装 IMS DEDB Fast Recovery 需要以下程序或后续版本。IMS 环境。需要目前支持的以下程序之一：

  • IMS V13 R1 (5635-A04)

  • IMS V14 R1 (5635-A05)

  • IMS V15 R1 (5635-A06)

  • IMS Database Value Unit Edition V13 R1 (5655-DSM)

  • IMS Database Value Unit Edition V14 R1 (5655-DSE)
查看更多软件要求
线性回归资源 IMS DEDB Fast Recovery 概述

浏览介绍 IMS DEDB Fast Recovery，并阐明 IMS DEDB Fast Recovery 如何帮助您执行 DEDB 恢复操作的各种主题。

 IMS Tools 解决方案包常见问题解答

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