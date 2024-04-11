快速执行计划外 IMS 冷启动，同时在 IMS 发生故障后保持 IMS 数据库的完整性。IMS DEDB Fast Recovery 可更正在线日志数据集 (OLDS) 并在 IMS 发生故障后恢复处于活动状态的 DEDB。它还会生成要在 IMS 冷启动之前处理的 MSDB Dump Recovery 实用程序的 JCL，以便执行主存储数据库 (MSDB) 恢复，并在需要时更新和维护 IMS 数据库恢复控制 (DBRC) RECON 数据集。