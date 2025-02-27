IMS Queue Control Facility 可防止队列溢出情况，并将消息恢复到消息队列上以进行处理。对于共享队列环境，这包括耦合设施中的全功能消息队列 (MSGQ) 结构恢复，而无需公共队列服务器日志记录。

IMS Queue Control Facility 支持在一个系统综合体内，与其他 IMS Queue Control Facility 服务器协同工作，让不同功能在多个中央电子综合体 (CEC) 上运行。