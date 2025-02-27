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IMS
Queue Control Facility for z/OS
IMS Queue Control Facility for z/OS 是一款 IMS 队列管理工具，可操作共享和非共享队列环境中的本地实时 IMS 消息队列。它可以查询、浏览、加载、卸载和重新处理消息。
IMS Queue Control Facility 可防止队列溢出情况，并将消息恢复到消息队列上以进行处理。对于共享队列环境，这包括耦合设施中的全功能消息队列 (MSGQ) 结构恢复，而无需公共队列服务器日志记录。
IMS Queue Control Facility 支持在一个系统综合体内，与其他 IMS Queue Control Facility 服务器协同工作，让不同功能在多个中央电子综合体 (CEC) 上运行。
支持在一个系统综合体内，与其他 IMS Queue Control Facility 服务器协同工作，让不同的 IMS Queue Control Facility 功能在多个 CEC 上运行。
自动识别冷启动和热启动，在冷启动前对消息重新排队，在热启动后将消息从死信队列中移除或重新排队，帮助确保将中断降到最低。
提供队列空间利用率通知机制，最多可定义总队列空间的十个区域，以监控小型或大型消息。
IBM® IMS Queue Control Facility for z/OS 可监控消息队列使用情况，以防止溢出。它能够分析消息队列使用情况，以发送警报或采取行动，防止队列使用过多的情况继续下去。您可指定各种参数，包括指定分区值、设置队列使用限制，并指定相应的警报和操作，对队列溢出保护加以配置。
使用指定的控制标准处理来自 IMS 系统日志、消息队列和共享队列（如果适用）的消息。IMS Queue Control Facility 根据客户在控制语句中指定的标准来处理选定的消息。它会生成一个输出数据集和一个数据报告，其中包含有关选定消息的定量信息。
IMS Queue Control Facility 可帮助您执行恢复和维护任务，例如在发生计划内或计划外的系统中断后，进行消息队列恢复。在可行的范围内，它能针对共享和非共享队列环境，提供应用程序恢复功能。使用该工具可以查询、浏览 IMS 消息队列，并从 IMS 消息队列中卸载或加载 IMS 消息。
在非共享队列环境中，IMS Queue Control Facility 从 SLDS 或 IMS 队列管理器消息队列获取需要重新排队的消息。在共享队列环境中，IMS Queue Control Facility 从冷队列中获取消息。对于共享队列，IMS Queue Control Facility 还会从 SLDS 和 CQS 结构恢复数据集 (SRDS) 中获取需要重新排队的消息。
在共享队列环境中，正在处理的消息保留在冷队列上并累积，直到将其删除。这种累积会降低性能并浪费资源。在非共享队列环境中，消息可以使用足够的缓冲区资源而导致缓冲区短缺。缓冲区短缺可能导致 IMS 异常结束。对于共享和非共享队列环境，IMS Queue Control Facility 可帮助检查队列并仅删除不再需要的消息。
IMS Queue Control Facility TSO 客户端（ISPF 接口）可帮助选择要使用的服务器和 IMS 子系统。可以查看正在使用的 IMS 环境和本地队列状态。此外，还可查询消息并列出排队消息的目的地。可以从 IMS 消息队列中移除消息，也可以加载或重新加载消息。还可以维护与非共享队列环境的队列溢出保护关联的表。