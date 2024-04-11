通过 IMS High Performance Image Copy 可以高速复制数据库，以快速备份和恢复数据库数据集。此工具可以在批量复制映像之前自动将数据库脱机，并在完成后重新启动数据库。在同一磁带上存储多个映像副本，可以减少使用的磁带数量。在数据库重组期间，可以自动备份映像，从而能够在数据库重组后立即使用数据库。