IBM IMS Fast Path Solution Pack for z/OS 可提供广泛且易于使用的实用程序，有助于数据库管理员 (DBA) 分析、维护和调整 IMS Fast Path 数据库，其中包括有助于提高系统可用性的功能。
多个 IMS 工具（包括 IMS High Performance Image Copy、IMS Library Integrity Utilities、IMS HP Fast Path Utilities 和 IMS DB Repair Facility）已集成到用于管理 IMS Fast Path 数据库的整合解决方案中。
Autonomics Director 有助于维护数据库的运行状况、性能和恢复能力。通过与 IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS 整合，提供用于处理数据库管理员任务的 Web 界面。
深入了解有关让新功能可用的通信。
在数据库处于联机状态时执行 DEDB 结构更改，提高系统可用性，缩短停机时间。
利用一套全面的高性能实用程序，可进行 Fast Path 数据库加载、卸载、重组、索引构建、备份、验证和报告。
使用 Autonomics Director 自动执行监控和维护任务，帮助 DBA 发现 IMS Fast Path 数据库的潜在问题并维护数据库的运行状况、性能和可恢复性。
使用“Diagnosis for DEDB areas health”及其诊断报告，可帮助提高耗时的数据库重组任务的效率。
利用一套全面的实用程序，可协助管理 IMS 库，确保数据库完整性，并纠正指针问题。
借助 IBM Management Console for IMS and Db2 for z/OS 简化复杂系统环境的管理，并增强解决方案。
IMS Fast Path Solution Pack 将 IMS Tools 产品整合到一个解决方案中，为快速准确地管理数据输入数据库 (DEDB) 提供了一种有效且高效的方法。
IMS Fast Path Solution Pack 中包含以下工具和功能。部分将单独在目标库和分发库中提供。
IMS High Performance Image Copy
包含在解决方案包中，但单独发货。
通过 IMS High Performance Image Copy 可以高速复制数据库，以快速备份和恢复数据库数据集。此工具可以在批量复制映像之前自动将数据库脱机，并在完成后重新启动数据库。在同一磁带上存储多个映像副本，可以减少使用的磁带数量。在数据库重组期间，可以自动备份映像，从而能够在数据库重组后立即使用数据库。
IMS Library Integrity Utilities
包含在解决方案包中，但单独发货。
帮助验证、比较、映射、恢复、报告和再生许多运行所需的 IMS 资源。确保 ACB（应用程序控制块）、DBD（数据库描述）、PSB（程序规范块）和 MFS（消息格式服务）库一致且具有完全完整性。
IMS Database Repair Facility
包含在解决方案包中，但单独发货。
快速修复可以增强以 VSAM 和 OSAM 方法组织的 IMS 数据库的完整性和可用性。IMS Database Repair Facility 的交互功能有助于在短时间内修复指针或数据错误。这样，受影响的数据库只需短暂脱机即可。
IMS Fast Path 高级工具
包含在解决方案包中。属于 IMS High Performance Fast Path Utilities 的一部分。
使用集成的工具功能提高处理效率并大大减少管理任务所需的时间和资源。IMS Fast Path 高级工具可同时对多个 DEDB 区域进行卸载、重载、重组、结构调整、分析 DMAC 打印和提取，而不会影响数据库的所有区域，所有这些都只需一个步骤即可完成。
IMS Fast Path 在线工具
包含在解决方案包中。属于 IMS High Performance Fast Path Utilities 的一部分。
利用 IMS Fast Path 在线工具（包括 Online Pointer Checker、Online Data Extract、Online Area Extender、Online Expert Reorganization 和 Online DMAC 打印实用程序），增强企业管理和维护 IMS DEDB 性能的方式。执行这些任务时，无需将 IMS 数据库脱机。
IMS Fast Path 基础工具
包含在解决方案包中。属于 IMS High Performance Fast Path Utilities 的一部分。
分析、维护、调整和迁移 DEDB，无需启动 IMS 在线系统环境。这些强大的工具（包括 DEDB Pointer Checker、DEDB Tuning Aid 和 DEDB Unload/Reload）提供了众多实用程序和功能，例如数据库完整性验证以及摘要和详细分析报告，以改进数据库管理、维护和性能调整。
在线空间管理实用程序
包含在解决方案包中。属于 IMS High Performance Fast Path Utilities 的一部分。
促进在线 IMS DEDB 的重组和区域扩展任务。该实用程序提供高级功能，可帮助 IMS 数据库管理员管理 DEDB 区域的空间利用率，而无需将 DEDB 区域脱机。
在线架构变更实用程序
包含在解决方案包中。属于 IMS High Performance Fast Path Utilities 的一部分。
更改 DBD 描述、随机化模块和分段编辑/压缩例程，而无需脱机运行 DEDB 区域。只需一次 /DBR 命令中断即可切换区域数据集。
辅助实用程序
包含在解决方案包中。属于 IMS High Performance Fast Path Utilities 的一部分。
IMS High Performance Fast Path Utilities 的辅助实用程序提供了很多功能，可帮助您更高效地管理 IMS Fast Path 数据库。例如，在 IMS High Performance Image Copy 创建 DEDB 副本时，能够对 DEDB 运行哈希检查。DEDB 是一种报告工具，用于报告 SDEP 空间利用率趋势等。
数据库传感器
包含在解决方案包中。
数据库传感器可收集有关 DEDB 的统计信息，并将其作为传感器数据存储在 IMS Tools Knowledge Base 的传感器数据存储库中。传感器数据可用于监控和维护数据库的运行状况、性能和恢复能力。
数据库传感器可作为独立任务运行，也可以在以下实用程序任务中调用：
支持组织在一个集成解决方案中对 IMS 全功能和高可用性大型数据库 (HALDB) 进行在线重组和管理。
借助全面的 IMS 绩效管理工具组合，更快速、更轻松地对 IMS 事务进行端到端分析。
降低操作复杂性以及数据库备份和恢复对系统资源的影响。
使用集成 IMS Tools 执行离线重组并管理 IMS 全功能数据库和 HALDB，帮助保持数据库调整和运行。
提供有效监控和管理 IMS Transaction Manager 环境所需的工具。