创建高速备份和恢复数据库资源
高速数据库复制和恢复功能
IBM IMS High Performance Image Copy for z/OS 提供高速数据库复制和恢复功能，用于快速备份和恢复数据库数据集。它自动化了创建 IMS 映像副本通常所需的容易出错的手动操作。通过支持快速生成映像副本和重启方法，它帮助您加快数据库备份和恢复时间。
IMS High Performance Image Copy 缩短了数据库数据集的不可用时间。自动化操作功能可在进行 批量映像复制之前将数据库脱机，并在该过程之后将其重启。
功能
IMS HP Image Copy 通过为多个数据库数据集创建映像副本，缩短了运行时间。它还减少了在映像复制和恢复期间数据库不可用的时间。
IMS HP Image Copy 通过使用命名模板来控制输出映像副本数据集，减少了手动工作。它利用 IMS Tools Online System Interface 将手动停止/启动数据库的操作降至最低。
通过堆叠 Image Copy 功能的输出，IMS HP Image Copy 减少了所使用的磁带卷数量，并降低了运营成本。
IMS HP Image Copy 将报告存储在集中管理的存储库中。它收集数据库统计信息，并将其存储在中央存储库中，以便与其他 IMS Tools 或产品一起使用。
用例
IBM IMS High Performance (HP) Image Copy for z/OS 创建映像副本，这是恢复 IMS 数据库的关键资源之一。它支持多种不同类型的映像复制，以及 IBM 和非 IBM 快速复制存储处理解决方案。它与 IMS 命令处理器接口，无需停止和重启 IMS 数据库。除了对 IMS 数据库进行映像复制外，IMS HP Image Copy 还允许对 IMS 数据库数据集进行复制。
IMS HP Image Copy 可以创建“批量”映像副本或“并发”映像副本。当使用 /DBR 或 /DBD 命令将 IMS 数据库脱机，或使用 IMS DB QUIESCE 命令使其保持联机时，会创建批量映像副本。并发映像副本是在 IMS 数据库仍可更新的情况下创建的。并发映像副本需要 IMS 归档日志数据集进行恢复，因为在创建映像副本期间可能已发生更新。
IMS HP Image Copy 支持来自 IBM、EMC 和 Hitachi 的快速复制存储处理器。对于 IBM，该工具会启动 IBM FlashCopy。对于 EMC，该工具使用 EMC TimeFinder 支持。对于 Hitachi，该工具会启动由 Hitachi Emulation 软件提供的 FlashCopy 支持。这些存储处理器通过在存储处理器级别管理数据复制，实现映像副本的快速获取。
IMS HP Image Copy 在映像复制处理期间生成过程摘要报告。这些报告记录已创建的映像副本，所有报告都存储在 IMS Tools Knowledge Base (ITKB) 存储库中，以供集中查看和历史分析。
IMS HP Image Copy 允许在单次运行中创建和管理同一 IMS 数据库的多个映像副本。这些副本可定向到不同的介质或位置，例如磁盘和磁带，以支持多样化的恢复、测试和灾难恢复策略。该解决方案与 SMS 和特定于站点的标准集成，确保映像副本的命名、保留和编目保持一致，帮助组织提高弹性，同时简化备份管理和合规要求。
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