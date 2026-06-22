IBM IMS High Performance Image Copy for z/OS 提供高速数据库复制和恢复功能，用于快速备份和恢复数据库数据集。它自动化了创建 IMS 映像副本通常所需的容易出错的手动操作。通过支持快速生成映像副本和重启方法，它帮助您加快数据库备份和恢复时间。

IMS High Performance Image Copy 缩短了数据库数据集的不可用时间。自动化操作功能可在进行 批量映像复制之前将数据库脱机，并在该过程之后将其重启。