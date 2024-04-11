IBM IMS Database Solution Pack for z/OS 包含一套集成工具，可支持组织通过一体化解决方案管理 IMS 全功能数据库。它提供的功能可帮助确保数据库经过调优且可运行，同时支持全天候可用性。
IMS Database Solution Pack for z/OS 有助于降低操作复杂性，并减少数据库重组对系统资源的影响。它可以与 IBM Tools Base Autonomics Director for z/OS 集成，以帮助您维护 IMS 数据库的性能，还可以与 IBM Management Console for IMS and Db2 集成，以便为数据库管理员任务提供 Web 界面。
深入了解有关让新功能可用的通信。
提供高性能实用程序，用于卸载、加载、建立索引、重组、备份、验证和报告 IMS 全功能数据库和 HALDB 数据库。
在数据库处于联机状态且可用于读取和更新请求时执行数据库重组。
使用增强的 Management Console 作为 Web 界面，提供对运行状况和可用性的详细洞察分析以及数据库管理员任务的集成式视图。
使用高级复制技术快速备份和恢复数据集。获得逻辑相关数据库的高速卸载和前缀解析。
一步运行加载、卸载、索引构建和映像复制任务，进而提高数据库重组效率。
使用智能重组工具，只在需要时重组数据库，通过消除不必要的重组来减少对系统资源的使用。
IMS Administration Tool
IBM IMS Administration Tool 集中控制 IMS 数据库管理员的关键功能，为您提供管理 IMS Database Description 和 IMS Program Specification Block 资源所需的工具。
IMS High Performance Prefix Resolution
通过简化前缀解析和更新任务来改善数据库管理。利用快速解析逻辑相关数据库指针的技术，减少数据库重组耗用时间和 CPU 时间，同时减少资源消耗。在加载或重组逻辑相关数据库后，确保指针关系已解析并可供生产使用。
IMS Database Reorganization Expert
可以自动化执行所需的复杂数据库诊断任务，以便监控数据库运行状况并运行重组作业。当数据库需要重组时，IMS Database Reorganization Expert for z/OS 会自动运行重组作业并向您发送状态报告。通过使用 IMS Database Reorganization Expert，您可以减少数据库重组任务所需的工作量和专业知识，并通过减少维护时间和培训成本来提高生产力。
IMS High Performance Unload
利用高速数据库卸载以及基本实用程序中没有的其他功能。减少卸载 IMS 数据库所需的 CPU 和运行时间。利用应用程序编程接口，允许某些客户应用程序利用高速读取引擎。
IMS High Availability Large Database (HALDB) Toolkit
改进 IMS HALDB 环境的管理和运行。提供一系列服务，增强 HALDB 环境的运行并简化其管理，帮助降低管理成本。
IMS Index Builder
利用易于使用的前端、一步式程序来建立所有 IMS 索引，避免对索引数据集进行图像复制。IMS Index Builder 可以帮助提高 IMS 可用性并更好地利用系统资源。使用先进技术进行 IMS 索引恢复、维护和创建。与涉及索引数据集图像副本的传统方法相比，大大缩短了处理时间。
IMS High Performance Image Copy
通过 IMS High Performance Image Copy 可以高速复制数据库，以快速备份和恢复数据库数据集。此工具可以在批量复制映像之前自动将数据库脱机，并在完成后重新启动数据库。在同一磁带上存储多个映像副本，可以减少使用的磁带数量。在数据库重组期间，可以自动备份映像，从而能够在数据库重组后立即使用数据库。
IMS Library Integrity Utilities
帮助验证、比较、映射、恢复、报告和再生许多运行所需的 IMS 资源。确保 ACB（应用程序控制块）、DBD（数据库描述）、PSB（程序规范块）和 MFS（消息格式服务）库一致且具有完全完整性。
IMS High Performance Load
通过高速加载 IMS 数据库来提升性能以提高可用性。IMS High Performance Load 可减少 IMS 数据库加载和重组所需的 CPU 和运行时间，从而为您节省时间和金钱。其他功能还包括性能调优分析报告、多种文件输入格式、压缩格式支持、用户控制选项和退出功能。
IMS Online Reorganization Facility
对 IMS 数据库执行一步式重组，对数据库可用性影响最小，并且支持内部逻辑关系、二级索引和 HALDB。在数据重组期间获得对数据库的完全访问，从而提高数据库的整体可用性并减少计划停机时间。
IMS High Performance Pointer Checker
监控空间利用率，检测物理或逻辑直接指针问题并获取报告。这些报告可以查明错误及其在 IMS 数据库中的位置。您还可以生成报告以更好地调整 IMS 数据库，并确保 IMS 数据库可运行、经过良好调整且没有指针错误。
了解如何使用高级 JCL 生成来实现产品配置自动化并实施有条件的在线重组。
查找 IBM IMS Tools 解决方案包常见问题解答并学习最佳设置的提示和技巧。
通过一个可同时备份和恢复多个数据集和快速路径区域的集成解决方案，降低操作复杂性以及数据库备份和恢复对系统资源的影响。
借助全面的 IMS 绩效管理工具组合，更快速、更轻松地对 IMS 事务进行端到端分析。
通过丰富且易于使用的各种实用程序来帮助数据库管理员 (DBA) 分析、维护和调整这些数据库，从而提高 Fast Path 数据库的性能。
支持离线数据库重组，并可管理全功能 IMS 数据库和 HALDB。
提供有效监控和管理 IMS Transaction Manager 环境所需的工具。