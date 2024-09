IMS Database Solution Pack for z/OS 有助于降低操作复杂性,并减少数据库重组对系统资源的影响。它可以与 IBM Tools Base Autonomics Director for z/OS 集成,以帮助您维护 IMS 数据库的性能,还可以与 IBM Management Console for IMS and Db2 集成,以便为数据库管理员任务提供 Web 界面。