IMS Administration Tool for z/OS

使用单一工具管理 IMS 管理任务
IBM IMS Administration Tool 为 IMS 数据库管理员提供集中控制，从而简化 DBD 和PSB 资源的管理。借助目录分析、JCL 生成和 SQL 支持工具，它通过 ISPF 接口提高效率并简化 IMS 维护。
使用综合报告来监控空间使用情况并帮助确保高效的目录组织。
通过批量导入/导出或单个更新来管理 DBD 和 PSB，从而减少手动工作。
运行和存储类型 1 和类型 2 的 IMS 命令，有助于确保系统重新启动期间的灵活性。
您可通过 IMS 目录的防错与省时功能，实现高效接入及统一管理。
借助该工具，能够以交互方式或批处理模式查看、添加和更新 DBD、PSB 和 ACB。它还支持从 IMS 目录批量导入和导出对象。
该工具只需简单设置，即可为 IMS 维护任务生成一致可靠的 JCL（作业控制语言）。此功能简化各类经验水平用户的操作流程，确保执行效率与准确性。
该工具允许您以交互方式或以批处理模式发出类型 1 和类型 2 命令。此外，它还支持存储命令，在 IMS 系统重启时自动执行，从而提供灵活性和可靠性。
利用审计日志功能，您可以按 IMS ID、用户 ID 和时间戳浏览和搜索，从而更轻松地跟踪 DBA 活动和发出的命令。这有助于诊断和维护运营的详细记录。
查看演示文稿，了解管理 IMS 数据库的更有效方法。
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